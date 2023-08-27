Ультрас «ПСЖ» вывесили баннер об уходе Неймара: «Наконец-то избавились от грубияна»

Теги Ланс ПСЖ лига 1 Франция болельщики Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Футбол

Ультрас «ПСЖ» недобрым словом вспомнили Неймара во время игры с «Лансом» (3:1).

Этим летом форвард, выступавший за французскую команду с 2017 года, был продан «Аль-Хилалю».

На матче 3-го тура Лиги 1 фанаты чемпионов Франции вывесили баннер с надписью «Неймар: наконец-то избавились от грубияна».

Ранее ультрас неоднократно протестовали против присутствия бразильца в команде и даже собирались у его дома, призывая уйти.

Со статистикой Неймара можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/CasseJosue

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

59 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Человек чуть ли не в одиночку принёс им единственный финал ЛЧ в истории, а они... Да чего уж там, про них давно всем всё понятно
+122
-7
+115
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мага Алиев
Настоящая легенда псж на уровне кавани, вывел их в одиночку в финал лч и вот благодарность…
Это позорище
+91
-8
+83
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Кстати сегодня Эрнандесу весь стадион аплодировал когда он уходил с поля:) А это те же неадекваты которые ему рождение в Марселе припоминали, причем баннер в том же месте:) Кучка безработных бездельников, живущих на пособие единственной отрадой в жизни у которых только нагадить кому-то:) Неймар настоящая легенда ПСЖ, когда был здоров рубился за клуб не жалея себя и ушел с умопомрачительной статистикой даже не смотря на травмы. Это не болельщики, это позорище:)
+59
-11
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr.BadGuy
Ответ JENNINGS
Человек чуть ли не в одиночку принёс им единственный финал ЛЧ в истории, а они... Да чего уж там, про них давно всем всё понятно
Человек чуть ли не в одиночку вынес их 6-1 на Камп Ноу.
+48
-9
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
blаncо
Наслаждайтесь Угарте, Экитиком, Заиром-Эмери, Руисом, Солером, Витиньей. Клоуны)
+35
-5
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Ashhabadskiy
африканские болельщики псж 🤡
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михо
Ответ Мага Алиев
Настоящая легенда псж на уровне кавани, вывел их в одиночку в финал лч и вот благодарность… Это позорище
Каковы сами таковы и сани) то есть какой клуб, такие и фанаты, позорище и те и другие
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SaH4r.
Ответ JENNINGS
Комментарий скрыт
были судйские ошибки, да, но это всяко лучше чем позорные 3 ЛЧ подряд)
+15
-6
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Talgat Ergeshov
не удивительно,что именно эти люди являются болельщиками псж🤦🏿‍♂️
какой клуб-такие и фаны)
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Uragan Boy
настоящие обезьянки, без комплексов
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самозанятый
Когда в этом сезоне они снова вылетят из ЛЧ, крайними сделают Дембеле с Асенсио. Полузащита из Заира, Витиньи и УГарте тут, конечно же, совершенно не при чем.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SaH4r.
Ответ JENNINGS
После ЛЧ 2005/06, 2008/09, 2010/11 и иных матчей в других сезонах (с «Миланом» в 2012, с «ПСЖ» в 2017 и т. д.) лучше молчать :)
стрелки не сработают, просто признайте этот факт и всё
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Имя Фамилия
Неймар легенда ПСЖ. А этому сборищу бездельников несколько лет отроду, когда они там основаны в 2017-м или в 2015-м, с момента основания ни разу не поддерживали команду, за то постоянно обсирают легенд клуба.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пикачу82
У нас в России у ЦСКА и у Зенита евротитулов больше чем у этого мешка, Неймар хоть что то превносил в этот колхоз...
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GuruFutbola
Додики живут в своем манямирке)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tornado S
какие-то Пасажисты!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мага Алиев
Ответ rigobersong
Кстати сегодня Эрнандесу весь стадион аплодировал когда он уходил с поля:) А это те же неадекваты которые ему рождение в Марселе припоминали, причем баннер в том же месте:) Кучка безработных бездельников, живущих на пособие единственной отрадой в жизни у которых только нагадить кому-то:) Неймар настоящая легенда ПСЖ, когда был здоров рубился за клуб не жалея себя и ушел с умопомрачительной статистикой даже не смотря на травмы. Это не болельщики, это позорище:)
Первый раз с тобой согласен,по факту…
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Men77
А почему "грубияна"?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Опёнышев
Эти же недоумки в свое время писались кипятком от того, как псж "нагнул" барселону и выкупил неймара за баснословные баблища
теперь они болтают подобные вещи, хотя забывают, что этот "грубиян" принес им единственный финал лч в истории клуба, при живой черепахе
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Max Payne
Ответ JENNINGS
После ЛЧ 2005/06, 2008/09, 2010/11 и иных матчей в других сезонах (с «Миланом» в 2012, с «ПСЖ» в 2017 и т. д.) лучше молчать :)
Мадридист, это мелочи и помнят только Эвребе, зато о РМ все и навсегда будут помнить скелеты Чакыра, Клатенбурга, Кашаи и т.д
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Momos
В парижских ночных клубах объявлен недельный траур
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ansu Fati
Ответ rigobersong
Кстати сегодня Эрнандесу весь стадион аплодировал когда он уходил с поля:) А это те же неадекваты которые ему рождение в Марселе припоминали, причем баннер в том же месте:) Кучка безработных бездельников, живущих на пособие единственной отрадой в жизни у которых только нагадить кому-то:) Неймар настоящая легенда ПСЖ, когда был здоров рубился за клуб не жалея себя и ушел с умопомрачительной статистикой даже не смотря на травмы. Это не болельщики, это позорище:)
И вот на эту шарашкину контору Неймар променял Барселону)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самозанятый
Неблагодарные...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Этот Райола хочет денег
Ну тут просто черная неблагодарность к крутому технарю и суперталанту, который перешел в этот колхоз.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
A K
Фанаты ПСЖ, жалующиеся на грубость, это как волки против мяса.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий