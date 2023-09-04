Ди Каприо, принц Гарри, Селена Гомес, Леброн и еще несколько десятков знаменитостей посетили игру «Интер Майами» Месси в Лос-Анджелесе

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Матч «Интер Майами» с «Лос-Анджелесом» посетили множество знаменитостей.

Сегодня клуб из Майами победил «Лос-Анджелес» (3:1) в выездном матче МЛС. Лионель Месси в этой игре сделал две голевые передачи.

Матч в Лос-Анджелесе посетили принц Гарри и Меган Маркл, актеры Леонардо Ди Каприо, Эдвард Нортон, Тоби Магуайр, Том Холланд, Джерард Батлер, Оуэн Уилсон, Джейсон Судейкис, Уилл Феррелл, который является совладельцем «Лос-Анджелеса», певица Селена Гомес, рэперы Tyga и Nas, рэперы B-Real и Bobo из Cypress Hill, музыкальная группа Rage Against The Machine, баскетболисты Леброн Джеймс и Джеймс Харден, бывший баскетболист Мэджик Джонсон, который тоже является совладельцем «Лос-Анджелеса», басист группы System of a Down Шаво Одаджян и другие знаменитости.

Фото: twitter.com/MLS

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109 комментариев

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Гегенпрессинг Рангника
Не знаю кто это, вот на игру Роналду привели настоящего верблюда на трибуны
+201
-23
+178
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Мексиканская песня
Не спят в два часа ночи!
+90
-3
+87
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Ихарь Окенфэйлов
Список внушительный, чего уж говорить. Интересно только, кто из этих звёздных господ реально болеет футболом и разбирается в нём, а не просто пришёл торгануть фейсом :)
+68
-7
+61
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zip13
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Список внушительный, чего уж говорить. Интересно только, кто из этих звёздных господ реально болеет футболом и разбирается в нём, а не просто пришёл торгануть фейсом :)
очевидно же, Судейкис)
+50
-6
+44
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Отец Абду
А на матчах Аль Насра присутствовали саранчи, верблюды, Бен Ладен, ярый блоггер-фанат Роналду и Бузова:)

https://www.google.com/amp/s/www.sports.ru/amp/post/3115102/
+39
-15
+24
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Ответ Ришад Хайруллин
а кто приходит в пустыни на звёзд футбола смотреть?
Верблюды 🐪 🐫
+30
-10
+20
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pavlenko_15
Реакция Селены очень показательна))
+23
-4
+19
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blаncо
Ответ Ришад Хайруллин
а кто приходит в пустыни на звёзд футбола смотреть?
Песчаные черви.
+23
-5
+18
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Пирс Морган
Только Месси может собрать такую толпу на футбольный матч
+22
-8
+14
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TravenS
Ответ Gündoğan
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Рекомендую смотреть развивающие каналы и читать книжки, кругозор у вас узковат
+18
-6
+12
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Tristan...
Такими темпами, Месси получит приглашение в команду Мстителей. С ним в составе, человечеству ничего не грозит...
+17
-5
+12
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Пирс Морган
Ответ Homelender_666
Даже Человек-паук пришёл 🤩
Два Человека-Паука
+13
-2
+11
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nb8dwryv56
Бюджетников нагнали!!! Бэкхэм бесплатные билеты разослал)
+10
-2
+8
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bsanchezb
Ответ КристинаИнстаграммовна
Только узнал что басист System of a down армянин.
Не хочу тебя ещё больше шокировать, но... посмотри состав группы
+8
0
+8
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VAX
Ответ КристинаИнстаграммовна
Только узнал что басист System of a down армянин.
Серж Танкян
Шаво Одаджян
Дарон Малакян
Джордж Долмаян

Шаво вообще из Армении, остальные родились в штатах
+7
0
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Homelender_666
Ответ Пирс Морган
Только Месси может собрать такую толпу на футбольный матч
Даже Человек-паук пришёл 🤩
+6
-1
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zohan163
Rage Against The Machine-огонь!
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Криптонит
В США высочайший уровень селебрити.На этой недели они всем кагалом полетят на ЮС ОПЕН
+4
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Gustav Forsberg
Ответ Gündoğan
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да вроде все более-менее известные..
я только о рэперах Tyga и Nas никогда не слышал
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0mertas626
Ответ TravenS
За зумерами не уследишь, постоянно пытаются дичь придумывать, лишь бы подчеркнуть свою исключительность)
ох даа, не то, что в наше время! :)
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ VictorVallecano
Что самое забавное: этот верблюд разбирается в футболе лучше, чем все знаменитости, перечисленные в новости, вместе взятые.
Ты как это определил? Фанаты Роналду разговаривают с верблюдами и понимают верблюжий? 🐫
+3
0
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Santa-Barbara
Брэд Питт и Эдвард Нортон по старинке пришли как один человек
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0mertas626
Ответ Бьорн Дэли
Ты сейчас отсебятину пишешь или есть факты?) Вот я на ESPN смотрел и там сказали комментаторы что такое скопление звезд впервые. Ощущение что премия Оскар в разгаре - цитата.
не отсебятину)
слежу года 3 за ЛА - половина этого списка всегда на их матчах.
чуваки из Соад, Сайпресс-хила, Нортон, Рэйдж Эгеинст, Батлер, Холланд, Уилсон
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Lavrentiy0602
Нортон опять не выспался
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Бьорн Дэли
Ответ Ришад Хайруллин
а кто приходит в пустыни на звёзд футбола смотреть?
Саранча и это не шутки)
Сколько раз показывали что там море саранчи на сиденьях, одежде арабов.
+2
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