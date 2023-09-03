«Месси – инопланетянин. Как Леброн или Джордан, он отличается от остальных». Кьеллини перед игрой с «Интер Майами»

Теги Майкл Джордан Джорджо Кьеллини Леброн Джеймс МЛС Лионель Месси НБА Интер Майами Лос-Анджелес Футбол

Джорджо Кьеллини сравнил Лионеля Месси с Майклом Джорданом.

«Месси – инопланетянин. Он не какой-то обычный парень. Он отличался и отличается от всех остальных.

Он словно Леброн Джеймс или Майкл Джордан. Они отличаются от остальных.

Но мы не можем сосредоточиться только на Месси. Это матч «Лос-Анджелеса» против «Интера». Там сильная команда. Новички – это вишенка на торте, но торт был хорош и месяц назад», – заявил защитник «Лос-Анджелеса» накануне встречи клубов в МЛС.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

85 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikro9
Спорят только болельщики криша.
Все остальные это понимают
+50
-12
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Опять этот Аргентинец игравший за Барселону хвалит Месси, как они уже надоели пиарить своих:))
+47
-19
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hella black
По классике жанра,через пару часов Катя Авейру или Мендеш или кто-то из Саудовской Аравии,брякнут что-то подобное про 🥴 из пустыни
+19
-5
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tseren031293
Бывший партнёр Криша, признаёт, что Месси лучший, ничего удивительного.
Кроос, Кьелини, Модрич,Бэйл
Список и дальше можно продолжать.
Но болельщики Роналду пишут, что 0+0 на мундиале это стечение обстоятельств, вот уровень в СА, как вчера было написано.
Такой бред ещё и плюсуют.
+17
-5
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
oka79410
Ответ rigobersong
Опять этот Аргентинец игравший за Барселону хвалит Месси, как они уже надоели пиарить своих:))
чувак, ты на зарплате у спортса?
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Ответ Dexter Morgan
У вас какие-то проблемы с причинно-следственной связью. Величие Месси все признают. Только вы можете ненавидеть другого игрока, восхваляя Месси. А после ЧМ вы вдруг придумали себе мантру про ЧМ. Хотя до этого вы вообще молчали. А теперь ЧМ стал для вас критерием какой-то оценки. Хотя раньше вы вообще ЧМ не уважали.
До этого про ЧМ писали хейтеры Месси. Говорили, что без ЧМ он даже в Аргентине не будет считаться первым, а сейчас для этих лицемеров ЧМ стал обычным 7-матчевым турниром...
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VERBLYUD
Ответ Tseren031293
Бывший партнёр Криша, признаёт, что Месси лучший, ничего удивительного. Кроос, Кьелини, Модрич,Бэйл Список и дальше можно продолжать. Но болельщики Роналду пишут, что 0+0 на мундиале это стечение обстоятельств, вот уровень в СА, как вчера было написано. Такой бред ещё и плюсуют.
Как же я смеялся от этого бреда Артемки)))) Кришти в молодости - 0+0 с игры на ЧМ-2006, Кришти в старости - 0+0 с игры на ЧМ-2022, Кришти на пике - вылет из группы с Ганой и США на ЧМ-2014, но чувак пишет, что это стечение обстоятельств))) Это реальный уровень Криштика без праймовых Марсело, Модрича, Кросса, Каземиро, Карвахаля, Рамоса и Кашшая)
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tristan...
Ответ Tseren031293
Бывший партнёр Криша, признаёт, что Месси лучший, ничего удивительного. Кроос, Кьелини, Модрич,Бэйл Список и дальше можно продолжать. Но болельщики Роналду пишут, что 0+0 на мундиале это стечение обстоятельств, вот уровень в СА, как вчера было написано. Такой бред ещё и плюсуют.
Щас тебе скажут, что они все завидуют и ничего не понимают... Но больше всех от его фанбоев доставалось Руни...
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dexter Morgan
Месси действительно инопланетянин. Один из величайших игроков в истории.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hella black
Ответ rigobersong
Опять этот Аргентинец игравший за Барселону хвалит Месси, как они уже надоели пиарить своих:))
Уроженец Буэнос-Айреса 🇦🇷
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Станислав Л
опять этот некрасивый макаронник выступает
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михо
Ответ Станислав Л
опять этот некрасивый макаронник выступает
Не, ну то что Кьеллини красивый думаю даже Криш признает, несмотря даже на его слова😃
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sbtqg59825
Ответ rigobersong
Опять этот Аргентинец игравший за Барселону хвалит Месси, как они уже надоели пиарить своих:))
Опять это разжигание межлегендной ненависти)
Не можете вы промолчать)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tristan...
Абсолютное величие Месси неоспоримо!...
Говорю как Криштибой с 20 летним стажем...
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rus Donskoy
Месси лучший игрок в истории футбола это факт
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
leon01
Ох уж эти аргентинцы своих нахваливают! Что? Итальянец? А бабушка? А прадед? Ну хорошо, он человек и может ошибаться))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Universal1000
Ответ Dexter Morgan
7-2? Откуда такие цифры?
7 раз Месси уделал в турнирной таблице Роналду в розыгрышах Ла Лиги времен 2009-2018.
9 заездов. И Кринж слил 7, финишировав ниже Гения.
7 сцка из 9! Это ж просто дно и позорище.

Стабильно уступая по гол+пас чуть реже, чем всегда.

Не забывая получать систематически разгромы в
класико. Безответные разумеется.

7-2. Ну и ну.

И очевидно же, что только Длинный, Годовой турнир против одинаковых соперников с личными встречами способен дать объективный и беспрестрастный ответ на то что стабильнее, кто больше влияет, кто профессиональнее, кто класснее.

А кубки нахер, я готов для тебя убрать у Месси 4 ЛЧ, ЧМ и КА, они реально специфические, из-за нефарта Лео там собрал лишь половину того что мог.

И меня 7-2 более чем устраивает. Мы же за стабильность в течении года на протяжении долгих лет в окружении сопоставимых партнеров? Да.
Так что.... 7-2. Увы.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Машина Мощная
Ответ Rus Donskoy
Месси лучший игрок в истории футбола это факт
да. тут не поспоришь . и по личным наградам первый и по командным трофеям первый. выигрывал всё в футболе. и при этом забил пенальти меньше чем другие))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Universal1000
Ответ Dexter Morgan
Бред. Не учитывая контекста, ты удобно манипулируешь цифрами. Учитывайте, что Роналду переходил из МЮ в Реал. У него не было возможности сразу же выиграть ЗБ. Потому что команда к нему привыкала, а он к команде. Когда Роналду адаптировался, Реал смог противостоять Барселоне, то уже Роналду разносил. И не только в Ла Лиге, но и в ЛЧ. Да, конечно. Сам придумал? Молодец. Ты же футбол не смотришь.
Переходы и выборы клубов Рончика это еще одна забавная и болевая безусловно тема в контексте национальных чемпионатов длинных, которые как мы договорились и являются реальным мерилом, ибо куча игр, протяженность в год, все дела да?
Смотри... чел в 2003 набился в МЮ, выраженного гегемона АПЛ, взявшего 4 из 5 титуло в 1998-2003. И что?
С Роналду три года с 2003-2006 вообще НИЧЕГО! Глотал пыль Арсенала и Челси.

С Реалом уже писал - было 2 за 3 года в 2006-2009.
Стало? А, точно, 2 за 9, те самые 7-2.

Юве? Моё любимое))) 7 подряд чемпионств Турина, я думал уже не увижу в кальчо нового победителя, если шейхи не придут в другие клубы и не сдвинут силой Ювентус. Кьелини тоже думал так уверен.

....шейхи не пришли.

Пришел Кринж!
За 2 года управился и гегемонии Турина хана, 5-е место оформил им к 37-ому туру сезона 2020-2021, кое-как БЕЗ НЕГО в 38 туре Юве залез в четверку помню.

Вот так приходил в клубы новые и менял ситуацию на ДИСТАНЦИИ ДЛИННОЙ некто Криштиано.
А мы уже поняли, что именно длинная дистанция показывает всё. Кубки слишком "специфические"(с) Ахахахахаха.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AF007
У Месси среди спортсменов остался один конкурент - Джокович. Но тот больше робот, чем гений, а значит всё-таки второй
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rus Donskoy
Ответ Машина Мощная
да. тут не поспоришь . и по личным наградам первый и по командным трофеям первый. выигрывал всё в футболе. и при этом забил пенальти меньше чем другие))
все верно +
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михо
Ответ Hella black
По классике жанра,через пару часов Катя Авейру или Мендеш или кто-то из Саудовской Аравии,брякнут что-то подобное про 🥴 из пустыни
Мендеш и Криш уже не партнеры и не друзья. Криш сильно его подставил своим интервью Моргану. Он еле впарил его МЮ, а тот такое устроил
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tseren031293
Ответ Dexter Morgan
Я на ветках про Роналду постоянно эту мантру читаю от фанатов Месси. При этом это преподносится в уничижительном контексте про Роналду. Я вот на ветку про Месси зашёл, при этом редко захожу. Но я не написал ничего плохого про Месси. И не напишу. Это легендарный игрок. Им был всегда.
Если другие фанаты Месси уничтожают криша, то я тут причём ?
Я же написал вам, меня поражает бред фанов КР, которые писали вот он уровень (вчера) , а на ЧМ стечение !
Т.Е в СА уровень , а ЧМ стечении обстоятельств.
Криша никто не оскорблял
0+0 это факт
Я также на ветках про Месси читаю бред от фанов Роналду как вы говорите в «уничижительном» контексте про Месси»
И мне все равно, пишите вы что-то плохое про Месси или нет
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Кожевин
Показалось : он словно Леброн Джеймс или Майкл Джексон
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NomerSports
Ответ Nikro9
Спорят только болельщики криша. Все остальные это понимают
я бы не сказал что спорят .люди вроде артемки просто уверены что их кумир лучший во вселенной без всяких вопросов. понятное дело что там адекватности 0 .
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий