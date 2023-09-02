ЦСКА о замене портрета Марио на Карвальо: «Это не клубная позиция, не стоит искать двойных смыслов. Такие «обновления» проходят системно»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Даниэл Карвальо Марио Фернандес Кирилл Брейдо Футбол

Кирилл Брейдо прокомментировал исчезновение изображения Марио Фернандеса.

Сегодня стало известно, что портрет экс-защитника ЦСКА, перешедшего летом в «Зенит», накануне встречи клубов убрали со стены в подтрибунном помещении.

«Я тоже увидел изображение Карвальо вместо Марио впервые с вами. За этим не стоит искать двойных смыслов. Если бы это была позиция клуба или какой-то посыл, то он, наверное, был бы отражен во всем известном граффити и его изменении.

А данный коридор – это всего лишь одно из помещений нашего стадиона. Такого рода «обновления» проходят системно, какие-то фотографии меняются. Позавчера, например, на базе обновили 15 фотографий. Откуда-то мог также пропасть Марио, но это не спланированный перформанс накануне матча.

В данном случае это не обсуждалось внутри клуба на каком-либо высоком уровне. И дальше по коридору были заменены некоторые фотографии, обновлен Вернблум например. Это не является какой-то клубной позицией», – отметил директор ЦСКА по коммуникациям.

Также он объяснил, будет ли производиться замена граффити с изображением Фернандеса на фасаде стадиона.

«Как и говорили ранее, все будут решать болельщики. Многие говорят, что болельщики решили, посмотрите на петицию. Мы видим, что многие болельщики выступают за то, чтобы закрасить, видим большое количество подписей, ценим каждый комментарий по этой теме.

Но если исходить из эмоционального порыва, который был у всех нас в клубе и у болельщиков, сделать опрос, то, конечно, ответ будет однозначным. Но мы хотим принять выверенное решение, правильное, вдумчивое.

В частности, активные болельщики постоянно встречаются с руководством клуба, с тех пор встреч еще не было, наверняка этот вопрос поднимется, будет принято какое-то решение. Но сегодня это не то, что мы хотим встраивать в повестку накануне матча со стороны клуба», – сказал Брейдо.

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57 комментариев

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blаncо
Заменили и заменили, но зачем так жалко оправдываться..
+69
-18
+51
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T622222
Да все верно! Он поступил мерзко и ему не место на арене.
+58
-16
+42
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Overkiller
Ой звездёж то, конечно клуб то не причём, он не решает на своём стадионе ничего, это какие то залётные уличные граффитисты сделали. Да прямо перед матчем с Зенитом.
Ну убрали так скажите прямо почему, и так все знают и понимают, но что же так позориться то такими отмазками глупейшими...
+59
-18
+41
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Саша
Ответ T622222
Да все верно! Он поступил мерзко и ему не место на арене.
так и скажи прямо чего юлить
+13
-3
+10
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Игорь Колеганов
Почему Даниэля не было раньше? 3 асиста в финале Кубка УЕФА который взяли! И Марио - хороший игрок, пара чемпионств в России.
+8
-1
+7
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Егор Егор
Ответ Саша
так и скажи прямо чего юлить
Так ничего не закрасили, Марио до сих пор на видном месте. Хотели бы - начали бы с этого.
+7
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*MVP*
Ответ blаncо
Заменили и заменили, но зачем так жалко оправдываться..
реально какой-то позор. неужели пытаются усидеть на двух стульях? где логика?
+9
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+4
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[ADO]
Во всей этой истории вызывает удивление только одно - почему портрета Карвальо не было раньше?
+4
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mig31
Три персонажа вызывают у меня резкое непрятие. Ерёменко, Фернандес, Хонда. Именно в таком порядке. Даже прямые переходы к "заклятым", в эпоху СССР, не будили во мне, таких эмоций. И вопрос не в нарушениях контракта, дисциплины, или клубной этики. Вопрос в том, что этим людям не знакомо слово порядочность. Они не порядочные люди. Странно, что все в новейшую эпоху, утешает, что все иностранцы. Всё ИМХО.
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воробей джек
«Это не клубная позиция, не стоит искать двойных смыслов. Такие «обновления» проходят системно». Мария Захарова и Димитрий Песков это заразно. На самом деле все печально и крайне неприятно. Хочется извиниться перед Марио.... Прости нам эту глупость. Ну,вот только так научились мы мыслить,только такими критериями -патриот или предатель. Так воспитали нас. Видимо кому-то так надо. Выгодно иметь глупый и озлобленный народ. Извини.... Для меня Марио навсегда Легенда! Играл рискуя здоровьем! Твой вклад в победы ЦСКА неоспорим! Твой выбор уважаю и принимаю. Всего тебе хорошего и еще раз прости нас,глупцов.
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Cst Cap
Не первый раз Брейдо многословен там, где стоило бы́ промолчать. Пустословие иногда наносит больший ущерб, чем событие, его вызвавшее
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Виталик Украинский
Про Карвальо попросту болельщики забыли?
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woody_one
Ответ Overkiller
Ой звездёж то, конечно клуб то не причём, он не решает на своём стадионе ничего, это какие то залётные уличные граффитисты сделали. Да прямо перед матчем с Зенитом. Ну убрали так скажите прямо почему, и так все знают и понимают, но что же так позориться то такими отмазками глупейшими...
Речь вообще не о граффити, убрали там портрет в подтрибунке, причем тут, как ты пишешь, «залетные граффитисты»?
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seversever
Ответ Егор Егор
Потому что речь не о том граффити, о котором все думают.
«О котором все думают» - все кто под каждым комментарием пишут «да это не про граффити» хотя в этих комментариях никто и не пишет о граффити
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Спонсор из Скандинавии
Ответ воробей джек
«Это не клубная позиция, не стоит искать двойных смыслов. Такие «обновления» проходят системно». Мария Захарова и Димитрий Песков это заразно. На самом деле все печально и крайне неприятно. Хочется извиниться перед Марио.... Прости нам эту глупость. Ну,вот только так научились мы мыслить,только такими критериями -патриот или предатель. Так воспитали нас. Видимо кому-то так надо. Выгодно иметь глупый и озлобленный народ. Извини.... Для меня Марио навсегда Легенда! Играл рискуя здоровьем! Твой вклад в победы ЦСКА неоспорим! Твой выбор уважаю и принимаю. Всего тебе хорошего и еще раз прости нас,глупцов.
А разве статус Легенды навечно? Вот не перешел бы он в Зенит и говорил бы поменьше. Или хотя бы перешел, но более в спокойном русле. Тогда и остался бы Легендой ЦСКА. А теперь он стал обычным игроком, которому благодарны за его игру и вклад. Но он уже не Легенда клуба.
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Егор Егор
Ответ Игорь Колеганов
Почему Даниэля не было раньше? 3 асиста в финале Кубка УЕФА который взяли! И Марио - хороший игрок, пара чемпионств в России.
Потому что речь не о том граффити, о котором все думают.
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Егор Егор
Ответ *MVP*
реально какой-то позор. неужели пытаются усидеть на двух стульях? где логика?
В том, что заменили какую-то фотку в коридоре, а вы из пальца высасываете. То самое граффити на месте, не переживайте.
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raulka
До этого клуб сказал что это дело Марио, решил перейти флаг в руки, клуб же не будет опускаться до его уровня оффициально и плакаться, вот и говорят мол системно, но все всё понимают, все правильно.
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Overkiller
Ответ woody_one
Речь вообще не о граффити, убрали там портрет в подтрибунке, причем тут, как ты пишешь, «залетные граффитисты»?
Ты вообще смысл написанного мной не понимаешь? Я про это и говорю.
Нда...
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RSI
Ответ Роман Олегов
Это не позиция клуба. А чья это тогда позиция? Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте, ребят..
А прочесть еще раз? Вот ты обои дома переклеиваешь, ты выражаешь этим позицию? Нет. А рисунок на фасаде сообщает твою позицию, если тебе это нужно, конечно. Никого не касается, что наклеено в коридоре, где ходят сотрудники: это не граффити,не музей… Это не общественное место. И эти «обои» никого не касаются, а отвратный хайпожор-журналюга пронюхал и теперь цепляет, ищет что бы написать эдакое!
И ведь нашел: вы тут сидите и обсуждаете то, что вас не касается. Самим не противно?
А кто там еще кроме Карвальо, знаете? Ведь нет! И не нужно это вам!! Может, бабы голые! Тоже, скажете, позиция клуба?😂
Просто дети малые. Даже вдуматься не могут в написанное/прочитанное.
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Hilperico
Ответ Назар Игорь
Футболисты игравшие всю карьеру в одном клубе это редкое явление в футболе. Я навскидку помню только Яшина, Мальдини, Тотти, кажется Адамс тоже в этой славной компании. Теперь другие времена, другие нравы, верность клубу не главное, главное заработать на безбедную старость и обеспечить семью. Кто осудит за это?
Так Марио распинают не за сам факт перехода, а за то, как это произошло. После громких слов и приостановки карьеры он выкручивал руки ЦСКА по условиям и в итоге перешел в тот клуб, который больше предложил его агенту. Можно относиться к этому по-разному, но после такого эпизода его место в списке легенд клуба под большим вопросом.
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MarkAntoniy
Ответ Вова Пупкин
Зачем эти движения? И Фернандес и Карвалью для ЦСКА личности знаковые и очень важные. Оба заслуживают памятных портретов. Да каждый футболист переходит из клуба в клуб. Чем Фернандес может быть в этом плане особенным, чтобы его ненавидеть? Ну сказал что не будет играть где-то, кроме ЦСКА. Сколько лет прошло с того времени? Блин, болелы ЦСКА, ну отпустите вы уже этого Марио! Он для ЦСКА - звезда и остаётся звездой навсегда! Он так много пользы принёс ЦСКА. Да и сборной России тоже. Для примера - Месси, звезда Барселоны. Вот он перешёл в ПСЖ, потом в МЛС, так что теперь, его болелы Барсы должны за это ненавидеть?
Месс перешел в ПСЖ , а не в Реал. Это разные вещи!
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Владислав Дудкин
Услышал фамилию Вернблум, прослезился. Удивительно, но он заменил и превзошёл Элвера. А вот после ухода цепного пса у нас так и не появилось. А Марио сделал безумно многое для клуба и как бы он не поступил, былое не вычеркнуть. Но из легенд он себя точно вычеркнул.
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Назар Игорь
Футболисты игравшие всю карьеру в одном клубе это редкое явление в футболе. Я навскидку помню только Яшина, Мальдини, Тотти, кажется Адамс тоже в этой славной компании. Теперь другие времена, другие нравы, верность клубу не главное, главное заработать на безбедную старость и обеспечить семью. Кто осудит за это?
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динамовец1923
Не надо, вы всё правильно сделали
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