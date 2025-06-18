Глава «Тоттенхэма» Леви: «Мы выиграли ЛЕ, но этого недостаточно. Хотим взять АПЛ и ЛЧ»

Дэниэл Леви заявил о желании «Тоттенхэма» выиграть АПЛ и Лигу чемпионов.

«Вы видели, какой взрыв эмоций вызвал парад [по случаю победы в ЛЕ]. Это было просто невероятно. Мы выиграли еврокубок.

Но этого недостаточно. Важнее то, что мы не сделали. Нам нужно выиграть АПЛ . Мы хотим выиграть Премьер-лигу. Мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Мы хотим побеждать», – сказал президент «Тоттенхэма ».