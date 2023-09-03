Жирков о Марио в «Зените»: «Отношусь нормально, ничего такого не вижу. Сейчас в футболе возможны любые переходы»
Юрий Жирков нормально отнесся к переходу Марио Фернандеса в «Зенит».
– Как вы восприняли переход Фернандеса в «Зенит»?
– Сейчас в футболе возможны любые переходы. Поэтому ничего такого в этом не вижу и отношусь абсолютно нормально.
Если же мы говорим об игровых вещах, то мне пока так до конца и непонятно, как приход Марио Фернандес в «Зенит» может отразиться на Вячеславе Караваеве.
– В чем именно вопрос?
– Как они будут делить зоны защиты. Если оба на поле, Караваев при схеме с тремя центральными защитниками играет правого центрального. Не думаю, что ему там удобно. И пойдут ли эти перемещения на руку команде, особенно если Караваев будет играть то там, то тут - то есть на своей более привычной позиции на фланге?
– Марио на правом фланге больше впереди играет, нежели выполняет оборонительные функции?
– Когда у тебя за спиной такая подстраховка, как Караваев, который умеет играть на фланге, понятно, что это возможно. И потом, как я уже сказал, «Зенит» сейчас много атакует, так что возвращаться назад приходится нечасто. Мяч все время у «Зенита».
– Для Фернандеса это будет первый матч против ЦСКА. А значит сверхприницпиальный?
– Ну конечно! Он до этого в России играл только за ЦСКА, плюс армейские болельщики неоднозначно восприняли его переход в «Зенит». Так что на трибунах может быть интересно.
Правда, сейчас не все ходят на стадион, поэтому высказывать что-то на эту тему может оказаться некому. Хотя все равно, наверное, найдутся те, кто станет свистеть или еще что-то в этом роде.
– Вы неплохо знаете Марио. Как он поведет себя в этой ситуации?
– На нем это никак не скажется. Выйдет на поле и отыграет, как профессионал. Кстати, в ЦСКА тоже есть игрок, для которого этот матч наверняка будет очень принципиальным. Ведь Антон Заболотный в свое время играл в «Зените», – сказал экс-игрок сборной России.
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Но держать ответственность за свои слова тоже надо.
Ведь вся реакция на такой переход Марио не из-за того, что он перешел в Зенит.
А из-за того, что Марио постоянно говорил, что будет играть в России ТОЛЬКО за ЦСКА. И во многом из-за этого обещания его отпустили в Бразилию.
Футболисты работают по контракту. Контракты заключаются по взаимному согласию и удовольствию обеих сторон.
И мне, например, непонятны претензии анонимных авторов интернете к футболистам, которые сами вполне свободно могут в любое время менять место работы(когда считают это для себя выгодным!), но при этом убеждены, что футболисты должны принимать обет верности на всю жизнь какому-то определённому клубу, притом -- бесплатно и не по собственному желанию, а по капризу-хотению каких-то незнакомых ему людей, которые в данный момент болеют за этот клуб. Это же глупость какая-то...
Некоторые переходы могут кого-то огорчать или кому-то не нравиться, но это, в конце концов, на самом деле касается только сторон указанных в контрактах.
А всё остальное было уже после кидалова со стороны клуба.
А теперь вы прокомментируйте, стоит ли игрокам сохранять преданность клубу, который отказывает одной своей легенде в прощальном сезоне даже при условии бесплатного перехода (Вагнер), а за другую легенду принципиально жалеет деньги, в 10 раз меньшие его реальной стоимости (Фернандес)?
Прокомментируйте также действия "неужасного" клуба, который уже снял на стадио портрет игрока, который вправе называться самым преданным легом в его истории - прикрываясь при этом болельщиками.
Несмотря за "боление" за Зенит, Марио по-прежнему очень уважительно отзывается о ЦСКА и годах в нем. В то время как "неужасный" клуб так же "уважительно" выкинул его портрет со стадио.
Общеизвестный факт, что за свои 10 армейских лет Фернандес, игрок уровня сборной Бразилии, не раз получал выгодные предложения на переход, с более высокими зарплатами, в более сильные клубы и чемпионаты, но всегда отказывал из преданности клубу. Мог уехать в топ чемпионат, мог получать в Зените в два раза больше - но оставался армейцем.
И когда такой игрок вернулся в клуб и за него нужно было заплатить менее полуляма, в новом ЦСКА не придумали ничего лучше, как зажать на принципе деньги за своего ветерана, а свою задницу прикрыть версией про продавшегося за деньги Зениту Иуду.
Ребята из ЦСКА, тот же Зенит предлагал Марио куда большие деньги, чем сейчас, и не один раз. И вы пытаетесь всех убедить, что на старости лет самый преданный легионер истории ЦСКА вдруг решил-"не продался Зениту за 2 ляма, продамся им же за 1"?
Вы хоть понимаете, как бредово выглядит ваша версия для любого, кто хоть немного следил за карьерой Фернандеса?
Больше удивляет поведение болельщиков ЦСКА, которые, когда пришло время выбирать, кому они больше верят-высококлассному ветерану, 10 лет доказывавшему преданность клубу отказами от любых переходов в более сильные клубы на куда большие зарплаты - или новеньким хозяевам, для которых клуб не более чем непрофильный актив - почему-то выбрали хозяев.
И это после того, как точно так же был кинут лучший легионер в истории клуба Вагнер, которому отказали в окончании карьеры в родном, как Ваня считал, ЦСКА.
За сколько серебренников ЦСКА продал Вагнера? Просто за сколько серебренников болельщики слили Марио, известно точно, не известно только, сколько просил Вагнер, чтобы провести выставочный прощальный сезон в клубе, который считал семьей.