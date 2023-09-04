Хави о 2:1 с «Осасуной»: «Барселона» создавала недостаточно много, но набрала 3 очка там, где будет тяжело всем. Нужно играть эффективнее»

Хави призвал «Барселону» распоряжаться мячом лучше, чем в матче с «Осасуной».

«Соперник отлично поработал в защите. Нам не удавалось создавать достаточное количество моментов, когда мы контролировали мяч. Но мы набрали важные три очка на стадионе, на котором всем будет тяжело.

Нам нужно играть более эффективно. Во втором тайме следовало лучше работать с мячом, мы тренируем этот аспект. Мы не играли один на один, не создавали достаточного количества моментов при помощи флангов. Я удовлетворен победой, но нужно сделать шаг вперед. Против «Кадиса» у нас тоже были проблемы.

В качестве примера я бы использовал второй тайм матча с «Вильярреалом», когда мы не позволяли переходить середину поля.

10 очков из 12 – это хороший результат», – сказал главный тренер «Барселоны».

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