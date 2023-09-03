У ЦСКА 1 удар в створ «Зенита», всего 4 – худший результат с 2010-го. Питерцы пробили по воротам 12 раз, 4 – в створ

ЦСКА лишь один раз за матч пробил в створ ворот «Зенита».

В 7-м туре Мир РПЛ ЦСКА и « » сыграли вничью (1:1).

За весь матч ЦСКА пробил по воротам «Зенита» 4 раза. Единственный удар красно-синих в створ ворот стал голевым – открыл счет на 4-й минуте матча. ЦСКА повторил худший результат по ударам с апреля 2010 года – тогда армейцы также пробили по воротам 4 раза в матче с «Зенитом».

«Зенит» нанес по воротам ЦСКА 12 ударов, пробив в створ 4 раза.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку