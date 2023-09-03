Кержаков про 1:1 с ЦСКА: «Для «Зенита» это потеря очков. Мы были лучше в 1-м тайме, но пропустили из-за моей ошибки. Акинфеев делал сумасшедшие сэйвы»

Теги ЦСКА Зенит Игорь Акинфеев Михаил Кержаков премьер-лига Россия Антон Заболотный Матч ТВ Футбол

Михаил Кержаков считает, что «Зенит» должен был обыграть ЦСКА (1:1).

– Для нас это потеря очков. В первом тайме мы были лучше, но пропустили гол из‑за моей ошибки. Еще Игорь Акинфеев сделал несколько сумасшедших сэйвов.

Механика пропущенного мной мяча такая, что я ждал пас не в створ, но просто подзадержался – и тут меня накрыл Заболотный.

Хорошо, что мы проявили характер, спасибо ребятам. С меня должок, постараюсь отдать его, если будет такая возможность.

– Почему вспыхнули эмоции в концовке?

– Не знаю, просто ребята разгоряченные были, – сказал голкипер «Зенита».

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29 комментариев

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luu
А ещё сумасшедшие сейвы делал Кукуян
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amadeus_amadeus
Ответ luu
А ещё сумасшедшие сейвы делал Кукуян
Ну Круге и Сергееве были фолы
Вот очень просто это понять - где-нибудь в центра поля свистнули бы не задумываясь
Но у нас же ПО ПОНЯТИЯМ судят
+27
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t1to
Вина в голе имени «Алип/Кержаков» думаю где-то 30/70, соответственно. Первый отдал неудобно под штангу в створ, Миша плохо подработал и был медлителен.
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Overkiller
Ответ t1to
Вина в голе имени «Алип/Кержаков» думаю где-то 30/70, соответственно. Первый отдал неудобно под штангу в створ, Миша плохо подработал и был медлителен.
В створ отдавать, конечно же, нельзя, но в той ситуации мяч мог идти и параллельно воротам, было бы то же самое. Выносить надо было не строя из себя Нойера.
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Ямальский СБГ
Нельзя было, конечно, давать фору ЦСКА, который ожидаемо закрылся. И по моментам, и по статистике были лучше, но что теперь сделаешь.
В таблице в любом случае ничего критичного, на первом отрезке откровенно провальный матч был только с Динамо, гостевые ничьи с Ростовом и ЦСКА вполне укладываются в чемпионский график
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t1to
Ответ Overkiller
В створ отдавать, конечно же, нельзя, но в той ситуации мяч мог идти и параллельно воротам, было бы то же самое. Выносить надо было не строя из себя Нойера.
Думаю если бы мяч шел параллельно воротам, Кержаков его тут же бы и вынес, а так ему пришлось мяч подрабатывать (неудачно) тогда-то его и накрыл один из самых реактивных напов современности… 😉
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Фантом
Да ладно, ничего особенного не случилось, не ошибается тот, кто ничего не делает. Выводы из этого ляпа правильные сделали - и хорошо, можно спокойно готовиться к следующим матчам.
+4
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Gun[o|o]ner
Друзья, позволю себе немного лирики в этот воскресный вечер. Сам болею за Локо с 2001 года, вот уже больше 20 лет как, начинал тогда следить за командой, когда Нигматуллин тащил в том самом матче с Тиролем, но...Акинфеев - это просто уникум для нашего футбола, безотносительно клубных пристрастий. Счастлив наблюдать за его игрой воочию, и огромное спасибо тренерам и армейской школе, что воспитали такого игрока. Возможно, некоторым фанатам "Динамо" данное сравнение будет претить, но Игорь - натурально Яшин нашей эпохи, просто глыба!
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amadeus_amadeus
У Кержа и Алипа своя «золотая связка»
Почему «золотая»? Потому что привозить они вместе начали в чемпионском матче с Локо)
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Гоша Пугач
Спасибо Кержу за суперкубок!

Было бы интересно увидеть Адамова или Васютина на воротах в РПЛ
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gukmamop
Ответ t1to
Вина в голе имени «Алип/Кержаков» думаю где-то 30/70, соответственно. Первый отдал неудобно под штангу в створ, Миша плохо подработал и был медлителен.
Наоборот. Если мы с вами знаем, что Кержаков не очень здорово играет ногами, а Алип не знает, то это косяк защитника.
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unreality
Ответ T622222
Комментарий удален пользователем
Чем? Чем этот недофутбол мог понравится?
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Данко Лазович
Ответ T622222
Комментарий удален пользователем
мсье знает толк в извращениях.
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Мукунку хороший
Мешок картошки навсегда
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ZaharPetrovicUralez
Кержаков - это реально шанс для Москвичей
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Olga.t
Потрясающая игра Игоря Акинфеева! Каждый раз восхищаюсь и надеюсь, что он ещё много лет будет играть в ЦСКА.
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Макс Max
Конечно потеря. С таким мертвым цска нельзя было делить очки. Ничего не создать играя дома ну такое
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t1to
Ответ gukmamop
Наоборот. Если мы с вами знаем, что Кержаков не очень здорово играет ногами, а Алип не знает, то это косяк защитника.
Принято. В общем, тут как говорится, дело вкуса, спорить не буду.
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T622222
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therealfan
Ответ amadeus_amadeus
Ну Круге и Сергееве были фолы Вот очень просто это понять - где-нибудь в центра поля свистнули бы не задумываясь Но у нас же ПО ПОНЯТИЯМ судят
Свистели когда ЦСКА фолил так. А когда зенит, свистокуян молчал почему то. Что об этом скажете? И еще отмашки в сторону игроков от клаудинье, а подход вендела и бариоса к Мендесу перед разборками?
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