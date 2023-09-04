У Месси 11 голов и 5 ассистов в 11 матчах за «Интер Майами»

Лионель Месси сделал две голевые передачи в матче МЛС против «Лос-Анджелеса».

Сегодня «Интер Майами» победил в выездном матче против действующего чемпиона МЛС со счетом 3:1.

Всего в 11 играх за «Интер Майами» в различных турнирах на счету 11 мячей и 5 голевых передач. В трех матчах МЛС у Лео гол и две результативные передачи.

Отметим, что аргентинец не забил во втором матче подряд – до этого ему не удалось отличиться в домашнем матче МЛС против «Нэшвилла» (0:0).

Следующую игру « » проведет 10 сентября. Соперником по домашнему матчу станет «Канзас-Сити».

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