Хави о 2:1 с «Осасуной»: «Барселона» создавала недостаточно много, но набрала 3 очка там, где будет тяжело всем. Нужно играть эффективнее»

Теги Барселона Осасуна Хави Ла Лига Футбол

Хави призвал «Барселону» распоряжаться мячом лучше, чем в матче с «Осасуной».

«Соперник отлично поработал в защите. Нам не удавалось создавать достаточное количество моментов, когда мы контролировали мяч. Но мы набрали важные три очка на стадионе, на котором всем будет тяжело.

Нам нужно играть более эффективно. Во втором тайме следовало лучше работать с мячом, мы тренируем этот аспект. Мы не играли один на один, не создавали достаточного количества моментов при помощи флангов. Я удовлетворен победой, но нужно сделать шаг вперед. Против «Кадиса» у нас тоже были проблемы.

В качестве примера я бы использовал второй тайм матча с «Вильярреалом», когда мы не позволяли переходить середину поля.

10 очков из 12 – это хороший результат», – сказал главный тренер «Барселоны».

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

45 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cmapuna95
Нужно нужно нужно после каждого матча, а прогресса от игры к игре не видно. Во что они играют вообще непонятно, чем Левандовски занимается на флангах и в полузащите(он вообще не Кейн или Бензема). Нет острых передач в штрафную низом. Практический каждый матч выигрывается на тоненького уже второй сезон подряд, а в концовках любая команда может смело штурмовать их ворота. Где были опорники когда Авилья уже не первый раз бил с такой позиции?!
+66
-3
+63
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gudvinbrok@gmail.com
Как болельщик Барселоны могу сказать, что Осасуна играла достойно и не заслуживала поражение. Обидно такое признавать, но Осасуна играла на равных, а не как Хетафе рубила всех и показывал анти-футбол. Но скорее это вина Хави что в такой футбол играет Барса. Как можно постоянно играть только от себя и плевать на соперника? Вот тренер Осасуны молодец разобрал тактику Хави и если бы не стандарт то незнаю за счёт чего Барса могла забить. Почему имея в запасе Торреса, Рафинью и Феликса не играть в 4-3-3. Ну нет остроты от Бальде в нападении он не вингер, не кому доставлять мяч до поляка. Ему как не странно нужны навесы и прострелы, чтобы он забивал. Он не Месси и голы с воздуха он не возьмёт, он примитивный наконечник. Нужно всё таки с соперниками по слабее играть в атакующий футбол, а не вот в это не пойми что. Да многие скажут 3 очка не пахнут, но в ЛЧ или ЛЕ этого мало. По-моему всё таки нужно менять Хави, мне конечно он нравился как футболист, но как тренер он безыдейный.
+53
-3
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MESSIya
Главное наладить игру без Бускетса в центре, Ромеу не тянет, нужно ему объяснить, как стать Шене для Френки, чтоб развязать последнему руки
+30
-4
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
человек-муравей человек-физрук
Хави каждый сезон строит новую команду. каждый год новые игроки приезжают и их приходится встраивать. главный вопрос - зачем менять центрального защитника в такой концовке? Иньиго чуть не наказал за эту глупость
+26
-5
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бронислав Каминский
Ответ человек-муравей человек-физрук
Хави каждый сезон строит новую команду. каждый год новые игроки приезжают и их приходится встраивать. главный вопрос - зачем менять центрального защитника в такой концовке? Иньиго чуть не наказал за эту глупость
Может у Кристенсена повреждение было или плохо себя почувствовал?По-другому замену ЦЗ невозможно объяснить
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Салесар
Ответ Cmapuna95
Нужно нужно нужно после каждого матча, а прогресса от игры к игре не видно. Во что они играют вообще непонятно, чем Левандовски занимается на флангах и в полузащите(он вообще не Кейн или Бензема). Нет острых передач в штрафную низом. Практический каждый матч выигрывается на тоненького уже второй сезон подряд, а в концовках любая команда может смело штурмовать их ворота. Где были опорники когда Авилья уже не первый раз бил с такой позиции?!
Клуб все еще вылезает из ямы, за всё ТО потратили 3 миллиона. Сейчас нет Педри и только пришли Феликс с Канселу, так что посмотрим сможет ли Хави с ними что-то построить
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
человек-муравей человек-физрук
Ответ MESSIya
Главное наладить игру без Бускетса в центре, Ромеу не тянет, нужно ему объяснить, как стать Шене для Френки, чтоб развязать последнему руки
ничего с Ромеу он не наладит. игрок не вывозит даже средние команды. для топов это будет самое слабое место. по сути опорника в команде нет. в ЛЧ это сильно скажется
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Что за критика Хави я не пойму постоянно?:) Наигрывал Дембелю все лето в атаке, тот ушел, всех новичков мог заиграть только в 4м туре, еще и с первого тура начали команду убивать удалениями и дисквалификациями. Сейчас выжимает все что только можно из команды, игры к сожалению нет, но и если бы не судейский произвол было бы 12 из 12, а с ним 10 из 12 очков, начало неплохое, перерыв на матчи сборных будет время хоть какие-то связи наиграть и вписать новичков, тогда с Маэстро и спрос))
+28
-21
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
turcanudima87@gmail.com
Уже 3 сезон Хави во главе команды, а играем всё хуже и хуже, теперь я понял значения выражения УНЫЛОЕ Г..НО.
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
olimbek
Хави оут! Нет игры. Только держится на индивидуальности игроков. Когда аутсайдер еще в десятером возит топ клуб это неприемлемо.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AnMe
Или говоришь базовые слова или оправдаешься. Ох эти интервью после игры, настолько заезжено все. Готов слушать только Моуриньо, что бы он ни говорил 😁🤝
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Шлыков
За Барсу с 98, но бездарнее чем сейчас она играла наверно с 2000-2004 когда творилась полная дичь! Уже 3 год при Хави барселона мучается на поле, прошлогоднее чемпионство чисто везение! В этом году опять ждут страдания в ЛЧ и ещё большие страдания в Лиге!
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SR4_Ali
Ответ rigobersong
Твоя проблема в том, что ты судишь Ромеу изначально несправедливо. Он опытный игрок 200+ матчей АПЛ, победитель Лиги Чемпионов его надо через эту призму и воспринимать, как добротного игрока, ветерана которому сейчас у Барселоны нет альтернатив. Для каких топов?:) Бавария и Ман Сити?:) У Баварии у самой проблем в полузащите выше крыши, а про всяких днарей Кайседо и Каземиро которые косячат в своих командах постоянно, Ромеу просто Бускетс в прайме:))
Каземиро днарь? Ошибки бывают у всех
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
человек-муравей человек-физрук
Ответ rigobersong
Что за критика Хави я не пойму постоянно?:) Наигрывал Дембелю все лето в атаке, тот ушел, всех новичков мог заиграть только в 4м туре, еще и с первого тура начали команду убивать удалениями и дисквалификациями. Сейчас выжимает все что только можно из команды, игры к сожалению нет, но и если бы не судейский произвол было бы 12 из 12, а с ним 10 из 12 очков, начало неплохое, перерыв на матчи сборных будет время хоть какие-то связи наиграть и вписать новичков, тогда с Маэстро и спрос))
так все разъедутся по сборным. кого наигрывать?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маратбек Абакиров
Ответ Бронислав Каминский
Может у Кристенсена повреждение было или плохо себя почувствовал?По-другому замену ЦЗ невозможно объяснить
он просто физически не вывозить! после 70 минуты он мертвый какой то. не знаю причину может у него травма или просто человек забил на форму. но пока Чави некому в место него ставить
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Robert Oganyan
Ответ Денис Ширинов
В теперь представьте, если бы Месси вместо Фати остался, иронично конечно
В прошлом сезоне с такой легкой сеткой вместо Интера дошли бы до финала
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леван Сиукаев
есть одинь хорошый и одинь плохой факт,начну с хорошего:Хави чётко видит недостатки команды(в отличие от его троих предшественников,каторым на удивление, всегда всё нравилось).а плохое то что Хави абсолютно не имеет представление,как ети недостатки исправлять
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Achilles 21
а ты почаще выставляй с оборонительными командами два нападающих))))))))))может ума прибавится когда очки будешь по чаще терять
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Константин Юрьевич
пора уже как то настраиваться на игру серьезнее, а то с такой игрой мы вообще нечего не выйграем
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Шлыков
Ответ Maskulin
На одном везении чемпионство не возьмешь . Вот кубок какой или даже ЛЧ, это да
Забить один гол и потом всю игру трястись как бы не забили в ответ! Сколько там 10-12 побед по 1-0, в половине матчей Штега просто божил на поле, в половине везло что так и оставалось 1-0! Игры как не было так и нет, пинают всю игру мяч друг другу в середине, авось что то залетит, и эти постоянные отмазки от Хави уже начинают раздражать, и если правда что вот за такой позор на поле он требует себе увеличить зп в 2 раза, постеснялся бы!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bulldozer
Ответ rigobersong
Что за критика Хави я не пойму постоянно?:) Наигрывал Дембелю все лето в атаке, тот ушел, всех новичков мог заиграть только в 4м туре, еще и с первого тура начали команду убивать удалениями и дисквалификациями. Сейчас выжимает все что только можно из команды, игры к сожалению нет, но и если бы не судейский произвол было бы 12 из 12, а с ним 10 из 12 очков, начало неплохое, перерыв на матчи сборных будет время хоть какие-то связи наиграть и вписать новичков, тогда с Маэстро и спрос))
Обычное нытье тех, кто вообще не понимает ситуации в клубе, но при этом желает видеть волшебника в лице главного тренера, который будет махать палочкой и голы будут залетать в ворота по пять штук за тайм. Странные люди - по итогу пляшут под дудку сливоглоров и барсахейтеров. Ведь те только спят и видят, как уйдет Хави, который уже несколько раз поставил на колени мадрид и добыл чемпионство в очень сложный период для клуба.
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maskulin
Ответ Максим Шлыков
За Барсу с 98, но бездарнее чем сейчас она играла наверно с 2000-2004 когда творилась полная дичь! Уже 3 год при Хави барселона мучается на поле, прошлогоднее чемпионство чисто везение! В этом году опять ждут страдания в ЛЧ и ещё большие страдания в Лиге!
На одном везении чемпионство не возьмешь . Вот кубок какой или даже ЛЧ, это да
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Ответ человек-муравей человек-физрук
ничего с Ромеу он не наладит. игрок не вывозит даже средние команды. для топов это будет самое слабое место. по сути опорника в команде нет. в ЛЧ это сильно скажется
Твоя проблема в том, что ты судишь Ромеу изначально несправедливо. Он опытный игрок 200+ матчей АПЛ, победитель Лиги Чемпионов его надо через эту призму и воспринимать, как добротного игрока, ветерана которому сейчас у Барселоны нет альтернатив. Для каких топов?:) Бавария и Ман Сити?:) У Баварии у самой проблем в полузащите выше крыши, а про всяких днарей Кайседо и Каземиро которые косячат в своих командах постоянно, Ромеу просто Бускетс в прайме:))
+10
-9
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маратбек Абакиров
Ответ MESSIya
Главное наладить игру без Бускетса в центре, Ромеу не тянет, нужно ему объяснить, как стать Шене для Френки, чтоб развязать последнему руки
один момент создал, где бы Бускетс с опорки организовывал бы за матч таких моментов штук 5-10. но это и не его задача. он играет под и для Де Йонга!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Волошин
Ответ инна витенберг
Скоро уходят Модрич и Кросс необходимо подписать их барсе минимум на три сезона, хуже не будет
Хорошая шутка---ответ на подписание Барсой большого количества ветеранов в это трансферное окно...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий