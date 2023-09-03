Обляков о Европе: «Именно как мечта – да, есть. Но пока хочется в России взять еще парочку трофеев»

Иван Обляков рассказал, что мечтает поиграть в Европе.

– Недавно Баха уехал в Турцию, Захарян в Испанию. Значит, даже при нынешней ситуации у людей есть шанс переехать. Скажи, у тебя остается мечта поиграть в каком-нибудь европейском чемпионате?

– Именно как мечта – да, есть. Но пока хочется в России выиграть еще парочку трофеев, проявить себя на самом высоком уровне, быть в топе. После этого, возможно, и появятся интересные предложения. На данный момент двигаюсь шаг за шагом и делаю все для реализации себя в составе армейцев.

– А в каком чемпионате хотел бы поиграть?

– Не так важно. Возможно, в Италии или Испании.

– Какие личные цели ставишь на этот сезон?

– Не скажу, что есть определенная цель по количеству голов, передач. Просто хочется показывать свой максимум в каждой игре, и тогда все будет. Главное – выиграть с новый трофей, – сказал полузащитник.

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