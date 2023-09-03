Обляков перед «Зенитом»: «Это гегемон, поэтому мотивации вдвойне больше. Игроки у ЦСКА не хуже»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Иван Обляков Футбол

Иван Обляков поделился мыслями перед матчем Мир РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

– Ты не раз говорил, что матчи против «Зенита» особенно принципиальны для тебя. Ничего не изменилось с тех пор?

– Конечно. Тем более, что они чемпионы России последних лет, гегемон нашего первенства. Поэтому вдвойне больше мотивации выйти и обыграть их.

– Прошлый матч за Суперкубок у нас получился хорошим с точки зрения игры, но не с точки зрения результата.

– К сожалению, проиграли по пенальти. Ничего страшного, сейчас будет совсем другой матч, и все шансы на победу у нас есть. Точно будет интересно, с нетерпением жду этой игры.

– «Зенит» покинул их лидер Малком, ушел еще один важный игрок основы – Далер Кузяев. Какой игры ждешь в этот раз?

– Это только одни из игроков. Да, Малком забил много мячей в прошлом сезоне, принес много очков «Зениту». Наверное, им будет не хватать его. Но для нас это неважно. Нам необходимо показать свою игру, полную самоотдачу, на сто процентов оставить себя на поле.

Думаю, футболисты у нас не хуже, – сказал полузащитник ЦСКА.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между ЦСКА и «Зенитом», который начнется в 17:30 по московскому времени.

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36 комментариев

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MstAndreev
Гегемон в России только один. Сейчас восьмое место гегемонирует)
+38
-2
+36
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44ndfwwgbr
Насчет игроков не хуже есть большие сомнения…
+32
-7
+25
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MstAndreev
Ответ Любовь Мелехова
Ошибаетесь! Они уже на девятом!
Вы же понимаете, что для гегемона место не имеет значения. Важен процесс)
+17
-1
+16
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Любовь Мелехова
Ответ MstAndreev
Гегемон в России только один. Сейчас восьмое место гегемонирует)
Ошибаетесь! Они уже на девятом!
+14
-1
+13
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Александр Жердин
Будет игра - будет и результат. Какой он будет, я не Ванга, предугадывать не берусь . Главное, чтобы без травм игроков и судейских косяков. А удачи пожелаю Зениту .
+19
-7
+12
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okkervil
Ответ СкептикК
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Ну нахамить всем и набыдлячить, ясен пень, легче....
+9
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riverman1980
Настрой правильный, но Зделар, купленный за годовую зарплату Кругового в Зените даже на лавку попасть бы не смог, как и Мендес за 3,5 млн. Вендела брали за 20 млн и он и правда сильнее их двоих вместе взятых раз в пять.
+10
-1
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Gonzoo
Ответ Иванинью Лав
Весной в таблице посмотрим.
Сомневаюсь, что Зенит весной подешевеет. Или я не понимаю ваш пассаж.
Я был бы рад чтобы Зенит стал вторым или даже третьим клубом и чемпион сменился. Но факт в том, что многие не верно оценивают команду Семака, и считают что они не хуже, это не так.
По всем оценочным и аналитическим критериям Зенит на голову выше любого конкурента, это должны все понимать и от этого отталкиваться в игре.
+6
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Назар Игорь
Прошло много лет как Ваня покинул структуру Зенита, но чувствуется небольшая обида за то что не стал членом лучшего клуба России.
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Поцелуй Оздоева
Ответ riverman1980
Настрой правильный, но Зделар, купленный за годовую зарплату Кругового в Зените даже на лавку попасть бы не смог, как и Мендес за 3,5 млн. Вендела брали за 20 млн и он и правда сильнее их двоих вместе взятых раз в пять.
А какая заплата у Круга?
+1
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KKA
Ответ MstAndreev
Гегемон в России только один. Сейчас восьмое место гегемонирует)
Стабильно гегемонирует )
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Утренняя Аврора
Идем за победой. Сегодня настала очередь коней. Нам пора свое место занимать.
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Архитектор Мендисабаль
Не хуже. Особенно ты и Заболот.
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Spartakus1984
Ответ Назар Игорь
Прошло много лет как Ваня покинул структуру Зенита, но чувствуется небольшая обида за то что не стал членом лучшего клуба России.
какого лучшего клуба?
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Spartakus1984
Ответ Игорь Потемкинский
Ну видимо потому, что у Зенита тренер лучше. Иначе как понимать его слова?
видели мы тренера зенита пока Вендел не вернулся
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Светлана Агейкина
Ответ Алексей Крапивкин
Если игроки не хуже, то почему Зенит гегемон?
Потому что их не три состава. Нет игроков в запасе такого класса, как Мантуан, которого выпускают на 20 мин в конце и он забивает.
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riverman1980
Ответ Поцелуй Оздоева
А какая заплата у Круга?
думаю не меньше 900 тыс. заплаченных за Зделара.
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ЛЮБИТЕЛЬ
Ответ Поцелуй Оздоева
А какая заплата у Круга?
1,5 млн наверно
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Ol Iva
Ответ Любовь Мелехова
Ошибаетесь! Они уже на девятом!
Уже на десятом!)
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okkervil
Ответ Назар Игорь
Прошло много лет как Ваня покинул структуру Зенита, но чувствуется небольшая обида за то что не стал членом лучшего клуба России.
Покинул, заметьте, без принуждения.
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Наталья Ларионова
Ответ Макс Коновалов 1000
Только ЦСКА 💪только победа 🙌
Ничего личного, просто забавно с такой фамилией за ЦСКА болеть)
Извините)
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Дима Рытвин
Ответ Александр Жердин
Будет игра - будет и результат. Какой он будет, я не Ванга, предугадывать не берусь . Главное, чтобы без травм игроков и судейских косяков. А удачи пожелаю Зениту .
С Федотовым традиционно проблемы у Семака возникают. Будем посмотреть, как изменится с тройкой в защите
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Заборостроитель
Воспитанник не хуже бразильцев
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Алексей Крапивкин
Если игроки не хуже, то почему Зенит гегемон?
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sd4fmwrvz8
Гегемон 😁мешочный
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