Ди Каприо, принц Гарри, Селена Гомес, Леброн и еще несколько десятков знаменитостей посетили игру «Интер Майами» Месси в Лос-Анджелесе
Матч «Интер Майами» с «Лос-Анджелесом» посетили множество знаменитостей.
Сегодня клуб из Майами победил «Лос-Анджелес» (3:1) в выездном матче МЛС. Лионель Месси в этой игре сделал две голевые передачи.
Матч в Лос-Анджелесе посетили принц Гарри и Меган Маркл, актеры Леонардо Ди Каприо, Эдвард Нортон, Тоби Магуайр, Том Холланд, Джерард Батлер, Оуэн Уилсон, Джейсон Судейкис, Уилл Феррелл, который является совладельцем «Лос-Анджелеса», певица Селена Гомес, рэперы Tyga и Nas, рэперы B-Real и Bobo из Cypress Hill, музыкальная группа Rage Against The Machine, баскетболисты Леброн Джеймс и Джеймс Харден, бывший баскетболист Мэджик Джонсон, который тоже является совладельцем «Лос-Анджелеса», басист группы System of a Down Шаво Одаджян и другие знаменитости.
Фото: twitter.com/MLS
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Шаво Одаджян
Дарон Малакян
Джордж Долмаян
Шаво вообще из Армении, остальные родились в штатах
я только о рэперах Tyga и Nas никогда не слышал
слежу года 3 за ЛА - половина этого списка всегда на их матчах.
чуваки из Соад, Сайпресс-хила, Нортон, Рэйдж Эгеинст, Батлер, Холланд, Уилсон
Сколько раз показывали что там море саранчи на сиденьях, одежде арабов.