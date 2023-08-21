Хави о 4 матчах Левандовского без голов: «Он забьет. Ему, как и всем нападающим, просто нужен гол»
Хави высказался о безголевой серии нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского.
Вчера «Барселона» обыграла «Кадис» (2:0) в матче 2-го тура Ла Лиги, но Левандовски в нем не забил. Он не может отличиться в составе каталонского клуба на протяжении четырех матчей – это повторение его худшей серии в клубе.
«Сегодня у Левандовского было два или три явных момента. Он забьет. Ему стоит быть терпеливее. Тогда Левандовски окажется в нужном месте, он этого хочет. Он был хорош. Ему, как и всем нападающим, просто нужен гол», – сказал Хави.
Статистику 35-летнего нападающего можно изучить здесь.
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И да, мне до такой степени все равно на это шапито, что я тупо глянул в поисковике результаты АПЛ за сезон 22/23, и поверь, я долго искал в таблице Челси.
В Челси сейчас одни клоуны, после Абрамовича там полный шапито.
А ты, перед тем как писать про великие клубы, глянь на свой.
Он главный мем и таким останется еще долго.
Ярды на трансферы и 12 место, ххахахахах, гимн ЛЧ будешь слышать, когда за Барсой будешь наблюдать в тихушку под одеялом
Хотя, следует признать, что вчера играли неплохо. Завершения не было - опять про стареющего Леву:)) Классный он нап. БЫЛ.
Лёва в Баварии и Лёва в Барселоне это разные по уровню футболисты.
понятно,что Хави виднее. может он обещал ему стартовый состав,но можно же его менять хотя бы? от и до стоит в старте 35-летнее дерево