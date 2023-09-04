«Интер Майами» после дебюта Месси не проигрывает 11 матчей подряд

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Лос-Анджелес Футбол

«Интер Майами» продлил серию без поражений с Лионелем Месси в составе.

Сегодня клуб из Майами победил «Лос-Анджелес» (3:1) в выездном матче МЛС. Месси в этой игре сделал две голевые передачи.

После дебюта Месси «Интер Майами» не проигрывает на протяжении 11 матчей во всех турнирах.

Единственная команда МЛС с более длительной серией без поражений в 2023 году – это лидер Восточной конференции «Цинциннати», который не проигрывал 14 матчей подряд в период с апреля по июнь.

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59 комментариев

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Бритва Борисович
А чему тут так радуются болельщики Месси, не понимаю? Что такого сделал Лионель? Всего лишь пришёл в последнюю команду лиги, с ходу взял с ней официальный трофей и теперь обыгрыл на выезде действующего чемпиона. И что в этом сложного? Вот прийти в лидера чемпионата и сделать его вторым, после победив в межсезонном товарищеском турнире, статистику которого не учитывает трансфемаркт - это настоящий вызов. Такое не каждый сможет.
+176
-25
+151
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Роман Тарасов
Любой зад можно поместить на трон , но не любая голова достойна короны. Месси всем доказал, что его голова достойна короны.
+49
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Hella black
Эффект Короля 👑
Со дна турнирной таблицы,тащит Майями к вершинам Американского 🇺🇸 футбола
+34
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atomio
Вот и сравните голевые Месси и недавний дубль голевых босяка с Мадейры. Но есть нюанс как говорится. У геля ассист это всегда в стиле - вот тебе пас на два метра, и таких он набил за годы очень много. Потом такие как Артемка бегают по веткам и кричат про огромное количество ассистов фрукта. Но по факту их качество просто ужас по сравнению с умнейшими ассистами Лео.
+21
-5
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rastor18834
молодцы! так держать!
+10
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rigobersong
Месси

ЧМ 2014 - МВП Турнира✅
Финалиссима - МВП Турнира✅
МЧМ - МВП Турнира✅
КА 2015 - МВП Турнира✅
КА 2021 - МВП Турнира✅
ЧМ 2022 - МВП Турнира✅
МЧМ - Лучший игрок Финала ✅
Финалиссима - Лучший игрок Финала✅
КА - 2021 - Лучший игрок Финала ✅
ЧМ - 2022 Лучший игрок Финала✅

6 раз становился лучшим игроком турнира в сборной✅😎

4 раза лучшим игроком Финальных матчей✅😎

Самый титулованный игрок в истории футбола✅

роналду - 0 ⛔🥴
+17
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+10
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Vinnipukh Vinni
Ответ Любезный Коссутий
кто-то сомневался, что Месси в одиночку порвет КОНКАКАФ? это ж все равно, что запустить в Сегунду его.
Хейтеры сомневались. Точнее, надеялись, что не сможет.
Ну и кроме того, стоял вопрос мотивации. Пока она есть.
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Red_Marlboro_
Месси делает разницу,просто разрывает во всех турнирах
+10
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BorisBritva
Ответ Бритва Борисович
А чему тут так радуются болельщики Месси, не понимаю? Что такого сделал Лионель? Всего лишь пришёл в последнюю команду лиги, с ходу взял с ней официальный трофей и теперь обыгрыл на выезде действующего чемпиона. И что в этом сложного? Вот прийти в лидера чемпионата и сделать его вторым, после победив в межсезонном товарищеском турнире, статистику которого не учитывает трансфемаркт - это настоящий вызов. Такое не каждый сможет.
Братан, сравнения с Лео помогают Кришу держаться на плаву в медиапространстве. По мне, так он давно такого сравнения не заслуживает - отработанный пар.
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Евгений Шазиев
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Ответ Real_v_dushe
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Месси всё, что было важно порвать, уже порвал.
В штатах он просто чиллит на расслабоне. И успешно.
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Alexandr
Ответ Бритва Борисович
А чему тут так радуются болельщики Месси, не понимаю? Что такого сделал Лионель? Всего лишь пришёл в последнюю команду лиги, с ходу взял с ней официальный трофей и теперь обыгрыл на выезде действующего чемпиона. И что в этом сложного? Вот прийти в лидера чемпионата и сделать его вторым, после победив в межсезонном товарищеском турнире, статистику которого не учитывает трансфемаркт - это настоящий вызов. Такое не каждый сможет.
красавчик.посмеялся от души по доброму
+6
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Rus Donskoy
Однозначно с приходом Месси все игроки воспряли духом
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Радость Ди Мария
Ответ atomio
Вот и сравните голевые Месси и недавний дубль голевых босяка с Мадейры. Но есть нюанс как говорится. У геля ассист это всегда в стиле - вот тебе пас на два метра, и таких он набил за годы очень много. Потом такие как Артемка бегают по веткам и кричат про огромное количество ассистов фрукта. Но по факту их качество просто ужас по сравнению с умнейшими ассистами Лео.
Ассист с ЦЦ на эквадорца просто шик. Как он углядел?
Там за корпусом еле видно было расположение. Третий глаз?
+4
-1
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atomio
🐐 >>> 🐪
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Дэвид_Мойес
Ответ Роман Тарасов
Любой зад можно поместить на трон , но не любая голова достойна короны. Месси всем доказал, что его голова достойна короны.
(c) Джейсон Стэтхэм
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Бьорн Дэли
Ответ Женя Гостев
Ну да. Только что это меняет. В любом случае это не лиги уровня топ 5 Европы или ЛЧ. Просто закат карьеры двух лучших футболистов 21 века.
Двух лучших нет, разве что в измерении фанатов Роналду, которым ничего не остается, как после ЧМ 2022 говорить зачем то про двух лучших.
Есть отдельная каста королей, их трое и эту тройку возглавляет Чемпион Мира Месси, далее идут Пеле и Марадона.
Они все трое Чемпионы Мира.

А уж кто не смог покорить главную вершину, те во втором или третьем эшелоне.
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Бьорн Дэли
Ответ Kahn01
Опять сравнения… ну зачем? Какой в этом смысл?
Просто троллинг над фанатами Роналду.
Сравнивать его с Месси никто больше не соьирается.
После ЧМ Лео в своей лиге.
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Kahn01
Ответ Бритва Борисович
А чему тут так радуются болельщики Месси, не понимаю? Что такого сделал Лионель? Всего лишь пришёл в последнюю команду лиги, с ходу взял с ней официальный трофей и теперь обыгрыл на выезде действующего чемпиона. И что в этом сложного? Вот прийти в лидера чемпионата и сделать его вторым, после победив в межсезонном товарищеском турнире, статистику которого не учитывает трансфемаркт - это настоящий вызов. Такое не каждый сможет.
Опять сравнения… ну зачем? Какой в этом смысл?
+3
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rej1sta
Ответ Abdul Aziz
надеюсь,перерыв на сборные не помешает продолжить эту прекрасную серию. Кстати, напомните, когда состоится финал, в который вышла их команда?
28 сентября в 2:00 по Москве
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Любезный Коссутий
Ответ Vinnipukh Vinni
Хейтеры сомневались. Точнее, надеялись, что не сможет. Ну и кроме того, стоял вопрос мотивации. Пока она есть.
насчет "не сможет" можно было не сомневаться. разница между Месси и остальными - как между Феррари и гужевым транспортом
а мотивация там огромная. финансовая, в первую очередь. просто скажу, что правами на показ МЛС владеет Эппл ТВ, который будет платить Месси % от продаж пакетов. а Эппл ТВ вещает в 100+ странах. и с приходом Месси количество подписок на спорт-пакеты будет расти в геометрической прогрессии. как и банковский счет Лео, собственно.
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Евгений Шазиев
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Ответ Real_v_dushe
Комментарий удален модератором
Сегодня в школах вроде учебный день?
Кстати, если о стате. В перерасчёте на один матч по г+п Месси только за лето уже превзошёл всех залётных в MLS. За всю историю.
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Johnie
Sports, неправильный заголовок:

"Интер Майами Месси закрепился на предпоследнем месте в Восточной конференции" 🤓

Если серьёзно, то за 8-9 место могут побороться и выйти в плейофф. Лишь бы не теряли очки
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Бьорн Дэли
Ответ Доброжелатель98
Для чего ты это пишешь?. Хуже, лучше лига. Что и кому ты хочешь доказать? Твой Авейру 💩 по-полной за последние полтора года, даже ещё не переходя в Наср. Это видел весь мир. И теперь он пытается заклеить пробоину в своём самолёте скотчем. Наивные потуги наивного чела. Месси выиграл всё. У него 7 ЗМ, 6 ЗБ, он ЧМ. Пусть Авейру сначало "двойки" свои исправит в школе в виде нулей. Но на этого у него нет ни времени, ни возможностей, ни гениальности. О чём тут спорить?. 🤭😄.
Думаю можно уверенно писать 8 ЗМ.
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Пирс Морган
Команда со дна уничтожила чемпионов лиги, эффект Месси
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Real_v_dushe
Не знаю, в какой школе ты учишься, я свою больше 20 лет назад закончил. А меська тут никого не превзошёл и близко, Интер Майми - это слишком молодой клубишко, чтобы им мерять даже всю эту слабенькую лигу
Понятно, с прошедшим третьим сентябрём.)
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