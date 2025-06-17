«Барселона» хочет получить за Виктора 20 млн евро. Форвард готов уйти, чтобы чаще играть

«Барселона» может расстаться с Пау Виктором.

The Athletic сообщает, что нападающий готов уйти в команду, в которой сможет играть регулярно. Если поступит хорошее предложение, «блауграна» будет согласна его обдумать.

Каталонцы оценивают 23-летнего футболиста в 20 млн евро. Отмечается, что также многие клубы хотели бы его арендовать.

Также ожидается, что команду покинет Пабло Торре .