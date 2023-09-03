Обляков о Европе: «Именно как мечта – да, есть. Но пока хочется в России взять еще парочку трофеев»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Иван Обляков Футбол

Иван Обляков рассказал, что мечтает поиграть в Европе.

– Недавно Баха уехал в Турцию, Захарян в Испанию. Значит, даже при нынешней ситуации у людей есть шанс переехать. Скажи, у тебя остается мечта поиграть в каком-нибудь европейском чемпионате?

– Именно как мечта – да, есть. Но пока хочется в России выиграть еще парочку трофеев, проявить себя на самом высоком уровне, быть в топе. После этого, возможно, и появятся интересные предложения. На данный момент двигаюсь шаг за шагом и делаю все для реализации себя в составе армейцев.

– А в каком чемпионате хотел бы поиграть?

– Не так важно. Возможно, в Италии или Испании.

– Какие личные цели ставишь на этот сезон?

– Не скажу, что есть определенная цель по количеству голов, передач. Просто хочется показывать свой максимум в каждой игре, и тогда все будет. Главное – выиграть с ЦСКА новый трофей, – сказал полузащитник.

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10 комментариев

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Pushkin_CR7
Ну а через пару трофеев Ваня скажет, что уже надо думать о будущем, и дома ему предлагают больше, поэтому он не рассматривает Европу. Мечта на то и мечта, чтобы оставаться таковой!
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Chuha-Motibg
А сколько у него трофеев с ЦСКА чтобы говорить еще? Или он попал во времена Слуцкого
+4
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Mikhail Shelkov
Да, да, вангую токсик в комментах. А стоп, уже пошёл. Конечно, это же не нормально, что игрок хочет выиграть что-то со своим клубом в своём чемпионате. Нормальный должен поставить цель уехать.
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Леонид
Как ты сыграл с Оренбургом, которые забили из под тебя гол, ты не то что в Европе, в первой лиге не нужен, Бревно не доработанное.
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Alex Sarus
Каких трофеев???
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Snafu
Ответ Chuha-Motibg
А сколько у него трофеев с ЦСКА чтобы говорить еще? Или он попал во времена Слуцкого
Кубок у него с ЦСКА вообще-то
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Юрий Тюмин
Ответ Alex Sarus
Каких трофеев???
А кубок России это не трофей а серебряные медали?????
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