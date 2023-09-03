Салах забивает или ассистирует в АПЛ 10 матчей подряд. По гол+пас в этом сезоне лучше только Холанд

Теги Ливерпуль Астон Вилла премьер-лига Англия Мохамед Салах Эрлинг Холанд Футбол

Мохамед Салах забивает или ассистирует в АПЛ 10 матчей подряд.

Сегодня форвард «Ливерпуля» отметился голом в матче 4-го тура Премьер-лиги с «Астон Виллой».

В этом сезоне у Салаха 4 (2+2) очка по системе «гол+пас» в 4 матчах. Лишь у Эрлинга Холанда больше – 6+1.

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15 комментариев

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Трент 66
И кто его заменит, даже за 150.
+29
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+27
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nazar07
Сегодня Мо мог сделать 1+3, но Нуньез решил, что бить в большие ворота скучно, веселее попадать в узкие стойки. Два раза попал, один раз почти.
+18
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+17
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Трент 66
Ответ Hi Hi
Осимхен
Он рядом с Салахом не стоял, разве что по скорости быстрее.
+18
-1
+17
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Zed_patriot
не хет-трик сыну Бен Ладена, но всё же
+15
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+15
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rigobersong
Ответ Трент 66
И кто его заменит, даже за 150.
Сейчас за 150 на его позицию только днаря уровня Антони можно взять, игроков такого уровня просто нет, не за 150, не за 200. Разве что покупать Мбаппе и перестраивать атаку с упором на левый фланг:)
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Yri Yrov
Ответ Трент 66
И кто его заменит, даже за 150.
говорят сака. умора
+4
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ArnoNeputevy
Ответ nazar07
Сегодня Мо мог сделать 1+3, но Нуньез решил, что бить в большие ворота скучно, веселее попадать в узкие стойки. Два раза попал, один раз почти.
Обычный Дарвин.
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ПЕНСИОНЕР
Салаха заменить сложно .
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Aibek Mak
Этот год Салах точно должен остаться а в следующем думаю ему надо искать замену, потому что арабы придут за ним и в следующем году
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Mykytka
Ответ Трент 66
Он рядом с Салахом не стоял, разве что по скорости быстрее.
Конечно, это же абсолютно два разных игрока.
Таранный мощный скоростной форвард с крутым чутьем, и правый вингер с хорошим дриблингом и чувством игры.
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Николай Дягель
Ответ Aibek Mak
Этот год Салах точно должен остаться а в следующем думаю ему надо искать замену, потому что арабы придут за ним и в следующем году
придут и уйдут . салах будет играть за клуб до 25 года. у него все шансы записать себя в историю клуба с еще более большим послужным списком. а в этом году еще и шанс поднять лигу европы.
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Николай Дягель
да нет , тут есть грамотные финансисты . у них надо спросить .
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