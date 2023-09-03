Как говорит русская пословица, «готовь сани летом, а телегу зимой». В Южной Америке уже прямо сейчас начинается отборочный цикл грядущего чемпионата мира по футболу 2026 года, который примут сразу три страны – США, Канада и Мексика. Как всем известно, в КОНМЕБОЛ состоят всего 10 сборных, которые разыгрывают путёвки на чемпионат мира в формате регулярного первенства. В этот раз по итогам двух кругов регулярного первенства будут разыграны шесть (!) прямых путёвок, а седьмая сборная получит шанс выбить себе место в стыковых матчах. В первом туре 7 сентября сразятся Аргентина и Эквадор: матч пройдёт на Эстадио Монументаль. И здесь есть о чём поговорить.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Аргентина

Скоро будет год, как Лионель Месси выиграл самый ценный трофей в своей игровой карьере, о чём он теперь неоднократно будет говорить. Уже сразу после Катара многие мировые СМИ задались вопросом: не стал ли великий поединок против Франции последним матчем Лео за сборную? Не планирует ли он уйти из сборной после выигранного Кубка мира? В этом году Аргентина ответила «нет». Пока что Лео ещё играет и забивает за сборную, повышая планку для всех, кто захочет дотянуться до его уровня.

В этом году аргентинцы в статусе действующих чемпионов мира провели четыре товарищеских матча, одержав четыре победы и не пропустив ни разу. В марте Аргентина обыграла Панаму 2:0 и разгромила Кюрасао 7:0. В июне с одинаковым счётом 2:0 аргентинцы победили Австралию и Индонезию. Месси в этих матчах не забивал только Индонезии (по голу Панаме и Австралии плюс хет-трик против Кюрасао). Лео говорил, что хочет обязательно сыграть уже в статусе чемпиона мира.

Месси включён в заявку сборной Аргентины на первые два тура отборочного цикла чемпионата мира 2026 года. Вопрос «увидим ли мы его на американских полях» уже летом потерял смысл, поскольку он уже забивает за «Интер Майами». Вот другая формулировка: увидим ли мы Месси в качестве участника ЧМ-2026? Скорее всего, нет: Лео в июне заявил, что на следующий чемпионат мира точно не поедет. Впрочем, иного мнения придерживается Серхио Агуэро, который предложил оставить «одну или две маленькие двери открытыми».

Так или иначе, но в составе аргентинской сборной на матчи против Эквадора 7 сентября и Боливии 12 сентября выйдет немало действующих чемпионов мира, в том числе и представителей молодого поколения, ярко блеснувших в Катаре. Вот полная заявка Аргентины на эти игры:

Вратари: Эмилиано Мартинес (Астон Вилла), Франко Армани (Ривер Плейт), Хуан Муссо (Аталанта), Вальтер Бенитес (ПСВ).

Защитники: Николас Отаменди (Бенфика), Николас Тальяфико (Лион), Херман Пеццеллья (Реал Бетис), Науэль Молина (Атлетико), Гонсало Монтиэль (Ноттингем Форест), Кристиан Ромеро (Тоттенхэм Хотспур), Хуан Фойт (Вильярреал), Лисандро Мартинес (Манчестер Юнайтед), Маркос Сенеси (Борнмут), Лукас Эскивель (Атлетико Паранаэнсе).

Полузащитники: Леандро Паредес (Рома), Родриго де Пауль (Атлетико Мадрид), Гвидо Родригес (Реал Бетис), Эзекиель Паласиос (Байер), Алексис Макаллистер (Ливерпуль), Энцо Фернандес (Челси), Тьяго Альмада (Атланта Юнайтед), Факундо Буонанотте (Брайтон энд Хоув Альбион), Бруно Запелли (Атлетико Паранаэнсе).

Нападающие: Лионель Месси (Интер Майами), Анхель Ди Мария (Бенфика), Лаутаро Мартинес (Интер), Николас Гонсалес (Фиорентина), Анхель Корреа (Атлетико), Хулиан Альварес (Манчестер Сити), Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед), Лукас Бельтран (Фиорентина), Алан Веласко (Даллас).

Заметим, что, помимо делегации из клубов MLS, в заявке есть игроки из бразильского «Атлетико Паранэнсе». Будет интересно выяснить, кто войдёт в пресловутую starting eleven 7 сентября в матче против Эквадора.

Эквадор

Если кто помнит, то на чемпионате мира в Катаре Эквадор не снискал для себя особой славы: начал убедительно, выиграв у Катара со счётом 2:0, сыграл достойно вничью с Нидерландами 1:1. Но в очной схватке за вторую строчку в группе против Сенегала он потерпел поражение со счётом 1:2 и остался без плей-офф. Что касается игр за 2023 год, то в марте он провёл две игры против Австралии: в первом случае уступил 1:3 в Сиднее, во втором победил 2:1 в Мельбурне. В июне эквадорцы сыграли две игры в США, победив Боливию 1:0 и Коста-Рику 3:1.

Эквадору придётся начинать отбор в Америку не с чистого листа, поскольку команде аукнулась история из предыдущего отборочного цикла. Наши читатели помнят историю с защитником Байроном Кастильо, которого делегации Чили и Перу обвинили в подделке свидетельства о рождении: по их словам, он не имел права играть за сборную Эквадора. Чилийцы хотели аннулировать результаты игр с участием Кастильо и пересчитать очки: случись это, одна из путёвок досталась бы как раз Чили. А перуанцы требовали снять Эквадор вообще с чемпионата мира и отдать путёвку им.

В итоге, что называется, проиграли все. Байрон Кастильо в Катар так и не попал. Не попали туда ни чилийцы, оставшиеся на седьмом месте, ни перуанцы, проигравшие в стыках Австралии. Но и Эквадору подобная выходка с рук не сошла. Спортивный арбитражный суд принял решение снять три очка с команды в следующем отборе к ЧМ, назначить штраф в размере 100 тысяч франков плюс оплатить судебные издержки. И таким образом Эквадор начинает отборочный цикл с тем, что в графе набранных очков у него красуется «минус 3». Относительно мягкое наказание с учётом того, что на клубном уровне «Дерби Каунти» в ещё больший минус улетел (правда, по другой причине)

Таким образом, сейчас у девяти команд будет фора перед Эквадором в отборочном цикле. Но в ходе разбирательств по поводу гражданства Кастильо стало известно: не он единственный, у кого могут быть недостоверные данные в свидетельстве о рождении. И в группе риска находятся многие эквадорские игроки. Будет удивительно, если текущий отборочный цикл пройдёт без единого скандала. Итак, 7 сентября Эквадор играет против Аргентины, а 12 сентября против Уругвая. В заявку вошли следующие футболисты:

Вратари: Александр Домингес (ЛДУ Кито), Эрнан Галиндес (Аукас), Мойзес Рамирес (Индепендьенте дель Валле).

Защитники: Первис Эступинян (Брайтон энд Хоув Альбион), Роберт Арболеда (Сан-Паулу), Анхело Пресьядо (Спарта Прага), Феликс Торрес (Сантос Лагуна), Вильян Пачо (Айнтрахт), Хосе Уртадо (Ред Булл Брагантину), Хоаннер Чавес (Индепендьенте дель Валле), Леонардо Реальпе (Ред Булл Брагантину), Хоэль Ордоньес (Брюгге).

Полузащитники: Анхель Мена (Леон), Карлос Груэсо (Сан-Хосе Эрткуэйкс), Гонсало Плата (Аль-Садд), Мойзес Кайседо (Челси), Хосе Сифуэнтес (Рейнджерс), Хорди Альсивар, Хоао Ортис, Кендри Паэс (все – Индепендьенте дель Валле).

Нападающие: Эннер Валенсия (Интернасьонал), Хоан Хулио (ЛДУ Кито), Кевин Родригес (Юнион Сен-Жилуаз).

Как можно заметить, в заявке эквадорцев отсутствует Кастильо. Видимо, Эквадор решил не испытывать судьбу. Есть игроки из Бразилии (Ред Булл Брагантину, Сан-Паулу, Интернасьонал), есть из Мексики (Сантос Лагуна и Леон), есть из Катара (Аль-Садд). Посмотрим, кто выйдет.

Прогноз

Букмекерская контора BetBoom, готовя коэффициенты на события матча Аргентины и Эквадора, явно выделяет фаворита: это действующие чемпионы мира. На их победу в первом туре предлагается коэффициент 1.33. На ничью он составляет 5.03, на победу Эквадора и вовсе достигает 11.29. Судите сами, кто здесь хозяин ситуации. Что касается тотала, то здесь абсолютно равновероятен общеигровой тотал больше 2.5 и меньше 2.5 – кэф 1.93 в обоих случаях. Напрашивается фраза о бразильцах «мы забьём столько, сколько захотим, а вы – столько, сколько сможете». Которую сказали бы и аргентинцы сейчас. Тотал больше 3 оценивается в 2.56, тотал меньше 3 – в 1.54. Если говорить о форе, то можно либо поставить на минусовую фору Аргентины (-1.5) с кэфом 1.96, либо на плюсовую с той же цифрой у Эквадора (то есть +1.5) с кэфом 1.89.

Немного о ставках на конкретные события. Если говорить об индивидуальном тотале «альбиселесты», то здесь можно выбрать тотал больше 1.5 с кэфом 1.47, больше 2 с кэфом 1.87. На тотал больше 2.5 предлагается 2.55, а на тотал меньше 2.5 – уже 1.46. То есть два гола у аргентинцев могут быть, но три – вряд ли. К сожалению, Betboom не предложил ставки на то, кто именно может отличиться (не считая главного героя, которого и так все знают). Лаутаро? Новые звёзды Катара Альварес и Фернандес? Может, Ди Мария? Посмотрим. А вот что касается Эквадора, то даже тотал больше 0.5 кажется невообразимым с кэфом 2.23. Видимо, Эмилиано Мартинесу вообще работать не придётся, если только эквадорцы не заработают случайно угловой.

Прогноз: победа Аргентины с форой (-1.5) за 1.96.

Минус в графе набранных очков у Эквадора, скорее, деморализует его ещё больше, нежели подстегнёт сыграть в полную силу и показать, что чемпионы мира – тоже живые люди, которых можно обыгрывать (как уже показала Саудовская Аравия). Интересно, какой состав будет у Аргентины и что же будет делать в этом матче Месси. И как себя проявят уже набравшиеся опыта (иногда даже негативного) Мартинес, Фернандес, Альварес. Посмотрим?

Где смотреть матч Аргентина – Эквадор

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥