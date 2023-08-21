Хави о 4 матчах Левандовского без голов: «Он забьет. Ему, как и всем нападающим, просто нужен гол»

Теги Барселона Хави Ла Лига Кадис Роберт Левандовски Футбол

Хави высказался о безголевой серии нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского.

Вчера «Барселона» обыграла «Кадис» (2:0) в матче 2-го тура Ла Лиги, но Левандовски в нем не забил. Он не может отличиться в составе каталонского клуба на протяжении четырех матчей – это повторение его худшей серии в клубе.

«Сегодня у Левандовского было два или три явных момента. Он забьет. Ему стоит быть терпеливее. Тогда Левандовски окажется в нужном месте, он этого хочет. Он был хорош. Ему, как и всем нападающим, просто нужен гол», – сказал Хави.

Статистику 35-летнего нападающего можно изучить здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maksim1302
Ответ DolJun
можно подумать левандовски в фк мем приехал стобы тешить ожидания чави, а не чилить на пляже)
Так он вроде не за Челси играет, при чем тут фк мем? И да, как там сыграли вчера? Чет вас жестко ототошили, даже в меньшинстве
+23
-4
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
уверен Роке сразу же посадит Левандовски на скамейку. Лева стал медленным, долго работает с мячом и плохо видит партнёров
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
T622222
Заболотный даже уже больше
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AurelioDeLaurentis
Ответ & Co1366
Лёва сдулся 🎈,надо накачать его.
надо посадить его на скамейку окончательно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DolJun
Ответ Maksim1302
Хави тренирует чемпиона Испании, а что там с Челси? Ой, 12 место) И да, мне до такой степени все равно на это шапито, что я тупо глянул в поисковике результаты АПЛ за сезон 22/23, и поверь, я долго искал в таблице Челси.
тебе до такой степени все равно, что ты уже битый час пытаешься перевести тему с чави и фк мем на челси, лол)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maksim1302
Ответ DolJun
так вот как ты за челси наблюдаешь? под одеялом? увы, ты так и не сказал при чем тут клуб апл, когда мы говорим про фк мем что тренирует чави
Хави тренирует чемпиона Испании, а что там с Челси? Ой, 12 место)
И да, мне до такой степени все равно на это шапито, что я тупо глянул в поисковике результаты АПЛ за сезон 22/23, и поверь, я долго искал в таблице Челси.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maksim1302
Ответ DolJun
максим, зачем эта агрессия в мой адрес? при чем тут челси ты можешь объяснить?) фк мем вчера выиграл с голом китайского педро, а ты все про челси)
А где агрессия) я сделал вывод, какой клуб, какие владельцы, такие и фанаты.
В Челси сейчас одни клоуны, после Абрамовича там полный шапито.
А ты, перед тем как писать про великие клубы, глянь на свой.
Он главный мем и таким останется еще долго.
Ярды на трансферы и 12 место, ххахахахах, гимн ЛЧ будешь слышать, когда за Барсой будешь наблюдать в тихушку под одеялом
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AurelioDeLaurentis
Ответ Maksim1302
Так он вроде не за Челси играет, при чем тут фк мем? И да, как там сыграли вчера? Чет вас жестко ототошили, даже в меньшинстве
😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maksim1302
Ответ DolJun
при чем тут челси, максимка? новость прочитай) мы ща про чави и фк мем что он тренирует
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Ответ DolJun
при чем тут челси, максимка? новость прочитай) мы ща про чави и фк мем что он тренирует
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Life Music
Ответ rigobersong
Он всегда был медленным, просто в Баварии ему выкатывали на пустые, а тут надо самому искать моменты, потому что в сильнейшей лиге мира защитники топовые, а не циркачи из бундесфермы:))
Как тогда они проходили в лиге чемпионов защитников из топовых команд других лиг?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Extrim
А есть нападающий которому не нужен гол?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
y7sz8xnrq5
В целом не плохо, я считаю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sweeet
Что за гений мысли. Чтобы забить, Левандовскому просто нужен гол.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антоша Спирин
Такое впечатление, что в Барсе рулит не хунта, а жены хунты - логика абсолютно женская. Стареющего Суа позорно выгнали, стареющего Леву купили.
Хотя, следует признать, что вчера играли неплохо. Завершения не было - опять про стареющего Леву:)) Классный он нап. БЫЛ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AnMe
Ему, как и всем пенсионерам-нападающим, нужно хорошее предложение 💰 от саудитов и уехать искать новый вызов в СА.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hella black
Менеджмент Баварии всё таки умеет опережать события. Мягко говоря слив Лёву и Мане они ни о чём не жалеют.
Лёва в Баварии и Лёва в Барселоне это разные по уровню футболисты.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я Ты
в каком это он порядке?? пас рядом стоящему отдать не может,пытается строить игру в стиле Месси и смотрится глупо. на банку он просится ещё с того сезона.
понятно,что Хави виднее. может он обещал ему стартовый состав,но можно же его менять хотя бы? от и до стоит в старте 35-летнее дерево
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yuriy Chistyakov
А ещё скамейка нужна ему. И жирный контракт в СА в следующем году
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
& Co1366
Лёва сдулся 🎈,надо накачать его.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Simplicissimus
Все рано или поздно стареют и сдают. Это нормально
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий