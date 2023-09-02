Александр Мостовой: «Абаскалю, не игравшему в футбол, тяжело понять, на кого делать ставку. Но он работает, а много лет игравшие даже во сне не могут попасть в «Спартак»
Александр Мостовой напомнил о том, что Гильермо Абаскаль – малоизвестный тренер.
«Сегодня «Краснодар» был лучше. Абаскаль опять не угадал с составом. К сожалению, человеку, не игравшему в футбол, тяжело понять, на кого делать ставку.
Когда Абаскаль появился, мне никто не смог сказать, кто он. Но он работает, получает бешеные деньги. Он получает удовольствие от нашей страны, от «Спартака».
Хотя люди, которые много лет играли, даже во сне не могут попасть в «Спартак», – заявил бывший хавбек красно-белых после игры московского клуба с «Краснодаром» (0:2).
«Спартак» 4 матча не побеждает в РПЛ – такого не было с 2021-го. До лидирующего «Краснодара» 7 очков
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Ну хотя бы во все возьмите его пожалуйста.
А вы думаете нам царям легко? Ничего подобного! Обывательские разговорчики!
В Спартаке может потеряться, слишком большая ответственность, да и нафиг ему не нужны все эти циклы, скорее всего.)