Жирков о Марио в «Зените»: «Отношусь нормально, ничего такого не вижу. Сейчас в футболе возможны любые переходы»

Юрий Жирков нормально отнесся к переходу Марио Фернандеса в «Зенит».

– Как вы восприняли переход Фернандеса в «Зенит»?

– Сейчас в футболе возможны любые переходы. Поэтому ничего такого в этом не вижу и отношусь абсолютно нормально.

Если же мы говорим об игровых вещах, то мне пока так до конца и непонятно, как приход Марио Фернандес в «Зенит» может отразиться на Вячеславе Караваеве.

– В чем именно вопрос?

– Как они будут делить зоны защиты. Если оба на поле, Караваев при схеме с тремя центральными защитниками играет правого центрального. Не думаю, что ему там удобно. И пойдут ли эти перемещения на руку команде, особенно если Караваев будет играть то там, то тут - то есть на своей более привычной позиции на фланге?

– Марио на правом фланге больше впереди играет, нежели выполняет оборонительные функции?

– Когда у тебя за спиной такая подстраховка, как Караваев, который умеет играть на фланге, понятно, что это возможно. И потом, как я уже сказал, «Зенит» сейчас много атакует, так что возвращаться назад приходится нечасто. Мяч все время у «Зенита».

– Для Фернандеса это будет первый матч против ЦСКА. А значит сверхприницпиальный?

– Ну конечно! Он до этого в России играл только за ЦСКА, плюс армейские болельщики неоднозначно восприняли его переход в «Зенит». Так что на трибунах может быть интересно.

Правда, сейчас не все ходят на стадион, поэтому высказывать что-то на эту тему может оказаться некому. Хотя все равно, наверное, найдутся те, кто станет свистеть или еще что-то в этом роде.

– Вы неплохо знаете Марио. Как он поведет себя в этой ситуации?

– На нем это никак не скажется. Выйдет на поле и отыграет, как профессионал. Кстати, в ЦСКА тоже есть игрок, для которого этот матч наверняка будет очень принципиальным. Ведь Антон Заболотный в свое время играл в «Зените», – сказал экс-игрок сборной России.

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