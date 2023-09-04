Энрике о словах Неймара про «ад» в «ПСЖ»: «Это личный опыт, не хочу обсуждать. Могу рассказать о себе: я доволен, у меня уникальная команда, мне доверяют на 100%»
Луис Энрике прокомментировал слова Неймара о периоде в «ПСЖ».
Ранее бразилец, который в ходе минувшего трансферного окна стал игроком саудовского «Аль-Хилаля», сказал: «Месси побывал в раю, выиграв ЧМ с Аргентиной, а в «ПСЖ» ощутил, что такое ад, как и я. Он ушел не так, как заслуживал».
– Как вы отреагировали на слова Неймара об «аду», который они с Месси пережили в прошлом году?
– Это личный опыт, я не хочу участвовать в таких обсуждениях.
Могу рассказать о своем опыте. Я абсолютно доволен. Чувствую, что руковожу уникальной командой, в клубе, который доверяет мне на сто процентов, – сказал главный тренер «ПСЖ» после победы над «Лионом» (4:1).
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