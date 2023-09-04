У Месси 11 голов и 5 ассистов в 11 матчах за «Интер Майами»
Лионель Месси сделал две голевые передачи в матче МЛС против «Лос-Анджелеса».
Сегодня «Интер Майами» победил в выездном матче против действующего чемпиона МЛС со счетом 3:1.
Всего в 11 играх за «Интер Майами» в различных турнирах на счету Месси 11 мячей и 5 голевых передач. В трех матчах МЛС у Лео гол и две результативные передачи.
Отметим, что аргентинец не забил во втором матче подряд – до этого ему не удалось отличиться в домашнем матче МЛС против «Нэшвилла» (0:0).
Следующую игру «Интер Майами» проведет 10 сентября. Соперником по домашнему матчу МЛС станет «Канзас-Сити».
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Голевые передачи Месси за клубы и сборной:
Барселона - 303
Сборная Аргентина - 56
ПСЖ - 35
Интер Майами - 5
Ждем Величайшего, хочется уже увидеть игру Чемпионов Мира.
Соперником будет Эквадор.
это когда один забивает пенальти последней команде Саудовской лиги, а его хвалят и облизывают причёску, а второй делает дубль по ассистам чемпиону МЛС, а фанаты геля говорят : это из-за того что лига дворовая
Месси в МЛС (понятно, что уровень не европейских топ-5) 11 матчей 11 голов 4 передачи!
Без разницы, где делать результат.
Хотя хейтеры вновь начнут плакать про пенки,
про два пенальти Мбаппе, хотя должно было быть 4-5
про то что Месси заплатил сборной Голландии, чтобы они расставилась так, когда он отдавал через «домик» Аке
Ну и Лео заплатил Гвардиолу, когда выкрутил ему позвонки в 1/2 и потом договорился с Пепом, чтобы тот его приобрёл .
Вообщем, как всегда правы !
Месси 361.
Пушкаш 359
Пушкаш 359
Кройфф 358
Хз правда или слухи.