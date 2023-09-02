ЦСКА о замене портрета Марио на Карвальо: «Это не клубная позиция, не стоит искать двойных смыслов. Такие «обновления» проходят системно»
Кирилл Брейдо прокомментировал исчезновение изображения Марио Фернандеса.
Сегодня стало известно, что портрет экс-защитника ЦСКА, перешедшего летом в «Зенит», накануне встречи клубов убрали со стены в подтрибунном помещении.
«Я тоже увидел изображение Карвальо вместо Марио впервые с вами. За этим не стоит искать двойных смыслов. Если бы это была позиция клуба или какой-то посыл, то он, наверное, был бы отражен во всем известном граффити и его изменении.
А данный коридор – это всего лишь одно из помещений нашего стадиона. Такого рода «обновления» проходят системно, какие-то фотографии меняются. Позавчера, например, на базе обновили 15 фотографий. Откуда-то мог также пропасть Марио, но это не спланированный перформанс накануне матча.
В данном случае это не обсуждалось внутри клуба на каком-либо высоком уровне. И дальше по коридору были заменены некоторые фотографии, обновлен Вернблум например. Это не является какой-то клубной позицией», – отметил директор ЦСКА по коммуникациям.
Также он объяснил, будет ли производиться замена граффити с изображением Фернандеса на фасаде стадиона.
«Как и говорили ранее, все будут решать болельщики. Многие говорят, что болельщики решили, посмотрите на петицию. Мы видим, что многие болельщики выступают за то, чтобы закрасить, видим большое количество подписей, ценим каждый комментарий по этой теме.
Но если исходить из эмоционального порыва, который был у всех нас в клубе и у болельщиков, сделать опрос, то, конечно, ответ будет однозначным. Но мы хотим принять выверенное решение, правильное, вдумчивое.
В частности, активные болельщики постоянно встречаются с руководством клуба, с тех пор встреч еще не было, наверняка этот вопрос поднимется, будет принято какое-то решение. Но сегодня это не то, что мы хотим встраивать в повестку накануне матча со стороны клуба», – сказал Брейдо.
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Ну убрали так скажите прямо почему, и так все знают и понимают, но что же так позориться то такими отмазками глупейшими...
Нда...
И ведь нашел: вы тут сидите и обсуждаете то, что вас не касается. Самим не противно?
А кто там еще кроме Карвальо, знаете? Ведь нет! И не нужно это вам!! Может, бабы голые! Тоже, скажете, позиция клуба?😂
Просто дети малые. Даже вдуматься не могут в написанное/прочитанное.