Изидор сменил агента. Форвард «Локо» не хочет возвращаться в Россию

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы агенты Вильзон Изидор Футбол

Вильзон Изидор сменил агента.

Агент Эммануэль Лакруа заявил, что больше не сотрудничает с футболистом. У форварда новый представитель.

23-летний нападающий «Локомотива» самовольно покинул расположение клуба перед закрытием трансферного окна и уехал во Францию. «Локо» сообщил, что игрок не хочется возвращаться в Россию.

«Я больше не являюсь агентом Вильзона. Кто сейчас его агент, я не в курсе», – заявил Лакруа.

В этом сезоне Изидор провел шесть матчей в составе «Локомотива», в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

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16 комментариев

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max_sm
Жаль, что парень, оставлявший наиприятнейшие впечатления о себе игрой и отношением к делу, завершает, судя по всему, свою историю в Локомотиве таким образом.
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Сергей48
Крайне неприятно такое видеть👎
+14
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Гамарджоба Генацвале
Не ожидал такого от Изидора(
+10
-1
+9
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Игорь Романов
Легионеры очередной раз наплевали на болельщиков, которые обожествляют их в России, за этим весьма крайне приятно наблюдать. Надеюсь все легионеры России последуют за примером Нормана и Изидора, пусть наконец-то российский футбол очиститься, так как в нынешних условиях нудно делать ставку на свою молодежь, а не пировать на бюджетные деньги во время чумы
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+3
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тот самый Кадрус
До тех пор, пока Россия продолжает оставаться изгоем и ФИФА с УЕФА разрешает иностранцам делать что угодно в отношении российских клубов, не вижу смысла покупать легионеров. Если только балканцев, они вроде как так себя не ведут.
+4
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mishakmv96
Жаль, что Изидор портит свою репутацию и впечатление о себе перед уходом из Локо. Вили казался порядочным парнем и нравился своим отношением к делу.
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goleodor
Он в прошлом сезоне мог уйти, но не прошел медосмотр. Год прокантовался, правда с пользой для Локо, подлечился и свалил.
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Ильдар М
а сколько было слов о благодарности клубу и болельщикам, всё оказалось пустословием. Мог дать заработать Локомотиву на своем трансфере и остался бы в доброй памяти всех. А теперь только свою репутацию испоганил
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Restart Serdobsk
ну с таким отношением конечно репутацию себе подпортил, прямая дорога в саудовскую аравию в клуб АБХА - так как раз трио железнодорожное будет: камано, крых и изи
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Фут.Боль
Некрасиво по отношению к клубу,непрофессионально Думаю, можно было сесть за стол и решить вопрос с клубом нормально, а не вот так, сбежав.
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Ден Ден
Было приятно видеть игру Изидора. Жаль так расставаться. Ну что ж, каждый волен выбирать линию поведения и нести за это ответственность
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Novak
Странно это всё. Изидор столько времени спокойно находился в клубе, а сейчас неожиданно решил взбунтоваться.
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goleodor
Ответ Novak
Странно это всё. Изидор столько времени спокойно находился в клубе, а сейчас неожиданно решил взбунтоваться.
Момент для бунта был не удобным
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