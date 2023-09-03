«Месси – инопланетянин. Как Леброн или Джордан, он отличается от остальных». Кьеллини перед игрой с «Интер Майами»

Джорджо Кьеллини сравнил Лионеля Месси с Майклом Джорданом.

« – инопланетянин. Он не какой-то обычный парень. Он отличался и отличается от всех остальных.

Он словно Леброн Джеймс или Майкл Джордан. Они отличаются от остальных.

Но мы не можем сосредоточиться только на Месси. Это матч « » против « ». Там сильная команда. Новички – это вишенка на торте, но торт был хорош и месяц назад», – заявил защитник «Лос-Анджелеса» накануне встречи клубов в .

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