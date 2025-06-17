Фанаты ялтинского «Рубина» просят о помощи: «Команда может прекратить существование, ряд игроков ушли, а другие бойкотируют выезд. Снова убедимся, что Ялта – это не про футбол?»

Болельщики ялтинского «Рубина» просят о помощи с финансовыми проблемами клуба.

«Уважаемые неравнодушные!

Наш клуб «Рубин» Ялта попал в непростое положение. Ввиду отсутствия финансирования команда, которая более чем достойно представляет интересы города Ялта и Республики Крым за пределами полуострова, может прекратить свое существование...

Каждый домашний матч – это праздник для людей! Стабильно в пятерке лучших по посещаемости всей Второй лиги России! А 17 мая 2025-го в дерби против «Севастополя» на стадионе «Авангард» собралось 3 тысячи человек, что является рекордом для стадиона после реконструкции!

Что мы имеем на данный момент? Ряд игроков уже покинули расположение команды, включая нескольких лидеров, сокращен административный состав, футболисты не выходят на тренировку и бойкотируют ближайший выездной матч...

Повторим судьбу «Ялоса» Ялта и «Жемчужины» Ялта, где проекты клуба прожили 2-3 года, и в очередной раз убедимся, что Ялта – это не про футбол? Или просто сохраним то, что сейчас у нас есть, добавив лишь стабильное финансирование в единственного представителя Республики Крым на всероссийских соревнованиях?

Уже который год подряд наш город Ялта получает награды за лучший спортивный город Республики Крым, неужели это было бы возможно без успехов в футбольном направлении?

С болью в сердце мы воспринимаем эту информацию и просим всех неравнодушных помочь или повлиять на ситуацию, уверены, пути решения проблемы ЕСТЬ!

Мы свято верим в то, что «Рубин» Ялта еще не раз докажет, что достоин сражаться за высшие награды!

Вместе и до конца!» – говорится в сообщении движения «Ялтинские фанаты».