«Парма» близка к назначению 29-летнего Куэсты – ассистента Артеты в «Арсенале». Карлос станет самым молодым главным тренером в истории Серии А
«Парма» собирается назначить самого молодого главного тренера в истории Серии А.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что итальянский клуб сделал выбор в пользу Карлоса Куэсты – 29-летнего ассистента Микеля Артеты («Арсенал»). Переговоры с «канонирами» находятся на заключительном этапе.
30 лет Куэсте исполнится 29 июля. В Италии он уже работал – ассистентом в «Ювентусе» U17 с 2018 по 2020 год.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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