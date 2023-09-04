Энрике о словах Неймара про «ад» в «ПСЖ»: «Это личный опыт, не хочу обсуждать. Могу рассказать о себе: я доволен, у меня уникальная команда, мне доверяют на 100%»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Неймар Луис Энрике Футбол

Луис Энрике прокомментировал слова Неймара о периоде в «ПСЖ».

Ранее бразилец, который в ходе минувшего трансферного окна стал игроком саудовского «Аль-Хилаля», сказал: «Месси побывал в раю, выиграв ЧМ с Аргентиной, а в «ПСЖ» ощутил, что такое ад, как и я. Он ушел не так, как заслуживал».

– Как вы отреагировали на слова Неймара об «аду», который они с Месси пережили в прошлом году?

– Это личный опыт, я не хочу участвовать в таких обсуждениях.

Могу рассказать о своем опыте. Я абсолютно доволен. Чувствую, что руковожу уникальной командой, в клубе, который доверяет мне на сто процентов, – сказал главный тренер «ПСЖ» после победы над «Лионом» (4:1).

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10 комментариев

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Алексей Ненахов
Через годик , поменяет мнение
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Pb-SE
Ответ che kaif
Ней легенда Парижа как бы не было .первый финал лч с ним в истории
Деле Алли легенда ТТХ как бы не было .первый финал лч с ним в истории
+3
-2
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Real_v_dushe
Может показаться, что Физручо поставил на место покериста, но было бы удивительно, если бы он что-то другое сказал.
+4
-4
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Михаил Сафонов
Два матча провел всего
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GuruFutbola
Ответ Real_v_dushe
Может показаться, что Физручо поставил на место покериста, но было бы удивительно, если бы он что-то другое сказал.
Вот так вы о своих легендах отзываетесь?)
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Жан Жак Левуар
Ответ Pb-SE
Деле Алли легенда ТТХ как бы не было .первый финал лч с ним в истории
Ну Деле тогда был хорош, для легенды рано погас, но позором шпор точно его нельзя назвать
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Pb-SE
Ответ Алексей Ненахов
Через годик , поменяет мнение
После 1/8. Или после группового этапа, если совсем все плохо
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Orbital 82
Ответ Алексей Ненахов
Через годик , поменяет мнение
..страну и клуб
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