Кержаков про 1:1 с ЦСКА: «Для «Зенита» это потеря очков. Мы были лучше в 1-м тайме, но пропустили из-за моей ошибки. Акинфеев делал сумасшедшие сэйвы»

Михаил Кержаков считает, что «Зенит» должен был обыграть ЦСКА (1:1).

– Для нас это потеря очков. В первом тайме мы были лучше, но пропустили гол из‑за моей ошибки. Еще Игорь сделал несколько сумасшедших сэйвов.

Механика пропущенного мной мяча такая, что я ждал пас не в створ, но просто подзадержался – и тут меня накрыл .

Хорошо, что мы проявили характер, спасибо ребятам. С меня должок, постараюсь отдать его, если будет такая возможность.

– Почему вспыхнули эмоции в концовке?

– Не знаю, просто ребята разгоряченные были, – сказал голкипер « ».

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