Фанаты «ПСЖ» овацией встретили Мбаппе перед матчем с «Лансом» и скандировали кричалки в его честь после дубля. Килиан не хотел продлевать контракт с клубом

Теги Ланс ПСЖ лига 1 Франция болельщики Луис Энрике Килиан Мбаппе Усман Дембеле Футбол

Фанаты «ПСЖ» тепло встретили Килиана Мбаппе в первом домашнем матче сезона.

В игре 3-го тура Лиги 1 парижане обыграли «Ланс» (3:1). Мбаппе оформил дубль и набрал 300-е и 301-е очки за «ПСЖ».

Болельщики устроили французу овацию, когда на стадионе объявляли состав команды и дошли до имени 24-летнего игрока. Кроме того, ультрас «ПСЖ» стали скандировать кричалки в честь Мбаппе после дубля.

После игры тренер чемпионов Франции Луис Энрике отметил, что ему приятно работать с игроками уровня Мбаппе и Усмана Дембеле.

«Всем тренеры хотят работать с игроками очень высокого уровня, такими как Мбаппе и Дембеле. Но мы выиграли не только благодаря им, но и всем остальным. Все игроки важны, мы – команда», – сказал испанский специалист.

Напомним, в начале июня Мбаппе сообщил «ПСЖ», что намерен провести в клубе еще один сезон, но не будет продлевать контракт. Парижане выставили игрока на трансфер и отстранили от тренировок с общей группой. Впоследствии стороны уладили конфликт, Килиан вернулся в состав и возобновил переговоры о продлении соглашения.

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20 комментариев

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Мурат Абдрахманов
фанаты, клуб и Мбаппе достойны друг друга
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Стопы Зайона
Подумаешь не хотел продлевать контракт, который почти шантажом и получил, не освистывать же его за это. Ну он же не Неймар или Месси в конце то концов.
+40
-1
+39
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Арсений Денисов
Фанаты ПСЖ не туда хлопают. Игрок на протяжении нескольких лет ищет возможность уйти - овации. Команда завоевала чемпионство, Месси достойно рубится за команду - свист. Недофанаты
+35
-4
+31
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serb2010
Да ежу понятно что фанаты на подкормке у руководства, прям все в соответствии со стратегией шейхов делают) когда хотели из Месси козла отпущения сделать то его гнобили, нужно продать Неймара - напишем угрозы и оскорбления.
Никакой принципиальности и чести, гадюшник.
+19
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VERBLYUD
Ответ che kaif
Умыл три раза мадрид.да и на поле всегда выкладывается ))почему бы не встретить аплодисментами топчика
Умыл псж и его фанатов. Мадрид ни цента пока что не потратил на него))
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Я Гражданин Мира
Ответ Мурат Абдрахманов
фанаты, клуб и Мбаппе достойны друг друга
Вы правы на 100 %
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Егор Кириллов
Шапито, а не клуб
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окечуква
Иногда создается впечатление, что Хелайфи просто заряжает деньгами местную торсиду маленько. При том, что фактор стадной глупости тоже никто не отменял.
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Денис Ширинов
Клоуны
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MstAndreev
Платная массовка - стандартный инструмент в любые времена)
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KennyN
Там что, фанаты проплаченные и льготники, как на Лужниках во время мероприятий?
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Eridan
У них стокгольмский синдром.
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Рашпель793
Да какие это фанаты? Тупо проплаченные шейхами чуваки, которые делают то, что от них требуют.
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Я Гражданин Мира
Ответ Арсений Денисов
Фанаты ПСЖ не туда хлопают. Игрок на протяжении нескольких лет ищет возможность уйти - овации. Команда завоевала чемпионство, Месси достойно рубится за команду - свист. Недофанаты
А что вы от них ждали?
Освиситват Месси, это значить не любить футбол вообще.
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muslim95
Ответ окечуква
Иногда создается впечатление, что Хелайфи просто заряжает деньгами местную торсиду маленько. При том, что фактор стадной глупости тоже никто не отменял.
Этотн4 может быть стадной глупостью, в любом случае более или менее адекватные есть же среди них, футболист хочет предать клуб по понятиям фвнатов, он со скандалом даже в соцсетях остается и тут овации, что это? Конечно подпитка фанов баблом , не иначе
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