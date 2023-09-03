Жирков о Марио в «Зените»: «Отношусь нормально, ничего такого не вижу. Сейчас в футболе возможны любые переходы»

Теги ЦСКА Зенит Юрий Жирков премьер-лига Россия Вячеслав Караваев Марио Фернандес Матч ТВ Футбол

Юрий Жирков нормально отнесся к переходу Марио Фернандеса в «Зенит».

– Как вы восприняли переход Фернандеса в «Зенит»?

– Сейчас в футболе возможны любые переходы. Поэтому ничего такого в этом не вижу и отношусь абсолютно нормально.

Если же мы говорим об игровых вещах, то мне пока так до конца и непонятно, как приход Марио Фернандес в «Зенит» может отразиться на Вячеславе Караваеве.

– В чем именно вопрос?

– Как они будут делить зоны защиты. Если оба на поле, Караваев при схеме с тремя центральными защитниками играет правого центрального. Не думаю, что ему там удобно. И пойдут ли эти перемещения на руку команде, особенно если Караваев будет играть то там, то тут - то есть на своей более привычной позиции на фланге?

– Марио на правом фланге больше впереди играет, нежели выполняет оборонительные функции?

– Когда у тебя за спиной такая подстраховка, как Караваев, который умеет играть на фланге, понятно, что это возможно. И потом, как я уже сказал, «Зенит» сейчас много атакует, так что возвращаться назад приходится нечасто. Мяч все время у «Зенита».

– Для Фернандеса это будет первый матч против ЦСКА. А значит сверхприницпиальный?

– Ну конечно! Он до этого в России играл только за ЦСКА, плюс армейские болельщики неоднозначно восприняли его переход в «Зенит». Так что на трибунах может быть интересно.

Правда, сейчас не все ходят на стадион, поэтому высказывать что-то на эту тему может оказаться некому. Хотя все равно, наверное, найдутся те, кто станет свистеть или еще что-то в этом роде.

– Вы неплохо знаете Марио. Как он поведет себя в этой ситуации?

– На нем это никак не скажется. Выйдет на поле и отыграет, как профессионал. Кстати, в ЦСКА тоже есть игрок, для которого этот матч наверняка будет очень принципиальным. Ведь Антон Заболотный в свое время играл в «Зените», – сказал экс-игрок сборной России.

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33 комментария

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Игорь Ерофеенков
Ответ lovec23
Верность клубу , пустые слова для футболистов за редким исключением. После перехода Фигу в реал меня уже не удивить
Почему то все стали забывать, что футбол для футболиста это, в первую очередь, работа.
+18
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Кирилл
Ответ Игорь Ерофеенков
Почему то все стали забывать, что футбол для футболиста это, в первую очередь, работа.
Работа то работа.
Но держать ответственность за свои слова тоже надо.

Ведь вся реакция на такой переход Марио не из-за того, что он перешел в Зенит.
А из-за того, что Марио постоянно говорил, что будет играть в России ТОЛЬКО за ЦСКА. И во многом из-за этого обещания его отпустили в Бразилию.
+15
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БолельщикСоСтажем
Помните как уважаемый переехали из «Челси» в «Анжи» и как его «поддерживал» весь стадион на матче сборной?! Сейчас такое не возможно
+8
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+8
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AlexZhano__
Ответ БолельщикСоСтажем
Помните как уважаемый переехали из «Челси» в «Анжи» и как его «поддерживал» весь стадион на матче сборной?! Сейчас такое не возможно
Причём, я до сих пор не могу уловить причину того хейта. Ну перешёл в Анжи и перешёл, ЦСКА его обратно забирать не хотел. В чём проблема?
+5
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H23
Ответ shahmur
Нашли у кого спросить: истинный армеец, поигравший в Лондоне, ставший затем динамовцем, потом ещё настоящим дагестанцем и легендой Питера, знаток бразильского языка и классный парень Юра Жирков. Но в целом игрок хороший, один из лучших в российском футболе.
Толстовато.
Футболисты работают по контракту. Контракты заключаются по взаимному согласию и удовольствию обеих сторон.
И мне, например, непонятны претензии анонимных авторов интернете к футболистам, которые сами вполне свободно могут в любое время менять место работы(когда считают это для себя выгодным!), но при этом убеждены, что футболисты должны принимать обет верности на всю жизнь какому-то определённому клубу, притом -- бесплатно и не по собственному желанию, а по капризу-хотению каких-то незнакомых ему людей, которые в данный момент болеют за этот клуб. Это же глупость какая-то...
Некоторые переходы могут кого-то огорчать или кому-то не нравиться, но это, в конце концов, на самом деле касается только сторон указанных в контрактах.
+4
0
+4
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H23
Ответ Spartakus1984
Никогда не перейду в зенит играть в РПЛ.
Это правда, что ВАС ВСЕХ для Спартака в специальных питомниках выращивают? )))
+4
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alexsem69
Ну перешёл и перешёл. Пройденный этап
+6
-3
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Михаил Никитов
Уж Юрию то не знать об этом
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Spartakus1984
Ничего такого если бы Марио не был балаболом.А тот так легко бросаться словами и не держать слово.
+6
-4
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Olympo
Все с упорством идиота доказывают, что это нормальный переход, из серии «по документам все чисто». Почему не задают прямой вопрос: как вам, чисто по-мужски, поступок марио, который клялся-божился, обещал и дал слово?
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shahmur
Нашли у кого спросить: истинный армеец, поигравший в Лондоне, ставший затем динамовцем, потом ещё настоящим дагестанцем и легендой Питера, знаток бразильского языка и классный парень Юра Жирков. Но в целом игрок хороший, один из лучших в российском футболе.
+3
-1
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Pushka Zotova
При всем уважении к ЦСКА и его славной истории, то, что сейчас происходит в клубе, с кидаловом своих легенд, с выбрасыванием портретов - это натуральная дичь.
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lovec23
Верность клубу , пустые слова для футболистов за редким исключением. После перехода Фигу в реал меня уже не удивить
+6
-5
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Pushka Zotova
Ответ Светлана Агейкина
Болельщики ЦСКА в один миг, видимо, все отупели и выбрали ужасный клуб вместо прекрасного Марио. Прокомментируйте, пож, отъезд Марио на отдых, во время которого он заиграл за Интер и его слова, о первом матче, который он застал на "родине" - Суперкубок.
Может вы еще и 3 отъезда Вагнера по тому же маршруту прокомментируете? И заклеймите?
А всё остальное было уже после кидалова со стороны клуба.
А теперь вы прокомментируйте, стоит ли игрокам сохранять преданность клубу, который отказывает одной своей легенде в прощальном сезоне даже при условии бесплатного перехода (Вагнер), а за другую легенду принципиально жалеет деньги, в 10 раз меньшие его реальной стоимости (Фернандес)?
Прокомментируйте также действия "неужасного" клуба, который уже снял на стадио портрет игрока, который вправе называться самым преданным легом в его истории - прикрываясь при этом болельщиками.
Несмотря за "боление" за Зенит, Марио по-прежнему очень уважительно отзывается о ЦСКА и годах в нем. В то время как "неужасный" клуб так же "уважительно" выкинул его портрет со стадио.
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Pushka Zotova
История с Марио, несмотря на все попытки сгладить её, конечно, дичайшая.
Общеизвестный факт, что за свои 10 армейских лет Фернандес, игрок уровня сборной Бразилии, не раз получал выгодные предложения на переход, с более высокими зарплатами, в более сильные клубы и чемпионаты, но всегда отказывал из преданности клубу. Мог уехать в топ чемпионат, мог получать в Зените в два раза больше - но оставался армейцем.
И когда такой игрок вернулся в клуб и за него нужно было заплатить менее полуляма, в новом ЦСКА не придумали ничего лучше, как зажать на принципе деньги за своего ветерана, а свою задницу прикрыть версией про продавшегося за деньги Зениту Иуду.
Ребята из ЦСКА, тот же Зенит предлагал Марио куда большие деньги, чем сейчас, и не один раз. И вы пытаетесь всех убедить, что на старости лет самый преданный легионер истории ЦСКА вдруг решил-"не продался Зениту за 2 ляма, продамся им же за 1"?
Вы хоть понимаете, как бредово выглядит ваша версия для любого, кто хоть немного следил за карьерой Фернандеса?
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ЖУЛИК
Нашли кого спросить
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Бацька
Ответ Dimych888
Переходу переходу рознь.
давно прошли те времена, когда преданность клубу была массовым явлением. Бабки вышли на первое место, поэтому игрок выбирает их. Это принципы современной жизни
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IlyaGrain
Нашли у кого спрашивать )
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alexandr_rudolfovich
вот не пойму современных футболистов. Да запросто перешёл туда, сюда, а как-же поцелуи эмблемы клуба, никуда и незачто, это семья. Тогда ребята язык водно место и молча зарабатывайте бабло.
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Pushka Zotova
Марио обещал вернуться в ЦСКА-Марио вернулся. И не его вина, что новое руководство послало его в циничной форме.
Больше удивляет поведение болельщиков ЦСКА, которые, когда пришло время выбирать, кому они больше верят-высококлассному ветерану, 10 лет доказывавшему преданность клубу отказами от любых переходов в более сильные клубы на куда большие зарплаты - или новеньким хозяевам, для которых клуб не более чем непрофильный актив - почему-то выбрали хозяев.
И это после того, как точно так же был кинут лучший легионер в истории клуба Вагнер, которому отказали в окончании карьеры в родном, как Ваня считал, ЦСКА.
За сколько серебренников ЦСКА продал Вагнера? Просто за сколько серебренников болельщики слили Марио, известно точно, не известно только, сколько просил Вагнер, чтобы провести выставочный прощальный сезон в клубе, который считал семьей.
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shahmur
Ответ H23
Толстовато. Футболисты работают по контракту. Контракты заключаются по взаимному согласию и удовольствию обеих сторон. И мне, например, непонятны претензии анонимных авторов интернете к футболистам, которые сами вполне свободно могут в любое время менять место работы(когда считают это для себя выгодным!), но при этом убеждены, что футболисты должны принимать обет верности на всю жизнь какому-то определённому клубу, притом -- бесплатно и не по собственному желанию, а по капризу-хотению каких-то незнакомых ему людей, которые в данный момент болеют за этот клуб. Это же глупость какая-то... Некоторые переходы могут кого-то огорчать или кому-то не нравиться, но это, в конце концов, на самом деле касается только сторон указанных в контрактах.
Согласен жирно) Юра один из моих любимых игроков. Я считаю что каждый футболист может переходит туда где считает ему будет лучше, кроме Спартака и ЦСКА. Это никак не могу принять, прям беее...
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Ибн Хоттабыч
Ответ Pushka Zotova
История с Марио, несмотря на все попытки сгладить её, конечно, дичайшая. Общеизвестный факт, что за свои 10 армейских лет Фернандес, игрок уровня сборной Бразилии, не раз получал выгодные предложения на переход, с более высокими зарплатами, в более сильные клубы и чемпионаты, но всегда отказывал из преданности клубу. Мог уехать в топ чемпионат, мог получать в Зените в два раза больше - но оставался армейцем. И когда такой игрок вернулся в клуб и за него нужно было заплатить менее полуляма, в новом ЦСКА не придумали ничего лучше, как зажать на принципе деньги за своего ветерана, а свою задницу прикрыть версией про продавшегося за деньги Зениту Иуду. Ребята из ЦСКА, тот же Зенит предлагал Марио куда большие деньги, чем сейчас, и не один раз. И вы пытаетесь всех убедить, что на старости лет самый преданный легионер истории ЦСКА вдруг решил-"не продался Зениту за 2 ляма, продамся им же за 1"? Вы хоть понимаете, как бредово выглядит ваша версия для любого, кто хоть немного следил за карьерой Фернандеса?
Всё бы это может и выглядело так, как вы тут расписали, только вот реально то всё было по-другому. ЦСКА согласился на все условия, и с Интернасионалем обо всём договорился и даже график выплат согласовали, о чём было сообщено на армейском сайте. Вот только агенту показалось мало бабла, и он тут же прервал переговоры с ЦСКА и переключился на Зенит. А Марио оказался тряпкой. Ну, а потом, этот молчавший десять лет немой наговорил такого, что и вспоминать не хочется.
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