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Ямаль – лучший правый вингер мира по версии FourFourTwo. Салах – 2-й, Дуэ – 5-й, Ферран – 9-й

Ламин Ямаль возглавил список лучших правых вингеров по версии FourFourTwo.

После завершения основных турниров британский журнал обновил свои рейтинги лучших футболистов на различных позициях.

В десятку сильнейших правых вингеров попали:

1. Ламин Ямаль («Барселона»).

2. Мохамед СалахЛиверпуль»).

3. Майкл ОлисеБавария»).

4. Букайо Сака («Арсенал»).

5. Дезире Дуэ («ПСЖ»).

6. Родриго Гоэс («Реал»).

7. Бриан Мбемо («Брентфорд»).

8. Иньяки Уильямс («Атлетик»).

9. Ферран Торрес («Барселона»).

10. Джеррод Боуэн («Вест Хэм»).

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
рейтинги
logoБрентфорд
logoБукайо Сака
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoЛамин Ямаль
logoФерран Торрес
logoЛа Лига
logoМохамед Салах
logoДжеррод Боуэн
logoАтлетик
logoВест Хэм
logoБриан Мбемо
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoПСЖ
logoДезире Дуэ
logoЛиверпуль
logoлига 1 Франция
logoМайкл Олисе
logoБарселона
logoИньяки Уильямс
logoРодриго
FourFourTwo
logoРеал Мадрид
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