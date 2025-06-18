Глава «Тоттенхэма» Леви: «Мы выиграли ЛЕ, но этого недостаточно. Хотим взять АПЛ и ЛЧ»
Дэниэл Леви заявил о желании «Тоттенхэма» выиграть АПЛ и Лигу чемпионов.
«Вы видели, какой взрыв эмоций вызвал парад [по случаю победы в ЛЕ]. Это было просто невероятно. Мы выиграли еврокубок.
Но этого недостаточно. Важнее то, что мы не сделали. Нам нужно выиграть АПЛ. Мы хотим выиграть Премьер-лигу. Мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Мы хотим побеждать», – сказал президент «Тоттенхэма».
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Опубликовано: Sports
Источник: The Telegraph
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