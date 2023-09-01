16-летний вингер «Барсы» Ямаль вызван в сборную Испании на игры с Грузией и Кипром, Хоселу, Мората, Родри тоже в составе
В сборную Испании вызван 16-летний игрок «Барселоны» Ламин Ямаль.
Вингер включен тренером Луисом де ла Фуэнте в состав из 24 футболистов на ближайшие матчи квалификации Евро-2024. В пятницу, 8 сентября, Испания сыграет в Тбилиси против Грузии, а во вторник, 12-го, примет Кипр.
Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Кепа Аррисабалага («Реал Мадрид»), Давид Райя («Арсенал»);
Защитники: Даниэль Карвахаль («Реал Мадрид»), Сесар Аспиликуэта («Атлетико»), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Давид Гарсия («Осасуна»), Пау Торрес («Астон Вилла»), Эмерик Лапорт («Аль-Наср»), Алекс Бальде («Барселона»), Хосе Гайя («Валенсия»);
Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Гави («Барселона»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – «Реал Сосьедад»), Алекс Баэна («Вильярреал»), Фабиан Руис («ПСЖ»);
Нападающие: Альваро Мората («Атлетико»), Хоселу («Реал Мадрид»), Марко Асенсио («ПСЖ»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Абель Руис («Брага»), Ламин Ямаль («Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»).
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2018-2023 мората, хоселу, асенсио, и прочие
У него отец марокканец,все может быть,вот и заигрывают заранее
да и тому же Гави статус сборника не позволил выбить экстраординарную зп
и ты Шулер будто в первый раз такую ситуацию видишь негодуешь, будто остальные сборные так никогда не делали и только с игроками Барсы это происходит)
При всем этом Бальде даже лучше него по скорости, не говоря уже о других аспектах игры с мячом.
Единственное преимущество Франа это удивительная работоспособность -- на этом всё.
2) Дебилизм в том, что Вы пишите про дебелизм ,не понимая что Ямала просто необходимо сейчас заиграть за сборную Испании, чтобы тот не выбрал сборную Марокко( о чем уже шли разговоры и не раз )