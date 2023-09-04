«Интер Майами» после дебюта Месси не проигрывает 11 матчей подряд
«Интер Майами» продлил серию без поражений с Лионелем Месси в составе.
Сегодня клуб из Майами победил «Лос-Анджелес» (3:1) в выездном матче МЛС. Месси в этой игре сделал две голевые передачи.
После дебюта Месси «Интер Майами» не проигрывает на протяжении 11 матчей во всех турнирах.
Единственная команда МЛС с более длительной серией без поражений в 2023 году – это лидер Восточной конференции «Цинциннати», который не проигрывал 14 матчей подряд в период с апреля по июнь.
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Со дна турнирной таблицы,тащит Майями к вершинам Американского 🇺🇸 футбола
ЧМ 2014 - МВП Турнира✅
Финалиссима - МВП Турнира✅
МЧМ - МВП Турнира✅
КА 2015 - МВП Турнира✅
КА 2021 - МВП Турнира✅
ЧМ 2022 - МВП Турнира✅
МЧМ - Лучший игрок Финала ✅
Финалиссима - Лучший игрок Финала✅
КА - 2021 - Лучший игрок Финала ✅
ЧМ - 2022 Лучший игрок Финала✅
6 раз становился лучшим игроком турнира в сборной✅😎
4 раза лучшим игроком Финальных матчей✅😎
Самый титулованный игрок в истории футбола✅
роналду - 0 ⛔🥴
Ну и кроме того, стоял вопрос мотивации. Пока она есть.
В штатах он просто чиллит на расслабоне. И успешно.
Там за корпусом еле видно было расположение. Третий глаз?
Есть отдельная каста королей, их трое и эту тройку возглавляет Чемпион Мира Месси, далее идут Пеле и Марадона.
Они все трое Чемпионы Мира.
А уж кто не смог покорить главную вершину, те во втором или третьем эшелоне.
Сравнивать его с Месси никто больше не соьирается.
После ЧМ Лео в своей лиге.
а мотивация там огромная. финансовая, в первую очередь. просто скажу, что правами на показ МЛС владеет Эппл ТВ, который будет платить Месси % от продаж пакетов. а Эппл ТВ вещает в 100+ странах. и с приходом Месси количество подписок на спорт-пакеты будет расти в геометрической прогрессии. как и банковский счет Лео, собственно.
Кстати, если о стате. В перерасчёте на один матч по г+п Месси только за лето уже превзошёл всех залётных в MLS. За всю историю.
"Интер Майами Месси закрепился на предпоследнем месте в Восточной конференции" 🤓
Если серьёзно, то за 8-9 место могут побороться и выйти в плейофф. Лишь бы не теряли очки