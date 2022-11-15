Эквадор назвал состав на ЧМ-2022 в Катаре. Колумбиец Кастильо не попал в заявку

Объявлен состав сборной Эквадора на в Катаре.

В окончательную заявку тренер Густаво Альфаро включил 26 игроков.

Байрон Кастильо – колумбиец, игравший за сборную Эквадора по поддельным документам, – не попал в этот список.

Вратари: Александер Домингес ( ), Эрнан Галиндес («Аукас»), Веллингтон Рамирес (Индепендьенте дель );

Защитники: Анхело Пресиадо ( ), («Брайтон»), Диего Паласиос («Лос-Анджелес»), Пьеро Инкапиэ ( ), Роберт Арболеда ( ), Хавьер Арреага ( ),Джексон Поросо ( ), Феликс Торрес («Сантос Лагуна»), Вильям Пачо ( );

Полузащитники: Карлос Груэсо («Аугсбург»), Джегсон Мендес, Хосе Сифуэнтес (оба – «Лос-Анджелес»), Алан Франко («Тальерес»), Мойсес Кайседо, Джереми Сармиенто (оба – «Брайтон»), Анхель Мена («Леон»), Айртон Пресиадо («Сантос Лагуна»), Гонсало Плата («Вальядолид»), Ромарио Ибарра («Пачука»);

Нападающие: Эннер Валенсия («Фенербахче»), Микаэль Эстрада («Крус Асуль»), Джоркаефф Реаско («Ньюэллс Олд Бойз»), Кевин Родригес («Имбабура»).

Сборная Эквадора сыграет на групповом этапе чемпионата мира со сборными Катара, Нидерландов и Сенегала. Первый матч с командой Катара состоится 20 ноября.