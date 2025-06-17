Ямаль – лучший правый вингер мира по версии FourFourTwo. Салах – 2-й, Дуэ – 5-й, Ферран – 9-й
Ламин Ямаль возглавил список лучших правых вингеров по версии FourFourTwo.
После завершения основных турниров британский журнал обновил свои рейтинги лучших футболистов на различных позициях.
В десятку сильнейших правых вингеров попали:
1. Ламин Ямаль («Барселона»).
2. Мохамед Салах («Ливерпуль»).
3. Майкл Олисе («Бавария»).
4. Букайо Сака («Арсенал»).
5. Дезире Дуэ («ПСЖ»).
6. Родриго Гоэс («Реал»).
7. Бриан Мбемо («Брентфорд»).
8. Иньяки Уильямс («Атлетик»).
9. Ферран Торрес («Барселона»).
10. Джеррод Боуэн («Вест Хэм»).
Чего добьется Карпин в «Динамо»?33327 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости