Эквадор не исключат с ЧМ-2022, но снимут 3 очка в следующем отборе. За команду играл колумбиец Кастильо

Сборную Эквадора не отстранят от ЧМ-2022.

В мае сборная обратилась в ФИФА с требованием исключить эквадорцев, утверждая, что защитник Эквадора Байрон Кастильо – колумбиец, использовавший поддельные документы. В июне ФИФА отклонила иск и закрыла это дело. Чилийцы обратились в .

Спортивный арбитражный суд также отклонил претензии сборной Чили, но признал, что Кастильо родился в Колумбии. CAS решил наказать Эквадорскую федерацию футбола.

Сборная Эквадора начнет следующий отбор, к ЧМ-2026, со штрафом в три очка. А федерация заплатит штраф в размере 100 тысяч швейцарских франков (100 703 евро) и оплатит все судебные издержки.

Таким образом, и Эквадор, и защитник Байрон Кастильо, выступающий за мексиканский , смогут сыграть на чемпионате мира.

ЧМ-2022 стартует 20 ноября. Сборная Эквадора попала в группу А с командами Катара, Нидерландов и Сенегала.

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