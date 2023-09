Ди Каприо, принц Гарри, Селена Гомес, Леброн и еще несколько десятков знаменитостей посетили игру «Интер Майами» Месси в Лос-Анджелесе

Матч «Интер Майами» с «Лос-Анджелесом» посетили множество знаменитостей.

Сегодня клуб из победил «Лос-Анджелес» (3:1) в выездном матче . в этой игре сделал две голевые передачи.

Матч в Лос-Анджелесе посетили принц Гарри и Меган Маркл, актеры Леонардо Ди Каприо, Эдвард Нортон, Тоби Магуайр, Том Холланд, Джерард Батлер, Оуэн Уилсон, Джейсон Судейкис, Уилл Феррелл, который является совладельцем « », певица Селена Гомес, рэперы Tyga и Nas, рэперы B-Real и Bobo из Cypress Hill, музыкальная группа Rage Against The Machine, баскетболисты Леброн Джеймс и Джеймс Харден, бывший баскетболист Мэджик Джонсон, который тоже является совладельцем «Лос-Анджелеса», басист группы System of a Down Шаво Одаджян и другие знаменитости.

Фото: twitter.com/MLS

