Обляков перед «Зенитом»: «Это гегемон, поэтому мотивации вдвойне больше. Игроки у ЦСКА не хуже»
Иван Обляков поделился мыслями перед матчем Мир РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».
– Ты не раз говорил, что матчи против «Зенита» особенно принципиальны для тебя. Ничего не изменилось с тех пор?
– Конечно. Тем более, что они чемпионы России последних лет, гегемон нашего первенства. Поэтому вдвойне больше мотивации выйти и обыграть их.
– Прошлый матч за Суперкубок у нас получился хорошим с точки зрения игры, но не с точки зрения результата.
– К сожалению, проиграли по пенальти. Ничего страшного, сейчас будет совсем другой матч, и все шансы на победу у нас есть. Точно будет интересно, с нетерпением жду этой игры.
– «Зенит» покинул их лидер Малком, ушел еще один важный игрок основы – Далер Кузяев. Какой игры ждешь в этот раз?
– Это только одни из игроков. Да, Малком забил много мячей в прошлом сезоне, принес много очков «Зениту». Наверное, им будет не хватать его. Но для нас это неважно. Нам необходимо показать свою игру, полную самоотдачу, на сто процентов оставить себя на поле.
Думаю, футболисты у нас не хуже, – сказал полузащитник ЦСКА.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между ЦСКА и «Зенитом», который начнется в 17:30 по московскому времени.
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Я был бы рад чтобы Зенит стал вторым или даже третьим клубом и чемпион сменился. Но факт в том, что многие не верно оценивают команду Семака, и считают что они не хуже, это не так.
По всем оценочным и аналитическим критериям Зенит на голову выше любого конкурента, это должны все понимать и от этого отталкиваться в игре.
Извините)