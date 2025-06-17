«Барселона» хочет получить за Виктора 20 млн евро. Форвард готов уйти, чтобы чаще играть
«Барселона» может расстаться с Пау Виктором.
The Athletic сообщает, что нападающий готов уйти в команду, в которой сможет играть регулярно. Если поступит хорошее предложение, «блауграна» будет согласна его обдумать.
Каталонцы оценивают 23-летнего футболиста в 20 млн евро. Отмечается, что также многие клубы хотели бы его арендовать.
Также ожидается, что команду покинет Пабло Торре.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
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