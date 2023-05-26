«Дзюба не спаситель отечества. Под него желательно было взять Баринова, Пиняева, Глушенкова». Член совета директоров «Торпедо» об отказе от форварда

Теги Локомотив Артем Дзюба Андрей Талалаев премьер-лига Россия Торпедо Дмитрий Баринов Матч ТВ Максим Глушенков Сергей Пиняев Анатолий Ходоровский Футбол

Член совета директоров «Торпедо» не считает Артема Дзюбу «спасителем отечества».

Ранее Анатолий Ходоровский рассказал, что «Торпедо» предлагали Дзюбу с зарплатой 6,7 млн рублей и 7 млн агентских.

Московский клуб отказался от приглашения игрока. В итоге 34-летний форвард перешел в «Локомотив» и забил 8 голов в 9 матчах Мир РПЛ.

– Зачем Талалаев звал Дзюбу на просмотр?

– Он не понимал, в какой физической форме Артем, поэтому и позвал его на сбор. Но это был не просмотр, о чем уже было много сказано.

Поймите, Дзюба не спаситель отечества. Нам сейчас говорят: посмотрите, вот кто бы вытащил «Торпедо», как он сделал это в «Локомотиве». Да, возможно. Только для этого желательно под него было взять Баринова, а еще Пиняева и Глушенкова. Это как минимум.

Но у нас в команде, к сожалению, нет игроков уровня Пиняева и Глушенкова. Перейдя в «Торпедо», Дзюба бы играл при других обстоятельствах и с другими партнерами. И говорить, что возьми мы Артема, «Торпедо» бы не вылетело, не совсем корректно, на мой взгляд.

– Можете сказать, что нельзя считать ошибкой решение не подписывать контракт с Дзюбой?

– Могу сказать, что нас к этому решению привели факторы, которые мы взвешивали. Я не гадалка и даже не футбольный тренер. Так что это наше общее решение.

И мы, кстати, с большой радостью смотрим, как он вписался в «Локомотив», – сказал Ходоровский.

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12 комментариев

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В Томи в свое время как-то и без них справлялся
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Пепси пеналдувич
А можно было и Модрича с Кросом,как раз контракт истекает. А в лучшей лиге мира еще не поиграли.
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Вечно Молодой
Ответ Пепси пеналдувич
А можно было и Модрича с Кросом,как раз контракт истекает. А в лучшей лиге мира еще не поиграли.
Торпедо уже там?)
+1
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Джульетта Джульетта
По факту выходит, что Талалаев — уникальный тренер, приложивший руку к одновременному вылету сразу двух клубов из главной лиги страны)
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gaetano karidi
Всё так. Без полностью заточенной на него обслуги Дзюба камень. Окаменевшее дерево.
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Пепси пеналдувич
Ответ Вечно Молодой
Торпедо уже там?)
А вы думаете, что у них шансы есть не вылететь?)
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Вечно Молодой
Ответ Пепси пеналдувич
А вы думаете, что у них шансы есть не вылететь?)
да не, я просто не слежу)
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Захар Евдокимов
Ответ Пепси пеналдувич
А можно было и Модрича с Кросом,как раз контракт истекает. А в лучшей лиге мира еще не поиграли.
Ну да, ну да
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gaetano karidi
Ответ Доносят в России, расстреливают в Америке
В Томи в свое время как-то и без них справлялся
* в середине прошлого десятилетия. И чего он там справлялся, такие же дегенеративные забросы нет-нет замыкал. Сам никогда сообразить не мог.
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