Федотов о Фернандесе в «Зените»: «Рыба ищет, где глубже, человек – где лучше. Пожмем друг другу руки как культурные люди»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Владимир Федотов Марио Фернандес Матч ТВ Футбол

Владимир Федотов прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит».

Защитник выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В июле 2023-го он присоединился к «Зениту». 

– Чувствуете ли обиду за переход Марио в «Зенит»?

– Никакой обиды нет. Рыба ищет, где глубже, человек – где лучше. Так получилось, где‑то возникло какое‑то недопонимание.

– Пожмете ему руку?

– Не вижу препятствий. На футбольном поле мы соперники, но как культурные люди пожмем друг другу руки, – сказал главный тренер ЦСКА

Марио Фернандес: «Всегда буду уважать ЦСКА. Давление будет огромным, но я готов справиться»

Марио о негативе после перехода в «Зенит»: «Было написано столько вранья. Что я толстый, предатель и перешел из-за денег. Все это огромная ложь»

Материалы по теме

60 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
John_Doe44
Федотов с ним даже и не работал, что за умалишенный задает такие вопросы?
+72
0
+72
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очки Дани Алвеса
Ответ Artem Piatkov
Достойно играл за ЦСКА, при Гончаренко и вовсе закрывал 2 позиции Болельщики ЦСКА могли бы и поуважительнее отнестись к своей легенде
Легенда мог бы думать, когда рот открывает, а не деньги мысленно в этот момент пересчитывать в голове
+49
-8
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Araslanov
Ответ Дмитрий Александров
Адекватный комментарий интеллигентного человека.
Если Федотов интеллигентный человек, то Гогниев-академик наук
+53
-16
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Александров
Адекватный комментарий интеллигентного человека.
+57
-28
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Antonio Gaudi
Прекрасно понимаю болельщиков ЦСКА и всё возмущение оправдано , но все новостные ветки с его упоминанием уже больше похожи на полигон для фарма плюсиков, где постоянно повторяются одни и те же тезисы разными пользователями, что диву даешься, насколько же не лень людям заниматься этим графоманским онанизмом.
+23
-8
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Ответ Artem Piatkov
Достойно играл за ЦСКА, при Гончаренко и вовсе закрывал 2 позиции Болельщики ЦСКА могли бы и поуважительнее отнестись к своей легенде
А почему тот же самый Марио не отнесся с уважением к ЦСКА и болельщикам, наплевав на все свои слова и договоренности ?

Никто не заставлял его говорить, что он в России нигде больше играть не будет и в Зените тоже.
Никто не заставлял его заключать джентельменское соглашение о возвращение в ЦСКА перед подписанием контракта с Интернасьоналом.

Но он решил абсолютно иначе, выставляя себя самым бедным в этой ситуации.
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Owen_the_Simple
Странная формулировка вопроса. Откуда у Федотова обида, если он в ЦСКА недавно и маловероятно, что имя Марио Фернандеса для него имеет личное значение?
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Васильев
Ответ Owen_the_Simple
Странная формулировка вопроса. Откуда у Федотова обида, если он в ЦСКА недавно и маловероятно, что имя Марио Фернандеса для него имеет личное значение?
Федотов не даст соврать, сам за квартирой в столицу сбежал)
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sp1Ls
Ответ Antonio Gaudi
Прекрасно понимаю болельщиков ЦСКА и всё возмущение оправдано , но все новостные ветки с его упоминанием уже больше похожи на полигон для фарма плюсиков, где постоянно повторяются одни и те же тезисы разными пользователями, что диву даешься, насколько же не лень людям заниматься этим графоманским онанизмом.
Иногда кажется что люди не работают вообще. А сидят на Спортсе и пишут одни и те же комментарии.)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Клирик
Спасибо за спокойный комментарий, но Федотов новый человек в ПФК, а Марио предатель.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Удар Кержакова
Ответ Owen_the_Simple
Странная формулировка вопроса. Откуда у Федотова обида, если он в ЦСКА недавно и маловероятно, что имя Марио Фернандеса для него имеет личное значение?
Он знает кто такой Фернандес, сколько он сделал для цска и почему не состоялось его возвращение. Думаю это достаточно, чтобы задать ему вопрос.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Казеич
Ответ Дмитрий Александров
Адекватный комментарий интеллигентного человека.
Где ты увидел интеллигента?!)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Homelender_666
Ответ SMART789
Комментарий удален модератором
А как же его слова про Абаскаля: " Что-то прыгало". Самая мерзкая цитата прошлого сезона.
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mironovaleks75@bk.ru
Федотов далеко не культурная личность
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artie Bukko
Ответ RSI
Про скандалы напомни, пожалуйста. И держи в курсе, мы не следим.
Первый – когда он уже знал, что переходит из Оренбурга в Сочи, и за неделю до этого у них был очный матч, который они любезно договорились перенести, так как у будущего клуба Федотова полсостава приболело и это была бы потеря трёх очков, непозволительная для Сочи, тогда они боролись за выживание.

Ну а второй – плюс минус как у Марио с ЦСКА у Федотова было "джентльменское" соглашение с руководством Сочи, что он продлевает контракт и работает новый сезон, но наш джентльмен его не продлевал, ждал когда ЦСКА предложит ему условия получше, дождался и как истинный джентльмен кинул команду прямо перед началом сезона.

Так что уж кто-кто, а Федотов прекрасно понимает стремление Марио туда, где лично ему будет лучше.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Танович
Ответ Frest!
Слова не очень умного человека. Верность клубу должна иметь значение, а он её обесценивает, говоря этим в том числе и своим игрокам: «эй, вы тут с детства в клубе, кто-то аж с 4 лет? Ну и дурочки, надо было использовать возможности уйти туда, где глубже и лучше». Футбол это не пресный бизнес, а шоу, сказка для взрослых. Где случаются чудеса, есть мифология, герои и антигерои. С футбольной точки зрения Фернандес для болельщиков ЦСКА предатель. При этом в жизни он может быть замечательным человеком, намного лучше, чем некоторые футбольные герои за футбольным полем с недостойной гражданской позицией. Но мы же про футбол, а тут другие мерки и эмоции.
Просто слова такого же наемного работника. Он не обесценивает, он же не говорит, что те, кто у меня, дураки. Значит, они тоже выбрали где им лучше. Акинфею вот лучше всего в ЦСКА.
Фернандес предатель для болельщиков, но Федотов не болельщик ЦСКА. Он столько раз был соперником ЦСКА, и, может, ещё будет. Пришёл к нам не потому, что с детства за ЦСКА, а потому что у нас он посчитал условия лучше, чем в Сочи. Просто сейчас он работает у нас тренером, а завтра, например, в том же Зените. Это и в СССР было нормальным делом - Бесков был тренером и в Спартаке, и в Динамо. Так что вполне ожидаемо, что он осуждать Иуду не будет, потому что ничего личного у него нет к нему. У меня вот есть, но на то я и болельщик)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maksim shavkun
Он сам такой же, только второй еще хуже
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Танович
Ответ Ярик01
https://www.championat.com/football/news-4836995-rotenberg-ob-uhode-fedotova-iz-sochi-molchal-do-poslednego-perestal-vyhodit-na-svyaz.html
Но собсно, Ротенберг сам очень странный. Он и про Заболотного, у которого кончился контракт, что-то похожее говорил, что он ему не звонил, не говорил, что уходит. Его как-то не волновало, что он контракт не продлил, но обидело, что он не отпросился у него уйти.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ALMANAC
Ответ John_Doe44
Федотов с ним даже и не работал, что за умалишенный задает такие вопросы?
Приспособленец Федотов знает о чем говорит. Слил Оренбург, якобы ангиной(диареей) игроков, умоляли перенести матч с Сочи, а потом туда и перешел. Конфликт интересов. При этом не западло было сыграть с детьми из Ростова и накидать им десятку, когда Ростов сел на карантин (это другое). Там и Зениту подслил еще парочку игр, теперь на повышение пошел. Тренер хоть и неплохой
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Семенов
Адекват, в отличии от комментариев на спортсе
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Metallov
Ответ Antonio Gaudi
Прекрасно понимаю болельщиков ЦСКА и всё возмущение оправдано , но все новостные ветки с его упоминанием уже больше похожи на полигон для фарма плюсиков, где постоянно повторяются одни и те же тезисы разными пользователями, что диву даешься, насколько же не лень людям заниматься этим графоманским онанизмом.
Сказал человек с рейтингом более 75000
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Owen_the_Simple
Ответ Удар Кержакова
Он знает кто такой Фернандес, сколько он сделал для цска и почему не состоялось его возвращение. Думаю это достаточно, чтобы задать ему вопрос.
Тогда нужно спрашивать о том, как он расценивает этот переход, а не о том, чувствует ли он обиду.
У нас на месте спортивной журналистики — пустота. Странные пристрастные люди задают странные вопросы.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SMART789
Ответ Дмитрий Александров
Адекватный комментарий интеллигентного человека.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Удар Кержакова
Ответ Faust Doc
Федотов когда кидал Сочи - мы рыбы такие! гы гы гы
Как он кинул Сочи? Не продлил контракт?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий Конь
Ответ SMART789
Комментарий удален модератором
Он у Бори Ротенберга был , сомневаюсь ,что тот ему мало платил , да и ЦСКА не может транжирить как тот же Зенит. Так что уверенно заявляю,что поехал он туда где лучше ,а не за длинным рублём . Рубль , я думаю, плюс-минус одинаковой длины ,а вот вес ЦСКА и Сочи в футбольной среде разный , несмотря на успехи Сочи .
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий