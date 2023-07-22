Леброн Джеймс поприветствовал Лионеля Месси перед дебютом аргентинца за «Интер Майами»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Лионель Месси НБА видео Интер Майами Баскетбол

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс в пятницу посетил футбольный матч Leagues Cup, в котором состоялся дебют Лионеля Месси в составе «Интер Майами».

Перед началом матча Джеймс поприветствовал аргентинского футболиста. Знаменитые спортсмены обнялись и обменялись теплыми словами.

Матч закончился победой «Интер Майами» над «Крус Асуль» со счетом 2:1. Месси вышел на замену и забил победный гол ударом со штрафного на 94-й минуте.

Леброн выступал за «Майами» с 2010 по 2014 год и завоевал с командой два титула чемпиона НБА.

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5 комментариев

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Денис Ширинов
Интересно, Месси вообще понял кто это был?)
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pulyalke
обнимашки без кулачков - ну ведь умеет же))
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Ничего Смешного
Прошло больше 2,5 часов, да вы быстрые)
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Born is the King
Ответ Денис Ширинов
Интересно, Месси вообще понял кто это был?)
Конечно понял. Это был Дрогба
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