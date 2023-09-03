Кержаков про 1:1 с ЦСКА: «Для «Зенита» это потеря очков. Мы были лучше в 1-м тайме, но пропустили из-за моей ошибки. Акинфеев делал сумасшедшие сэйвы»
Михаил Кержаков считает, что «Зенит» должен был обыграть ЦСКА (1:1).
– Для нас это потеря очков. В первом тайме мы были лучше, но пропустили гол из‑за моей ошибки. Еще Игорь Акинфеев сделал несколько сумасшедших сэйвов.
Механика пропущенного мной мяча такая, что я ждал пас не в створ, но просто подзадержался – и тут меня накрыл Заболотный.
Хорошо, что мы проявили характер, спасибо ребятам. С меня должок, постараюсь отдать его, если будет такая возможность.
– Почему вспыхнули эмоции в концовке?
– Не знаю, просто ребята разгоряченные были, – сказал голкипер «Зенита».
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Вот очень просто это понять - где-нибудь в центра поля свистнули бы не задумываясь
Но у нас же ПО ПОНЯТИЯМ судят
В таблице в любом случае ничего критичного, на первом отрезке откровенно провальный матч был только с Динамо, гостевые ничьи с Ростовом и ЦСКА вполне укладываются в чемпионский график
Почему «золотая»? Потому что привозить они вместе начали в чемпионском матче с Локо)
Было бы интересно увидеть Адамова или Васютина на воротах в РПЛ