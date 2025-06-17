Гасилин о новом контракте Кержакова с «Зенитом»: «Правильное решение. Михаил делает атмосферу. Многие не понимают его значимость внутри коллектива»
Алексей Гасилин высказался о продлении контракта Михаила Кержакова с «Зенитом».
«Это отличная новость. «Зенит» молодцы, что это сделали, абсолютно правильное и верное решение. Михаил — опытный вратарь, который может подсказать что‑то молодым. Он человек, который всегда делает атмосферу и настроение в команде.
Многие не понимают значимость Кержакова внутри коллектива. То, что обе стороны пришли к общему знаменателю, петербургский воспитанник остается дома еще на один сезон – это супер», – сказал экс-игрок «Зенита».
В составе «Зенита» Кержаков стал семикратным чемпионом России, трижды выигрывал Кубок страны и семь раз – Суперкубок.
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