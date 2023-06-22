«Хави не так внимателен к деталям, как Гвардиола, хотя он развивается как тренер. Пепу важен каждый аспект тренировок». Левандовски о тренерах

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Хави Ла Лига Пеп Гвардиола Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски сравнил работу под руководством Хави и Пепа Гвардиолы.

«Не думаю, что Хави так же внимателен к деталям, как Гвардиола. У него свое видение.

Позиция, на которой они оба играли, помогает им понять другие роли на поле, но Хави не столь внимателен к деталям, хотя он делает большие успехи и постоянно развивается как тренер.

Если кто-то был великим футболистом, а потом стал тренером, ему легче передавать [установки] игрокам. Когда они что-то говорят, их посыл тут же подхватывается.

Гвардиола – тренер, которому важен каждый аспект тренировок. [В «Баварии»] он часто показывал мне, как надо ставить корпус, чтобы работать как правой, так и левой ногой. Он хотел, чтобы я чаще играл с левой ноги, чтобы у меня было больше обзора внутри поля. Ведь если играть только правой ногой, видение поля ограничивается.

Гвардиола никогда не учил меня забивать голы, потому что у меня это получалось лучше, чем у него», – сказал нападающий «Барселоны» в интервью Canal+.

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13 комментариев

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Андрей
Лева единственный игрок, которого раскрыл Клоп и довел до ума Гвардиола. учился у лучших так сказать.
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Леван Мкртчян
Ответ dr. cage
Зато как Хави внимателен к газону... Пепу и не снилось.. Да и не каждый садовник может таким скиллом похвастаться..
Первоисточник отсылок на качество газона и высоту травы -- Гвардиола.
Кстати, важность этого элемента игры для команд Пепа хорошо показал этот сезон ЛЧ. На идеальном газоне Этихада, подходящего именно для доминирующего стиля команды с молниеносным передвижением мяча ; Сити деклассровал Реал, уничтожил Баварию и просто размазал Лейпциг, тогда как на выезде со всеми этими командами Сити сыграл невыразительную ничейку.
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rigobersong
Ответ Андрей
Лева единственный игрок, которого раскрыл Клоп и довел до ума Гвардиола. учился у лучших так сказать.
Гюндоган:)
+6
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dr. cage
Ответ Леван Мкртчян
Первоисточник отсылок на качество газона и высоту травы -- Гвардиола. Кстати, важность этого элемента игры для команд Пепа хорошо показал этот сезон ЛЧ. На идеальном газоне Этихада, подходящего именно для доминирующего стиля команды с молниеносным передвижением мяча ; Сити деклассровал Реал, уничтожил Баварию и просто размазал Лейпциг, тогда как на выезде со всеми этими командами Сити сыграл невыразительную ничейку.
О, душнила тут как тут.. Снова простыню накатал..
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Алекс Самойлов
Ответ Фарид Харисов
Как-то странно не упомянуть Флика. Именно при нем Левандовски разносил так, как никогда ранее. Гвардиола не очень сильно повлиял на Левандовски.
Флик=Зидан. они не тренера , iq ноль . только мотиваторы они
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