Федотов о Фернандесе в «Зените»: «Рыба ищет, где глубже, человек – где лучше. Пожмем друг другу руки как культурные люди»
Владимир Федотов прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит».
Защитник выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В июле 2023-го он присоединился к «Зениту».
– Чувствуете ли обиду за переход Марио в «Зенит»?
– Никакой обиды нет. Рыба ищет, где глубже, человек – где лучше. Так получилось, где‑то возникло какое‑то недопонимание.
– Пожмете ему руку?
– Не вижу препятствий. На футбольном поле мы соперники, но как культурные люди пожмем друг другу руки, – сказал главный тренер ЦСКА.
Марио Фернандес: «Всегда буду уважать ЦСКА. Давление будет огромным, но я готов справиться»
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Никто не заставлял его говорить, что он в России нигде больше играть не будет и в Зените тоже.
Никто не заставлял его заключать джентельменское соглашение о возвращение в ЦСКА перед подписанием контракта с Интернасьоналом.
Но он решил абсолютно иначе, выставляя себя самым бедным в этой ситуации.
Ну а второй – плюс минус как у Марио с ЦСКА у Федотова было "джентльменское" соглашение с руководством Сочи, что он продлевает контракт и работает новый сезон, но наш джентльмен его не продлевал, ждал когда ЦСКА предложит ему условия получше, дождался и как истинный джентльмен кинул команду прямо перед началом сезона.
Так что уж кто-кто, а Федотов прекрасно понимает стремление Марио туда, где лично ему будет лучше.
Фернандес предатель для болельщиков, но Федотов не болельщик ЦСКА. Он столько раз был соперником ЦСКА, и, может, ещё будет. Пришёл к нам не потому, что с детства за ЦСКА, а потому что у нас он посчитал условия лучше, чем в Сочи. Просто сейчас он работает у нас тренером, а завтра, например, в том же Зените. Это и в СССР было нормальным делом - Бесков был тренером и в Спартаке, и в Динамо. Так что вполне ожидаемо, что он осуждать Иуду не будет, потому что ничего личного у него нет к нему. У меня вот есть, но на то я и болельщик)
У нас на месте спортивной журналистики — пустота. Странные пристрастные люди задают странные вопросы.