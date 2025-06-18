Умер Бернар Лякомб – победитель Евро-1984 и один из лучших бомбардиров топ-5 лиг среди французов

Ушел из жизни Бернар Лякомб.

L’Equipe сообщает, что бывший нападающий сборной Франции, «Лиона», «Бордо» и «Сент-Этьена» умер в возрасте 72 лет. Он находился в больнице с января.

Лякомб стал победителем чемпионата Европы в 1984 году. Он был одним из лучших бомбардиров в истории пяти ведущих лиг Европы среди французов – лишь в 2022 году его опередил Карим Бензема.