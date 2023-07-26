Владимир Федотов прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит».

Защитник выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В июле 2023-го он присоединился к « ».

– Чувствуете ли обиду за переход в «Зенит»?

– Никакой обиды нет. Рыба ищет, где глубже, человек – где лучше. Так получилось, где‑то возникло какое‑то недопонимание.

– Пожмете ему руку?

– Не вижу препятствий. На футбольном поле мы соперники, но как культурные люди пожмем друг другу руки, – сказал главный тренер .

Марио Фернандес: «Всегда буду уважать ЦСКА. Давление будет огромным, но я готов справиться»

Марио о негативе после перехода в «Зенит»: «Было написано столько вранья. Что я толстый, предатель и перешел из-за денег. Все это огромная ложь»