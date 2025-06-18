«Парма» близка к назначению 29-летнего Куэсты – ассистента Артеты в «Арсенале». Карлос станет самым молодым главным тренером в истории Серии А

«Парма» собирается назначить самого молодого главного тренера в истории Серии А.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что итальянский клуб сделал выбор в пользу Карлоса Куэсты – 29-летнего ассистента Микеля Артеты («Арсенал »). Переговоры с «канонирами» находятся на заключительном этапе.

30 лет Куэсте исполнится 29 июля. В Италии он уже работал – ассистентом в «Ювентусе » U17 с 2018 по 2020 год.