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Глава «Тоттенхэма» Леви: «Мы выиграли ЛЕ, но этого недостаточно. Хотим взять АПЛ и ЛЧ»

Дэниэл Леви заявил о желании «Тоттенхэма» выиграть АПЛ и Лигу чемпионов.

«Вы видели, какой взрыв эмоций вызвал парад [по случаю победы в ЛЕ]. Это было просто невероятно. Мы выиграли еврокубок.

Но этого недостаточно. Важнее то, что мы не сделали. Нам нужно выиграть АПЛ. Мы хотим выиграть Премьер-лигу. Мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Мы хотим побеждать», – сказал президент «Тоттенхэма».

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Опубликовано: Sports
Источник: The Telegraph
logoДэниэл Леви
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
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