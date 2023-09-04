У Месси 11 голов и 5 ассистов в 11 матчах за «Интер Майами»

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Лос-Анджелес Футбол

Лионель Месси сделал две голевые передачи в матче МЛС против «Лос-Анджелеса».

Сегодня «Интер Майами» победил в выездном матче против действующего чемпиона МЛС со счетом 3:1.

Всего в 11 играх за «Интер Майами» в различных турнирах на счету Месси 11 мячей и 5 голевых передач. В трех матчах МЛС у Лео гол и две результативные передачи.

Отметим, что аргентинец не забил во втором матче подряд – до этого ему не удалось отличиться в домашнем матче МЛС против «Нэшвилла» (0:0).

Следующую игру «Интер Майами» проведет 10 сентября. Соперником по домашнему матчу МЛС станет «Канзас-Сити».

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44 комментария

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Отец Абду
Следующий ассист станет 400 ( на данный момент 399 ассистов по Transfermarkt) в карьере Месси...

Голевые передачи Месси за клубы и сборной:

Барселона - 303
Сборная Аргентина - 56
ПСЖ - 35
Интер Майами - 5
+52
-4
+48
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Бьорн Дэли
Теперь в Аргентину, игроки сборной уже собираются. Энцо, Альварес приехали.
Ждем Величайшего, хочется уже увидеть игру Чемпионов Мира.
Соперником будет Эквадор.
+32
-5
+27
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Barsa! bolshe chem klub
что такое двойные стандарты?
это когда один забивает пенальти последней команде Саудовской лиги, а его хвалят и облизывают причёску, а второй делает дубль по ассистам чемпиону МЛС, а фанаты геля говорят : это из-за того что лига дворовая
+29
-3
+26
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Tseren031293
Месси на ЧМ - 7 матчей 7 голов 3 передачи
Месси в МЛС (понятно, что уровень не европейских топ-5) 11 матчей 11 голов 4 передачи!
Без разницы, где делать результат.
Хотя хейтеры вновь начнут плакать про пенки,
про два пенальти Мбаппе, хотя должно было быть 4-5
про то что Месси заплатил сборной Голландии, чтобы они расставилась так, когда он отдавал через «домик» Аке
Ну и Лео заплатил Гвардиолу, когда выкрутил ему позвонки в 1/2 и потом договорился с Пепом, чтобы тот его приобрёл .
Вообщем, как всегда правы !
+33
-9
+24
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Александр Ермолаев
Ответ Bigbadaboom
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Ты про матч с Реалом в ЛЧ в 2011?
+19
-1
+18
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Roman Roman
Чумовые цифры! давайте будем честны, все думали , что у Месси будет статистика нормальная , но точно не такая! ) Месси с огоньком, лично я кайфую с этого Голливуда)
+18
-6
+12
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rej1sta
Ответ Великий Алонсо
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Так Месси не в пустыне играет, о чем ты?)
+15
-4
+11
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Hella black
Не дурно,весьма не дурно ! А учитывая что он пришёл в клуб,который шёл последним в МЛС,это вообще топ 🔝 результат
+12
-2
+10
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Roman Roman
Ответ Великий Алонсо
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1.5 голевых действия (ассист+гол) в каждом матче с самой слабой командой турнира. Это как прийти поиграть во дворе за самую дохлую команду и выиграть у всего района. И если посмотреть какие Голливудские были забиты голы и отданы пасы + пенальти. То это точно претендент на оскар ;)
+9
-2
+7
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Доброжелатель98
Ответ Отец Абду
Следующий ассист станет 400 ( на данный момент 399 ассистов по Transfermarkt) в карьере Месси... Голевые передачи Месси за клубы и сборной: Барселона - 303 Сборная Аргентина - 56 ПСЖ - 35 Интер Майами - 5
Он лучший в мире по г+п. Самый эффективный футболист. Авейру не добраться до него. Да и кол-во игр разное.
+7
-1
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Vlad
Ответ Tseren031293
Месси на ЧМ - 7 матчей 7 голов 3 передачи Месси в МЛС (понятно, что уровень не европейских топ-5) 11 матчей 11 голов 4 передачи! Без разницы, где делать результат. Хотя хейтеры вновь начнут плакать про пенки, про два пенальти Мбаппе, хотя должно было быть 4-5 про то что Месси заплатил сборной Голландии, чтобы они расставилась так, когда он отдавал через «домик» Аке Ну и Лео заплатил Гвардиолу, когда выкрутил ему позвонки в 1/2 и потом договорился с Пепом, чтобы тот его приобрёл . Вообщем, как всегда правы !
Не забывай Месси еще заплатил вратарю Мексике чтобы тот пропустил, у хейтров на всё оправдание найдётся
+5
0
+5
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Rus Donskoy
Величайший игрок в истории футбола и останется им
+3
0
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Бритва Борисович
Ответ Bigbadaboom
Стата почти как у " Лехи с моего двора" но уровень лиги конечно чуть сложнее
Почему болельщики Роналду на этом сайте такие #####? Какой-то специальный отбор проходите?
+4
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clausevenzzz
Эра менятся но Месси нет
+3
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rigobersong
И все пенальти отдавал бить партнерам!:)) G.O.A.T!:)
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Доброжелатель98
Ответ Вероника Иванова
Это считая товарняки?! Так то за 4 оф матча у него 1+4
Расскажи это мистеру 0 трофеев.
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Доброжелатель98
Ответ Бьорн Дэли
Поговаривают Лео не поедет на вторую игру. Хз правда или слухи.
Возможно. В Боливии дышать нечем. Впрочем, он решит сам. Вместе со Скалони. Там молодые пусть бегают. Да и игра эта вряд-ли что решать будет. Месси надо беречь.
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Доброжелатель98
Ответ Бьорн Дэли
Теперь в Аргентину, игроки сборной уже собираются. Энцо, Альварес приехали. Ждем Величайшего, хочется уже увидеть игру Чемпионов Мира. Соперником будет Эквадор.
А потом Ла-Пас на 3000 метров. Это вам не Люксембург. 😄..
+3
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Rahym Hommadow
Ответ Bigbadaboom
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вы про Анкара Месси?
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Бьорн Дэли
Ответ AnMe
То есть он побил рекорд по асситам за всю карьеру уже? Видел другую стату где-то недели две назад, там уступал чуть больше, чем на 2.
Опта час назад опубликовала.
Месси 361.
Пушкаш 359
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Бьорн Дэли
Ответ AnMe
Пушкаш первый? 🤔 кто там по асситам лидирует?
Месси 361
Пушкаш 359
Кройфф 358
+1
0
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AnMe
Ответ Отец Абду
Следующий ассист станет 400 ( на данный момент 399 ассистов по Transfermarkt) в карьере Месси... Голевые передачи Месси за клубы и сборной: Барселона - 303 Сборная Аргентина - 56 ПСЖ - 35 Интер Майами - 5
Пушкаш первый? 🤔 кто там по асситам лидирует?
+2
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Бацька
Перспективный игрок, надо топам к нему присмотреться)
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Бьорн Дэли
Ответ Доброжелатель98
А потом Ла-Пас на 3000 метров. Это вам не Люксембург. 😄..
Поговаривают Лео не поедет на вторую игру.
Хз правда или слухи.
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AnMe
У ЛА форма топ прям. По-моему у Реала в этом сезоне такая же от Адидас, если не ошибаюсь. Черное с золотом.
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