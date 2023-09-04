«Интер Майами» после дебюта Месси не проигрывает 11 матчей подряд

«Интер Майами» продлил серию без поражений с Лионелем Месси в составе.

Сегодня клуб из Майами победил « » (3:1) в выездном матче МЛС. в этой игре сделал две голевые передачи.

После дебюта Месси « » не проигрывает на протяжении 11 матчей во всех турнирах.

Единственная команда с более длительной серией без поражений в 2023 году – это лидер Восточной конференции «Цинциннати», который не проигрывал 14 матчей подряд в период с апреля по июнь.

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