  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семин о вине: «У Галицкого прекрасное, особенно белое. Я увлекаюсь, однако не фанат выпивать каждый день. Хорошее полезнее, чем плохое. Иной раз можно выпить – но не пить!»
8

Семин о вине: «У Галицкого прекрасное, особенно белое. Я увлекаюсь, однако не фанат выпивать каждый день. Хорошее полезнее, чем плохое. Иной раз можно выпить – но не пить!»

Юрий Семин рассказал о своем интересе к вину.

– Как вы стали коллекционировать вино?

– Случайно. Когда-то на сборах во Франции познакомился с виноделом. Пошло взаимодействие: сначала только с его винодельней, потом – с другими. Жизнь же развивается.

Сейчас много хороших грузинских вин. У Сергея Николаевича Галицкого прекрасное вино, особенно белое. Красное тоже хорошее.

– Дарил вам?

– Давно, да. У него сейчас есть хорошее вино – «Казак». Конкурентное, высокого качества.

Я увлекаюсь, однако не фанат выпивать каждый день. Откроешь бутылку хорошего вина, когда приятная компания. Хорошее полезнее, чем плохое. Иной раз можно выпить – но не пить!

– Вы ведь и подопечным после больших побед позволяли немного выпить?

– Да они лучше меня все знали. Когда есть праздник или победа, почему не выпить хорошего вина? Итальянцы выпивают фужер за день до игры. Аленичев рассказывал, что в Португалии после игры могли выпить вина, – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

Чего добьется Карпин в «Динамо»?33326 голосов
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
logoЮрий Семин
алкоголь и спорт
logoЛокомотив
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Галицкий
logoЧемпионат.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семин об уходе Хвичи в «Рубин» в 2019-м: «Локомотив» потерял деньги, а я – часть души. К вопросу о компетентности тех, кто посчитал, что он нам не подойдет. Они сейчас на стадион даже не ходят»
69сегодня, 14:05
Семин о Миранчуках: «Алексей не подходил «Аталанте», Антон затянул с уходом из «Локомотива». Им нужно было идти куда-то вместе»
8сегодня, 12:00
Семин о Мостовом в роли тренера: «Саша мог бы пойти в детскую школу. Он же блестяще играл, у него здорово пошло бы»
52сегодня, 09:48
Главные новости
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Ривер Плейт» обыграл «Ураву», «Интер» встретится с «Монтерреем»
1781сегодня, 20:57
Глава «Тоттенхэма» Леви: «Мы выиграли ЛЕ, но этого недостаточно. Хотим взять АПЛ и ЛЧ»
1123 минуты назад
Леви об увольнении Постекоглу: «Правильное решение. Оно не мое, а коллективное. У меня с ним отличные отношения. Я сказал, что он будет частью истории «Тоттенхэма»
448 минут назад
Смолов о будущем: «Надо понять, хочу ли вообще играть. Оцениваю риски. Пока наслаждаюсь чемпионским отпуском»
13сегодня, 21:08
Ямаль – лучший правый вингер мира по версии FourFourTwo. Салах – 2-й, Дуэ – 5-й, Ферран – 9-й
36сегодня, 20:59
Газзаев о новом тренере ЦСКА: «Выбор меня удивил. Есть братья Березуцкие, Игнашевич, Гусев. Не понимаю, почему наши клубы не замечают Черчесова. Чем Челестини его сильнее?»
17сегодня, 20:44
Фанаты ялтинского «Рубина» просят о помощи: «Команда может прекратить существование, ряд игроков ушли, а другие бойкотируют выезд. Снова убедимся, что Ялта – это не про футбол?»
25сегодня, 20:32
Норвежский капитан японской «Уравы» прошел мимо игроков «Ривера» и не пожал им руки перед матчем
47сегодня, 20:32Фото
Соединили эмблемы двух клубов – угадаете каких?
сегодня, 20:00Тесты и игры
Аллегри просит «Милан» подписать Кина. Отступные за второго бомбардира Серии А – 52 млн евро, «россонери» могут включить в сделку своего игрока
21сегодня, 19:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Парма» близка к назначению 29-летнего Куэсты – ассистента Артеты в «Арсенале». Карлос станет самым молодым главным тренером в истории Серии А
5 минут назад
Кубок КОНКАКАФ. Групповой этап. Канада сыграет с Гондурасом, Кюрасао – Сальвадор
2611 минут назад
Сарри о саудовцах: «Я мог зарабатывать в месяц столько, сколько в «Лацио» за год, но следую зову сердца, а не денег. Если они заберут игроков-чемпионов, я останусь и буду тренировать слабаков»
123 минуты назад
Газзаев об уходе Николича из ЦСКА: «Называть кого-то предателем было бы некорректно. Удивил его выбор: лига Греции не тот турнир, ради которого стоит покидать РПЛ»
536 минут назад
«Барселона» объявит о трансфере Гарсии в среду, презентация, вероятно, пройдет в пятницу
139 минут назад
Умер Бернар Лякомб – победитель Евро-1984 и один из лучших бомбардиров топ-5 лиг среди французов
556 минут назад
Гасилин о новом контракте Кержакова с «Зенитом»: «Правильное решение. Михаил делает атмосферу. Многие не понимают его значимость внутри коллектива»
сегодня, 20:58
Евро-2025 (U21). Групповой этап. Испания сыграла вничью с Италией, Румыния уступила Словакии, Португалия забила 4 гола Грузии
3сегодня, 20:55
«Барселона» хочет получить за Виктора 20 млн евро. Форвард готов уйти, чтобы чаще играть
4сегодня, 20:53
Гендиректор «Аль-Хилаля» не жалеет о покупке Неймара за 100 млн евро: «Критиковать его за травмы несправедливо, большую часть он получает при попытках отобрать у него мяч»
2сегодня, 20:21