Смолов о будущем: «Надо понять, хочу ли вообще играть. Оцениваю риски. Пока наслаждаюсь чемпионским отпуском»

Федор Смолов высказался на тему продолжения карьеры.

«Честно скажу, пока даже ни с кем не разговаривал. Были предложения, но мне надо прожить, понять, хочу ли вообще играть. Физически чувствую себя хорошо, ментально взвешиваю, пытаюсь разобраться.

Оцениваю риски, их как будто немало... Посмотрим, как будет. Пока наслаждаюсь чемпионским отпуском», – сказал 35-летний Смолов в видео на своем ютуб-канале.

Смолов ранее стал чемпионом с «Краснодаром ». Он покинул клуб на правах свободного агента.