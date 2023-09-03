Салах забивает или ассистирует в АПЛ 10 матчей подряд. По гол+пас в этом сезоне лучше только Холанд

Мохамед Салах забивает или ассистирует в АПЛ 10 матчей подряд.

Сегодня форвард «Ливерпуля» отметился голом в матче 4-го тура Премьер-лиги с «Астон Виллой».

В этом сезоне у Салаха 4 (2+2) очка по системе «гол+пас» в 4 матчах. Лишь у Эрлинга Холанда больше – 6+1.

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