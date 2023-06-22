«Хави не так внимателен к деталям, как Гвардиола, хотя он развивается как тренер. Пепу важен каждый аспект тренировок». Левандовски о тренерах

Роберт Левандовски сравнил работу под руководством Хави и Пепа Гвардиолы.

«Не думаю, что так же внимателен к деталям, как . У него свое видение.

Позиция, на которой они оба играли, помогает им понять другие роли на поле, но Хави не столь внимателен к деталям, хотя он делает большие успехи и постоянно развивается как тренер.

Если кто-то был великим футболистом, а потом стал тренером, ему легче передавать [установки] игрокам. Когда они что-то говорят, их посыл тут же подхватывается.

Гвардиола – тренер, которому важен каждый аспект тренировок. [В «Баварии»] он часто показывал мне, как надо ставить корпус, чтобы работать как правой, так и левой ногой. Он хотел, чтобы я чаще играл с левой ноги, чтобы у меня было больше обзора внутри поля. Ведь если играть только правой ногой, видение поля ограничивается.

Гвардиола никогда не учил меня забивать голы, потому что у меня это получалось лучше, чем у него», – сказал нападающий «Барселоны» в интервью Canal+.