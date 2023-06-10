Галактионов о Дзюбе: «Топ-нападающий, доказывает всем, что он один из лучших. Он очень помогает команде и в быту, и в раздевалке, и на поле»
Михаил Галактионов высказался о продлении контрактов с Артемом Дзюбой и Дмитрием Бариновым.
«Одной из самых приоритетных задач, которые были проговорены с руководством клуба, было продление Дмитрия Баринова. Это тот игрок, который на сегодняшний день олицетворяет собой «Локомотив» – воспитанник клуба, капитан команды. Футболист с бойцовскими и лидерскими качествами – это те компоненты в игре, которые необходимы команде, которые двигают ее, дают определенную динамику.
Цепкость, скорость, единоборства, мысль – все это присуще Дмитрию. Его человеческие качества – на высочайшем уровне. Поэтому нашим пожеланием было то, чтобы Дмитрий как можно дольше приносил пользу клубу в качестве его капитана.
Что касается Артема: это топ-игрок, топ-нападающий, который показал, доказал и продолжает доказывать всем, что он является одним из лучших игроков на сегодняшний день на своей позиции. Он очень помогает команде, коллективу и в быту, и в раздевалке, и на поле.
С переподписанием не возникло никаких проблем. Общим мнением с руководством клуба было продолжить сотрудничество с Артемом и дальше во благо «Локомотива» решать задачи поступательного характера, чтобы вернуть наш клуб на лидирующие позиции, где он и должен быть в следующем сезоне», – сказал главный тренер железнодорожников.
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