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Кубок КОНКАКАФ. Групповой этап. Мексика против Доминиканской Республики, США сыграют с Тринидадом и Тобаго, Саудовская Аравия – с Гаити, Канада – с Гондурасом

В США и Канаде стартует Кубок КОНКАКАФ.

В матче открытия Мексика сыграет против Доминиканской Республики.

США встретятся с Тринидадом и Тобаго, Саудовская Аравия – с Гаити, Канада – с Гондурасом.

Кубок КОНКАКАФ

Групповой этап

1-й тур

Кубок КОНКАКАФ. 1 тур
15 июня 02:15, SoFi Stadium
Мексика
Не начался
Доминиканская Республика
Кубок КОНКАКАФ. 1 тур
15 июня 22:00, PayPal Park
США
Не начался
Тринидад и Тобаго
Кубок КОНКАКАФ. 1 тур
16 июня 00:15, Snapdragon Stadium
Гаити
Не начался
Саудовская Аравия
Кубок КОНКАКАФ. 1 тур
16 июня 03:00, Snapdragon Stadium
Коста-Рика
Не начался
Суринам
Кубок КОНКАКАФ. 1 тур
16 июня 23:00, Stubhub Center
Панама
Не начался
Гваделупа
Кубок КОНКАКАФ. 1 тур
17 июня 02:00, Stubhub Center
Ямайка
Не начался
Гватемала
Кубок КОНКАКАФ. 1 тур
18 июня 00:15, PayPal Park
Кюрасао
Сальвадор
Кубок КОНКАКАФ. 1 тур
18 июня 02:30, BC Place
Канада
Гондурас
Клубный чемпионат мира. 1 тур
19 июня 01:00, Audi Field
Аль-Айн
Ювентус

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка КОНКАКАФ

Статистика Кубка КОНКАКАФ

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Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
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