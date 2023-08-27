Ультрас «ПСЖ» вывесили баннер об уходе Неймара: «Наконец-то избавились от грубияна»
Ультрас «ПСЖ» недобрым словом вспомнили Неймара во время игры с «Лансом» (3:1).
Этим летом форвард, выступавший за французскую команду с 2017 года, был продан «Аль-Хилалю».
На матче 3-го тура Лиги 1 фанаты чемпионов Франции вывесили баннер с надписью «Неймар: наконец-то избавились от грубияна».
Ранее ультрас неоднократно протестовали против присутствия бразильца в команде и даже собирались у его дома, призывая уйти.
Со статистикой Неймара можно ознакомиться здесь.
Фото: twitter.com/CasseJosue
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Это позорище
какой клуб-такие и фаны)
теперь они болтают подобные вещи, хотя забывают, что этот "грубиян" принес им единственный финал лч в истории клуба, при живой черепахе