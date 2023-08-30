Левандовски о «Барсе»: «Иногда у нас недостаточно игроков атаки, у меня нет поддержки. От «Барсы» ждут не только побед, но и атакующего футбола»

Теги Барселона Хави Ла Лига Роберт Левандовски тактика Ферран Торрес Ансу Фати Футбол

Роберт Левандовски недоволен игрой «Барселоны» в атаке.

«Мы – «Барса», от нас ждут не только побед, но и хорошего атакующего футбола. В последнее время все было не так, как должно быть, поэтому мы изо всех сил старались создавать больше моментов в матчах... Когда выходят Ферран [Торрес] или Ансу [Фати] – два атакующих игрока, – мы создаем больше. Иногда мы не играем с достаточным количеством атакующих игроков, у меня нет поддержки, и поэтому я ищу лучшее решение для команды.

Думаю, благодаря своему опыту и тому, что я знаю свое тело, я нахожу лучшее решение не только для себя, но и для команды. Я понимаю, что иногда, если я оказываюсь между двумя центральными защитниками, им становится легче. Во многих матчах у меня не так много шансов забить. В последних двух матчах у меня было не так много моментов, поскольку я не так часто получал мяч, поэтому иногда мне приходилось создавать их самому.

Мне нужно поддерживать свой уровень, вернуться в нужное русло. Я буду становиться лучше с каждой игрой. Каждый сезон индивидуален, и этот сезон очень длинный. У нас будет еще много игр, и я думаю, что важно не как ты начинаешь, а как заканчиваешь», – сказал нападающий «Барселоны» в интервью Eleven Sports.

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20 комментариев

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Tomas Muller
Левандовски не ЛеванГолски без Мюллера
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-2
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e_kot
Если полгода пороть моменты, шансов забить действительно будет немного. Ещё на полузащиту наезжает
+8
-2
+6
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Фанат Лионеля Месси
Иногда ты просто мяч обработать и дать пас на три метра не можешь
+4
-2
+2
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Tristan...
Ответ Tomas Muller
Левандовски не ЛеванГолски без Мюллера
Сам себя не похвалишь - никто не похвалит...
+2
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+2
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invincible
Да ты и сам ослаб, Лева
+1
0
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igls54
И чего Леве в Баварии не сиделось?
Новых вызовов видать захотелось? 😭
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Pavel Tyazhev
Иногда лучшее решение для команды принимать мяч с отскоком на три метра, видимо. Хорошо хоть в итоге признал, что сам не в форме.
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Moe Joe
Лёва это не Месси
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Кино Музыка
Проблема в том, что ему перестали давать пас. Или дают неудобно.
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King_X
Посчитайте, сколько рах местоимения я, мне и т.д встречаются))
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Куприн
Ну а в чем он не прав то? Дембеле ушел, у Рафиньи дисквал, остальная полузащита хороша в контроле, но не в обострении и обыгрыше.
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Jager
Ой, поплачь ещё
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CIONTRO
Ответ rigobersong
Когда все говорили какой прекрасный трансфер и спрашивали, дядя Риго почему ты его хейтишь, да потому что футбол смотреть надо:) Левандовски в Германии создавали сотни моментов и он из них забивал 1 из 5ти, тут же в Испании таких команд которые будут открываться как в Германии единицы, даже проигрывая ставят бус в 10 защитников что бы не пропустить еще, так что не надо удивляться, что Роберту так тяжело, у него справедливости ради и моментов нет, но альтернатив никаких нет, так что пусть бегает/старается, что-то там забивает, имеем то что имеем на данный момент:))
Он в Лиге чемпионов много забивал (следующий за Роналдо, Месси и Бензема), правда тоже за немецкие клубы.
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Surviving
Ответ CIONTRO
Он в Лиге чемпионов много забивал (следующий за Роналдо, Месси и Бензема), правда тоже за немецкие клубы.
Он выше Бензема
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Surviving
Ответ igls54
И чего Леве в Баварии не сиделось? Новых вызовов видать захотелось? 😭
Каблук
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