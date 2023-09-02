Александр Мостовой напомнил о том, что Гильермо Абаскаль – малоизвестный тренер.

«Сегодня «Краснодар» был лучше. Абаскаль опять не угадал с составом. К сожалению, человеку, не игравшему в футбол, тяжело понять, на кого делать ставку.

Когда Абаскаль появился, мне никто не смог сказать, кто он. Но он работает, получает бешеные деньги. Он получает удовольствие от нашей страны, от « ».

Хотя люди, которые много лет играли, даже во сне не могут попасть в «Спартак», – заявил бывший хавбек красно-белых после игры московского клуба с «Краснодаром» (0:2).

«Спартак» 4 матча не побеждает в РПЛ – такого не было с 2021-го. До лидирующего «Краснодара» 7 очков

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