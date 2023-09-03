У ЦСКА 1 удар в створ «Зенита», всего 4 – худший результат с 2010-го. Питерцы пробили по воротам 12 раз, 4 – в створ
ЦСКА лишь один раз за матч пробил в створ ворот «Зенита».
В 7-м туре Мир РПЛ ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью (1:1).
За весь матч ЦСКА пробил по воротам «Зенита» 4 раза. Единственный удар красно-синих в створ ворот стал голевым – Антон Заболотный открыл счет на 4-й минуте матча. ЦСКА повторил худший результат по ударам с апреля 2010 года – тогда армейцы также пробили по воротам 4 раза в матче с «Зенитом».
«Зенит» нанес по воротам ЦСКА 12 ударов, пробив в створ 4 раза.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
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Игроки: "Дерутся 8 минут"
Судья: - Неплохо поиграли, конец матча!
У вас весь матч мелкие фолы, один Роша чего стоит. Футбол вы вообще не показали.
Кукуян за уши вытащил цска сегодня. Добавил 4 , при этом играли 2 минуты и с 86 дрались и лежали.
«+- на равных»…хорошо вам живется, конечно, завидую)
У ЦСКА ничего кроме удара Чалова не было
https://t.me/cskathebest/15490
и вроде за мячами уже не прыгает от слова "вообще". А нога, всё равно нога