Леброн Джеймс поприветствовал Лионеля Месси перед дебютом аргентинца за «Интер Майами»

Суперзвезда « » в пятницу посетил футбольный матч Leagues Cup, в котором состоялся дебют в составе « ».

Перед началом матча Джеймс поприветствовал аргентинского футболиста. Знаменитые спортсмены обнялись и обменялись теплыми словами.

Матч закончился победой «Интер Майами» над «Крус Асуль» со счетом 2:1. Месси вышел на замену и забил победный гол ударом со штрафного на 94-й минуте.

Леброн выступал за «Майами» с 2010 по 2014 год и завоевал с командой два титула чемпиона НБА.

В НБА говорят о расширении: Леброн хочет команду в Вегасе, букмекеры верят в Сиэтл. А среди вариантов есть даже Париж!

Леброн выпустил еще один фильм о своей школьной карьере, теперь художественный. Сравним его с документальной версией

Леброн командует «заводить моторы», Леклер приносит удачу «Феррари», Фассбендер рулит в барьеры – галерея селебрити «Ле-Мана»