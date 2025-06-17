Семин о вине: «У Галицкого прекрасное, особенно белое. Я увлекаюсь, однако не фанат выпивать каждый день. Хорошее полезнее, чем плохое. Иной раз можно выпить – но не пить!»
– Как вы стали коллекционировать вино?
– Случайно. Когда-то на сборах во Франции познакомился с виноделом. Пошло взаимодействие: сначала только с его винодельней, потом – с другими. Жизнь же развивается.
Сейчас много хороших грузинских вин. У Сергея Николаевича Галицкого прекрасное вино, особенно белое. Красное тоже хорошее.
– Дарил вам?
– Давно, да. У него сейчас есть хорошее вино – «Казак». Конкурентное, высокого качества.
Я увлекаюсь, однако не фанат выпивать каждый день. Откроешь бутылку хорошего вина, когда приятная компания. Хорошее полезнее, чем плохое. Иной раз можно выпить – но не пить!
– Вы ведь и подопечным после больших побед позволяли немного выпить?
– Да они лучше меня все знали. Когда есть праздник или победа, почему не выпить хорошего вина? Итальянцы выпивают фужер за день до игры. Аленичев рассказывал, что в Португалии после игры могли выпить вина, – сказал бывший главный тренер «Локомотива».