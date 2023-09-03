«Месси – инопланетянин. Как Леброн или Джордан, он отличается от остальных». Кьеллини перед игрой с «Интер Майами»
Джорджо Кьеллини сравнил Лионеля Месси с Майклом Джорданом.
«Месси – инопланетянин. Он не какой-то обычный парень. Он отличался и отличается от всех остальных.
Он словно Леброн Джеймс или Майкл Джордан. Они отличаются от остальных.
Но мы не можем сосредоточиться только на Месси. Это матч «Лос-Анджелеса» против «Интера». Там сильная команда. Новички – это вишенка на торте, но торт был хорош и месяц назад», – заявил защитник «Лос-Анджелеса» накануне встречи клубов в МЛС.
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Все остальные это понимают
Кроос, Кьелини, Модрич,Бэйл
Список и дальше можно продолжать.
Но болельщики Роналду пишут, что 0+0 на мундиале это стечение обстоятельств, вот уровень в СА, как вчера было написано.
Такой бред ещё и плюсуют.
Не можете вы промолчать)))
Говорю как Криштибой с 20 летним стажем...
9 заездов. И Кринж слил 7, финишировав ниже Гения.
7 сцка из 9! Это ж просто дно и позорище.
Стабильно уступая по гол+пас чуть реже, чем всегда.
Не забывая получать систематически разгромы в
класико. Безответные разумеется.
7-2. Ну и ну.
И очевидно же, что только Длинный, Годовой турнир против одинаковых соперников с личными встречами способен дать объективный и беспрестрастный ответ на то что стабильнее, кто больше влияет, кто профессиональнее, кто класснее.
А кубки нахер, я готов для тебя убрать у Месси 4 ЛЧ, ЧМ и КА, они реально специфические, из-за нефарта Лео там собрал лишь половину того что мог.
И меня 7-2 более чем устраивает. Мы же за стабильность в течении года на протяжении долгих лет в окружении сопоставимых партнеров? Да.
Так что.... 7-2. Увы.
Смотри... чел в 2003 набился в МЮ, выраженного гегемона АПЛ, взявшего 4 из 5 титуло в 1998-2003. И что?
С Роналду три года с 2003-2006 вообще НИЧЕГО! Глотал пыль Арсенала и Челси.
С Реалом уже писал - было 2 за 3 года в 2006-2009.
Стало? А, точно, 2 за 9, те самые 7-2.
Юве? Моё любимое))) 7 подряд чемпионств Турина, я думал уже не увижу в кальчо нового победителя, если шейхи не придут в другие клубы и не сдвинут силой Ювентус. Кьелини тоже думал так уверен.
....шейхи не пришли.
Пришел Кринж!
За 2 года управился и гегемонии Турина хана, 5-е место оформил им к 37-ому туру сезона 2020-2021, кое-как БЕЗ НЕГО в 38 туре Юве залез в четверку помню.
Вот так приходил в клубы новые и менял ситуацию на ДИСТАНЦИИ ДЛИННОЙ некто Криштиано.
А мы уже поняли, что именно длинная дистанция показывает всё. Кубки слишком "специфические"(с) Ахахахахаха.
Я же написал вам, меня поражает бред фанов КР, которые писали вот он уровень (вчера) , а на ЧМ стечение !
Т.Е в СА уровень , а ЧМ стечении обстоятельств.
Криша никто не оскорблял
0+0 это факт
Я также на ветках про Месси читаю бред от фанов Роналду как вы говорите в «уничижительном» контексте про Месси»
И мне все равно, пишите вы что-то плохое про Месси или нет