У ЦСКА 1 удар в створ «Зенита», всего 4 – худший результат с 2010-го. Питерцы пробили по воротам 12 раз, 4 – в створ

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Антон Заболотный Футбол

ЦСКА лишь один раз за матч пробил в створ ворот «Зенита».

В 7-м туре Мир РПЛ ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью (1:1).

За весь матч ЦСКА пробил по воротам «Зенита» 4 раза. Единственный удар красно-синих в створ ворот стал голевым – Антон Заболотный открыл счет на 4-й минуте матча. ЦСКА повторил худший результат по ударам с апреля 2010 года – тогда армейцы также пробили по воротам 4 раза в матче с «Зенитом».

«Зенит» нанес по воротам ЦСКА 12 ударов, пробив в створ 4 раза.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

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98 комментариев

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Иван Тасминский
Судья: "Добавляет 4 минуты к основному времени"
Игроки: "Дерутся 8 минут"
Судья: - Неплохо поиграли, конец матча!
+152
-1
+151
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trav
Даже аутсайдеры не такой автобус паркуют как сегодня ЦСКА
+96
-27
+69
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Данко Лазович
Зенит 90 минут был лучше на поле.
+76
-23
+53
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Давид Agabekyan
Ответ Иван Тасминский
Судья: "Добавляет 4 минуты к основному времени" Игроки: "Дерутся 8 минут" Судья: - Неплохо поиграли, конец матча!
При том начали ещё за 2 минуты до начала добавленного. Пашка как мог пытался счёт для ЦСКА сохранить, но как гол отменить так и не придумал
+63
-26
+37
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Тралл из Питера
Честно, так нельзя играть, армейцы, дома с 30% владением, с 1 ударом в створ, какой-то красно-синий автобус
+39
-5
+34
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luu
Кто-нибудь объсните почему на Сергееве не пенальти, промолчу про Кругового
+44
-10
+34
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a.k.a. DRAGON0928
Заболотный по Матч тв сказал,что Зенит колхоз устраивал. Антон, серьезно?
У вас весь матч мелкие фолы, один Роша чего стоит. Футбол вы вообще не показали.
+53
-21
+32
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fil_spb
Я прям удивлен сегодняшней игре от ЦСКА. Такому матчу и Амкар с Уфой бы позавидовали. Но они и не ЦСКА. И то отскочили лишь с помощью Кукуяна.
+34
-4
+30
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Александр Беляков
Удар)))
Кукуян за уши вытащил цска сегодня. Добавил 4 , при этом играли 2 минуты и с 86 дрались и лежали.
+43
-19
+24
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Overkiller
Т.е. у ЦСКА фактически ноль ударов в створ.
+20
-2
+18
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Давид Agabekyan
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Заболотный по Матч тв сказал,что Зенит колхоз устраивал. Антон, серьезно? У вас весь матч мелкие фолы, один Роша чего стоит. Футбол вы вообще не показали.
Антошка обиделся, что его в Сочи отправили когда поняли что его уровень борьба за выживание
+23
-7
+16
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Давид Agabekyan
Ответ luu
Кто-нибудь объсните почему на Сергееве не пенальти, промолчу про Кругового
ЭСК сейчас выдаст, Круговому не акцентировано заплели ногу, а Сергеев сам врезался. И вообще игроки ЦСКА не хотели, просим понять и простить
+15
-2
+13
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Evgeny Trifonov
Отскок ЦСКА.
+15
-3
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ЛексЛютый
Ответ Leva Arutyunyan
Комментарий скрыт
1 подаренный удар, возня рылом весь матч, 30% владения дома.
«+- на равных»…хорошо вам живется, конечно, завидую)
+9
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КраснопольИваныч
Кукуян помог цска сохранить очко!)))
+11
-2
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seversever
ЦСКА превращается в Уфу
+11
-2
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zzzeeerrrooo
Ответ Гусеконь
по опте 0,93 - 0,64 xG Зенит-то чего не играл?
Xg шляпа для дилетантов
У ЦСКА ничего кроме удара Чалова не было
+8
-1
+7
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striker7369
📺 Если бы не этот сейв Акинфеева, то скорее всего ничья была бы желанным результатом, а не разочаровывающим. Спасибо капитану
https://t.me/cskathebest/15490
+7
0
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unreality
Ответ \ЦВБП/
1 удар, у Зенита 4 :)
Если б не косяк Кержа, было бы ноль ;)
+8
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Спартак сила
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Ответ luu
Кто-нибудь объсните почему на Сергееве не пенальти, промолчу про Кругового
цеска не может судья поможет
+15
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Gans_hi
Семак видимо украл конспекты Луиса Энрике и играл ватокат, но Зенит хоть через матч в футбол играет, болельщиков ЦСКА вообще жалко. Им видимо придется вот на эти страдания смотреть весь сезон...
+8
-3
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Виктор
Ответ seversever
ЦСКА превращается в Уфу
Даже Уфа в десять защитников не играла
+6
-2
+4
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слесарь Гавриленко
Акинфеев конечно топ.
и вроде за мячами уже не прыгает от слова "вообще". А нога, всё равно нога
+5
-1
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Валерий Анташов
Ответ Wade Winston
А с чего там пенальти? Он активно в эпизоде не участвовал, от мяча был далеко и вбежал в спины, борьба обычная. С Круговым хз вообще, даже не смотрели почему-то, там если что уровень судейства показал себя на оффсайде с Магомедом/Марио, когда Чалов ему пас дал)
На "матч ТВ" сказали, что консультирующие их судьи, склоняются, что на Круговом был пенальти.
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Петроград
Ответ Leva Arutyunyan
Understat в помощь, достаточно не местный матч центр?)
Так дело ж не в местности тех, кто считает, а в, мягко говоря, обманчивости показателя. Если опираться на него, то можно подумать, что ЦСКА играл острее Зенита, а если смотреть матч глазами, то ясно, что кони подкараулили дикий привоз Кержа, а потом весь матч сидели в автобусе, не создав вообще ничего, в то время как Зенит создал несколько опасных моментов и забил гол.
+3
0
+3
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