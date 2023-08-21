Хави о 4 матчах Левандовского без голов: «Он забьет. Ему, как и всем нападающим, просто нужен гол»

Хави высказался о безголевой серии нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского.

Вчера « » обыграла « » (2:0) в матче 2-го тура , но Левандовски в нем не забил. Он не может отличиться в составе каталонского клуба на протяжении четырех матчей – это повторение его худшей серии в клубе.

«Сегодня у Левандовского было два или три явных момента. Он забьет. Ему стоит быть терпеливее. Тогда Левандовски окажется в нужном месте, он этого хочет. Он был хорош. Ему, как и всем нападающим, просто нужен гол», – сказал .

Статистику 35-летнего нападающего можно изучить здесь.

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