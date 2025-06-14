Кубок КОНКАКАФ. Групповой этап. Мексика против Доминиканской Республики, США сыграют с Тринидадом и Тобаго, Саудовская Аравия – с Гаити, Канада – с Гондурасом
В США и Канаде стартует Кубок КОНКАКАФ.
В матче открытия Мексика сыграет против Доминиканской Республики.
США встретятся с Тринидадом и Тобаго, Саудовская Аравия – с Гаити, Канада – с Гондурасом.
Групповой этап
1-й тур
15 июня 02:15, SoFi Stadium
Не начался
15 июня 22:00, PayPal Park
Не начался
16 июня 00:15, Snapdragon Stadium
Не начался
16 июня 03:00, Snapdragon Stadium
Не начался
16 июня 23:00, Stubhub Center
17 июня 02:00, Stubhub Center
18 июня 00:15, PayPal Park
18 июня 02:30, BC Place
Клубный чемпионат мира. 1 тур
19 июня 01:00, Audi Field
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?10010 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости