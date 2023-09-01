16-летний вингер «Барсы» Ямаль вызван в сборную Испании на игры с Грузией и Кипром, Хоселу, Мората, Родри тоже в составе

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В сборную Испании вызван 16-летний игрок «Барселоны» Ламин Ямаль.

Вингер включен тренером Луисом де ла Фуэнте в состав из 24 футболистов на ближайшие матчи квалификации Евро-2024. В пятницу, 8 сентября, Испания сыграет в Тбилиси против Грузии, а во вторник, 12-го, примет Кипр.

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Кепа Аррисабалага («Реал Мадрид»), Давид РайяАрсенал»);

Защитники: Даниэль Карвахаль («Реал Мадрид»), Сесар Аспиликуэта («Атлетико»), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Давид ГарсияОсасуна»), Пау Торрес («Астон Вилла»), Эмерик Лапорт («Аль-Наср»), Алекс Бальде («Барселона»), Хосе Гайя («Валенсия»);

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Гави («Барселона»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – «Реал Сосьедад»), Алекс Баэна («Вильярреал»), Фабиан Руис («ПСЖ»);

Нападающие: Альваро Мората («Атлетико»), Хоселу («Реал Мадрид»), Марко Асенсио («ПСЖ»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Абель Руис («Брага»), Ламин Ямаль («Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»).

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91 комментарий

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Бронислав Каминский
Ответ Shuller18
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Ямала заиграть необходимо,иначе он может за Марокко играть.Тут такой расчет
+75
-4
+71
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BLACK JESUS
Рано, сломают пацана
+51
-6
+45
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falkao2013
Нормально от такой новости рвётся Шмуллер)
+22
-3
+19
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Chelovek30
Ферран же сейчас неплохо начал играть. Можно было дать ему хотя бы немного времени
+18
-1
+17
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Денис Ширинов
На игры с Грузией, Хоселу и Моратой
+11
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Raindrop Drop Top
Ответ Shuller18
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Его просто решили заиграть за Испанию сейчас, чтобы тот за Марокко не смог выступать. Ты даже такие банальные вещи не в состоянии сложить в голове 🤣 Завязывай с футболом, это точно не твое 🤣
+19
-9
+10
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rigobersong
Ответ Shuller18
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Полуфинал Евро, победа в Лиге Наций после прошлых провалов и потерянного поколения когда ушли Иньеста, Хави и Пике:))
+11
-2
+9
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Самозанятый
Ответ Денис Ширинов
На игры с Грузией, Хоселу и Моратой
Причем Мората — самый опасный для Испании)
+8
-1
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Вадим Высоцкий
В Испании настолько все плохо с нападающими, что в сборную поехал Абель Руис с 14 голами на взрослом уровне к 23 годам)
+8
-1
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Юлия Закаблукова
2008-2012 сенна, рамос, торрес, вилья, сильва, иньеста, хави,
2018-2023 мората, хоселу, асенсио, и прочие
+6
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Vlad
Удачи Ямалу
+6
0
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rigobersong
Гави самый молодой игрок сыгравший 60 матчей в Ла Лиге:)) Хотя откуда тебе это знать, если ты футбол не смотришь:))
+15
-9
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Бронислав Каминский
Ответ Shuller18
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Ну,если он имеет реальные шансы в Испании,то чего ты возмущаешься его вызову?)))
У него отец марокканец,все может быть,вот и заигрывают заранее
+6
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Марслан Акматалиев
без Борхи Иглесиаса даже смотреть не интересно игры сборной Испании
+5
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rigobersong
Ответ Shuller18
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Кого реал подготовил для этой сборной?:)
+11
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Бускетс это позиция
Ответ Shuller18
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он как бы уже подписан до 2025 года, продлили контракт этим летом только, так что оставь свои конспирологические теории Шулер, такой же приём Испания да и не только она задолго до этого использовала и не только с игроками Барсы)
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Бускетс это позиция
Ответ Shuller18
Так погоди, ща после пары матчей за сборную агент начнёт требовать повышения ЗП, сборник же фигли, другой статус. Не, вы че, он полностью заслужил вызов за менее чем 200 минут на взрослом уровне!
повторюсь, его и не берут на роль основного игрока, просто хотят чтобы у него в случае чего не было варианта с Марокко
да и тому же Гави статус сборника не позволил выбить экстраординарную зп

и ты Шулер будто в первый раз такую ситуацию видишь негодуешь, будто остальные сборные так никогда не делали и только с игроками Барсы это происходит)
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rigobersong
Ответ беда504
а ты всё его 60 матчей смотрел?
Все матчи Барселоны с 2003го года, а что?:)
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NartApsua
Во шум тут подняли, мол сломают пацана. Неужели непонятно, что едва ли не единственная причина, по которой Ямала вызвали именно сейчас - это срочно заиграть его за сборную Испании, дабы его марокканцы не увели!
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truboprovodchik2019
Ответ Shuller18
В каком месте он сыграл топово?)) Один из худших был на поле, чуть ли не первым менялся
попробуй Рубиалесу написать по поводу своей кандидатуры главного тренера сборной, видно же лучше всех разбираешься
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Леван Мкртчян
Ответ Roman Araslanov
Дебилизм. Вызвать чувака только потому что ему 16? Или потому что он отдал голевую? Вон Уго Дуро из Валенсии тоже голевую отдал, может его тоже вызвать? И что забыл здесь донный, распиаренный бальде? Фран Гарсия в миллиард раз лучше
Фран Гарсия простой бегунок и пахарь, он даже мяч через раз нормально обрабатывает. В Реале выглядит инородным телом в плане техники на фоне других, но Анчелотти он нужен для баланса ,так как Фран покрывает огромный объем работы на фланге .
При всем этом Бальде даже лучше него по скорости, не говоря уже о других аспектах игры с мячом.
Единственное преимущество Франа это удивительная работоспособность -- на этом всё.
2) Дебилизм в том, что Вы пишите про дебелизм ,не понимая что Ямала просто необходимо сейчас заиграть за сборную Испании, чтобы тот не выбрал сборную Марокко( о чем уже шли разговоры и не раз )
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charly001
Ответ Вадим Высоцкий
В Испании настолько все плохо с нападающими, что в сборную поехал Абель Руис с 14 голами на взрослом уровне к 23 годам)
Ну если пройтись по составу , то да все плохо
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Rachid
Ответ Бускетс это позиция
я очень надеюсь, что его вызвали просто чтобы заиграть за Испанию и выпустят на пару минут как того же Мунира в 2014м
Ну если так будет, то было бы хорошо - просто заиграть пацана за Испанию, чтобы за Марокко не осталось соблазна у его отца
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Ваня Шипитко
Так же КРКИЧА вызывали помню, один матч и все
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Bazilic
Ответ Shuller18
Сто раз уже говорил: в Реале Педри сидел бы на лавке рядом с Себальосом, а Гави бегал бы за Кастилью. Просто у одних лучшие игроки мира собраны, а у других агенты стартовый состав диктуют.
В Реале не умеют работать с молодыми - известный факт
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