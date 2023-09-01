16-летний вингер «Барсы» Ямаль вызван в сборную Испании на игры с Грузией и Кипром, Хоселу, Мората, Родри тоже в составе

В сборную Испании вызван 16-летний игрок «Барселоны» Ламин Ямаль.

Вингер включен тренером де ла Фуэнте в состав из 24 футболистов на ближайшие матчи квалификации Евро-2024. В пятницу, 8 сентября, сыграет в Тбилиси против Грузии, а во вторник, 12-го, примет .

Вратари: («Атлетик»), («Реал Мадрид»), (« »);

Защитники: («Реал Мадрид»), («Атлетико»), («Реал Сосьедад»), (« »), («Астон Вилла»), Эмерик Лапорт («Аль-Наср»), Алекс Бальде («Барселона»), Хосе Гайя («Валенсия»);

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Гави («Барселона»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – «Реал Сосьедад»), Алекс Баэна («Вильярреал»), Фабиан Руис («ПСЖ»);

Нападающие: Альваро Мората («Атлетико»), Хоселу («Реал Мадрид»), Марко Асенсио («ПСЖ»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Абель Руис («Брага»), Ламин Ямаль («Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»).

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