Фанаты «ПСЖ» овацией встретили Мбаппе перед матчем с «Лансом» и скандировали кричалки в его честь после дубля. Килиан не хотел продлевать контракт с клубом

Фанаты «ПСЖ» тепло встретили Килиана Мбаппе в первом домашнем матче сезона.

В игре 3-го тура Лиги 1 парижане обыграли « » (3:1). Мбаппе оформил дубль и набрал 300-е и 301-е очки за «ПСЖ».

Болельщики устроили французу овацию, когда на стадионе объявляли состав команды и дошли до имени 24-летнего игрока. Кроме того, ультрас «ПСЖ» стали скандировать кричалки в честь Мбаппе после дубля.

После игры тренер чемпионов Франции Луис Энрике отметил, что ему приятно работать с игроками уровня Мбаппе и .

«Всем тренеры хотят работать с игроками очень высокого уровня, такими как Мбаппе и Дембеле. Но мы выиграли не только благодаря им, но и всем остальным. Все игроки важны, мы – команда», – сказал испанский специалист.

Напомним, в начале июня Мбаппе сообщил «ПСЖ», что намерен провести в клубе еще один сезон, но не будет продлевать контракт. Парижане выставили игрока на трансфер и отстранили от тренировок с общей группой. Впоследствии стороны уладили конфликт, вернулся в состав и возобновил переговоры о продлении соглашения.

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