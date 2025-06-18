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Леви об увольнении Постекоглу: «Правильное решение. Оно не мое, а коллективное. У меня с ним отличные отношения. Я сказал, что он будет частью истории «Тоттенхэма»

Дэниэл Леви прокомментировал увольнение Энджа Постекоглу из «Тоттенхэма».

Лондонский клуб отправил главного тренера в отставку после сезона, в котором команда заняла 17-е место в АПЛ и выиграла Лигу Европы – первый трофей «Тоттенхэма» с 2008 года.

«У меня отличные отношения с Постекоглу. Я сказал ему, что он всегда будет частью нашей истории. Что ему и его семье всегда будут здесь рады.  Это было коллективное решение, а не мое. Эмоционально было очень сложно, но мы считаем, что приняли правильное решение для клуба», – сказал президент «Тоттенхэма».

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Опубликовано: Sports
Источник: Goal.com
logoЭндж Постекоглу
logoДэниэл Леви
logoпремьер-лига Англия
logoТоттенхэм
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