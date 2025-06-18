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Сарри о саудовцах: «Я мог зарабатывать в месяц столько, сколько в «Лацио» за год, но следую зову сердца, а не денег. Если они заберут игроков-чемпионов, я останусь и буду тренировать слабаков»

Маурицио Сарри не собирается в Саудовскую Аравию.

– В этом году у меня были переговоры с саудовской командой, и там я бы за месяц зарабатывал столько, сколько в «Лацио» – за год. Но я еще в прошлом году говорил, что я следую зову сердца, а не денег.

– Речь об очень больших деньгах.

– Меня это не интересует. Я всегда занимался футболом из-за своей страсти, я бы не хотел начинать делать это из-за денег.

– Спаллетти предлагали 18 млн евро в год, это делал «Аль-Наср». Что бы вы сделали на его месте?

– То же, что я сделал: я бы не поехал.

– Почему? Разве там не в футбол играют?

– Я не знаю. Когда я об этом думаю, то не чувствую эмоционального отклика внутри себя, это не мотивирует меня. Мне было бы тяжело там работать.

– Но им удается убедить многих чемпионов.

– Если они заберут чемпионов, я останусь и буду тренировать здесь слабаков, – сказал главный тренер «Лацио».

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Альфредо Педуллы
logoМаурицио Сарри
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoЛучано Спаллетти
logoЛацио
logoвысшая лига Саудовская Аравия
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