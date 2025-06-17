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Газзаев о новом тренере ЦСКА: «Выбор меня удивил. Есть братья Березуцкие, Игнашевич, Гусев. Не понимаю, почему наши клубы не замечают Черчесова. Чем Челестини его сильнее?»

Валерий Газзаев высказался насчет поста главного тренера ЦСКА.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером армейской команды станет швейцарский специалист Фабио Челестини.

«Что ж, футбольная жизнь полна сюрпризов. ЦСКА в срочном порядке пришлось искать замену сербу. И вот здесь выбор армейцев меня, честно говоря, удивил. Почему ставка опять сделана на иностранца – швейцарца Челестини?

Есть, например, свои молодые, прогрессирующие специалисты, которые сделали себе имя, будучи футболистами ЦСКА. Имею в виду братьев Березуцких, Сергея Игнашевича, Ролана Гусева. Тут мы говорим о сохранении традиций, преемственности. Для них ЦСКА точно не является пустым звуком. Это первый путь, по которому мог пойти сейчас клуб.

Кроме того, есть опытный российский тренер, который, на мой взгляд, всем все доказал. Станислав Черчесов. Вы можете мне объяснить, чем Челестини его сильнее? Выиграл чемпионат Швейцарии? Хорошо. Но это же не АПЛ или немецкая бундеслига. А в активе Черчесова два чемпионства в Венгрии и одно в Польше. Под его руководством сборная России успешно выступила на домашнем чемпионате мира. Дошла до четвертьфинала. По-моему, регалий и титулов у нашего, отечественного специалиста точно не меньше, а даже побольше, чем у иностранца.

И потом: немного смущает клуб, из которого в ЦСКА приходит Челестини. «Базель». Вы же помните, где работал Абаскаль до «Спартака»? И чем закончился российский этап его карьеры? Кстати, где он сейчас трудится? В Мексике? Ну понятно...

В общем, конечно, я желаю Челестини удачи в ЦСКА, чтобы он как можно быстрее адаптировался к нашим футбольным реалиям, понял потенциал команды и начал давать результат. Но своего мнения не изменю.

Не понимаю, почему наши клубы не замечают Черчесова», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

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Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВалерий Газзаев
logoпремьер-лига Россия
logoФабио Челестини
logoЦСКА
logoРолан Гусев
logoСтанислав Черчесов
logoВасилий Березуцкий
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