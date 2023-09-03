Изидор сменил агента. Форвард «Локо» не хочет возвращаться в Россию

Вильзон Изидор сменил агента.

Агент Эммануэль Лакруа заявил, что больше не сотрудничает с футболистом. У форварда новый представитель.

23-летний нападающий «Локомотива» самовольно покинул расположение клуба перед закрытием трансферного окна и уехал во Францию. «Локо» сообщил, что игрок не хочется возвращаться в Россию.

«Я больше не являюсь агентом Вильзона. Кто сейчас его агент, я не в курсе», – заявил Лакруа.

В этом сезоне Изидор провел шесть матчей в составе «Локомотива», в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

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