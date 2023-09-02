Александр Мостовой: «Абаскалю, не игравшему в футбол, тяжело понять, на кого делать ставку. Но он работает, а много лет игравшие даже во сне не могут попасть в «Спартак»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Краснодар Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой напомнил о том, что Гильермо Абаскаль – малоизвестный тренер.

«Сегодня «Краснодар» был лучше. Абаскаль опять не угадал с составом. К сожалению, человеку, не игравшему в футбол, тяжело понять, на кого делать ставку.

Когда Абаскаль появился, мне никто не смог сказать, кто он. Но он работает, получает бешеные деньги. Он получает удовольствие от нашей страны, от «Спартака».

Хотя люди, которые много лет играли, даже во сне не могут попасть в «Спартак», – заявил бывший хавбек красно-белых после игры московского клуба с «Краснодаром» (0:2).

«Спартак» 4 матча не побеждает в РПЛ – такого не было с 2021-го. До лидирующего «Краснодара» 7 очков

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83 комментария

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Пашка Донофф
Ахаха)) Забавно как в студии матч премьер после игры Шалимов просто такой винегрет выдал из высказываний Ловчева и Мостового. В общем, мяcныe, возвращайте Романцева)) ну или ждите Мостового с бумажкой. Только это вас спасет от циклов!
+97
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Саня Подвальный
Когда же уже он получит лицензию и покажет нам всем как надо... надеюсь после этого момента интервью Мостового закончатся. Сколько можно хайпить на этой теме.
+57
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+57
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CSKA_AC Milan
Шо и во сне бумажку требуют?!
+47
-1
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Pok_Toholo
Даже во сне не может попасть в спартак? Ну это издевательство над человеком
+25
0
+25
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Катя_СПб
Ответ Иван Петров
Я бы на Осинькина из КС посмотрел в Спартаке
Зачем губить человеку карьеру?
+26
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+23
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alexus-1990
Ответ Иван Петров
Я бы на Осинькина из КС посмотрел в Спартаке
его при первых же неудачах с дерьмом смешают, как Кононова
+17
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+16
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Богдан Бондарчук
Зарема на фоне поехавшего маразматика Мостового выглядит гуру футбольной аналитики
+14
-4
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Гаврила Ардалионович
Ответ Пашка Донофф
Ахаха)) Забавно как в студии матч премьер после игры Шалимов просто такой винегрет выдал из высказываний Ловчева и Мостового. В общем, мяcныe, возвращайте Романцева)) ну или ждите Мостового с бумажкой. Только это вас спасет от циклов!
месячных?
+11
-2
+9
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Лурц
Мостовой - это Юрий Лоза в мире футбола )
+8
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Равиль Дубов
Ему и Зареме один и тот же извращенец звонит
+6
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Василий Петров
Ответ hulk&boloto
А плюсики собирать не за’’бал?
нет, я же не плюсодрочер😉
+11
-5
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Александр Смирнов
Зачем брать интервью у Мостового после каждого матча Спартака? Там уже заезженная пластинка про тех кто играл и не играл и про то, что он играл ,но его не зовут. Из тура в тур одно и тоже...
+6
-1
+5
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Юрий Богодаев
Ответ Пашка Донофф
Ахаха)) Забавно как в студии матч премьер после игры Шалимов просто такой винегрет выдал из высказываний Ловчева и Мостового. В общем, мяcныe, возвращайте Романцева)) ну или ждите Мостового с бумажкой. Только это вас спасет от циклов!
Романцев к нам не поедет))
+4
0
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fussballer
В Спартак попасть могут не только лишь все. Мало кто может это сделать.
+3
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Ivan Day
Ответ Пашка Донофф
Ахаха)) Забавно как в студии матч премьер после игры Шалимов просто такой винегрет выдал из высказываний Ловчева и Мостового. В общем, мяcныe, возвращайте Романцева)) ну или ждите Мостового с бумажкой. Только это вас спасет от циклов!
СуперСтас свободен
+5
-2
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Ujin36
Саша верим!!!!
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Боря Казаков
Бедный Александр, даже во сне в Спартак попасть не может !
Ну хотя бы во все возьмите его пожалуйста.
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xakk
Ответ Гаврила Ардалионович
месячных?
месячные то хоть полезные циклы
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Бониффаций
эксперт который так и останется экспертом
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evgen-elektromen
Обычно Царь несёт чушь, но здесь вынужден с ним согласиться, должны играть те кто в лучших кондициях, а не те у кого больше зп ( Джи, Зоба и Антоха на скамейку) они не показывают уровень и как лидеры не тащат за собой команду.Литвинов Пруцев и Зиньковский должны быть в старте
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Сергей
Ну, если ты и во сне попасть не можешь...
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Diamond house
меня терзают смутные сомнения... а может поставить Мостового тренером? Чем чёрт не шутит, может выстрелит? Игрок-то он действительно был топовый.
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Che подкаст
Мостовой - попрошайка )))
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Ahalay Mahalay
- Вот вы говорите : царь.. царь..
А вы думаете нам царям легко? Ничего подобного! Обывательские разговорчики!
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Ol Iva
Ответ Иван Петров
Я бы на Осинькина из КС посмотрел в Спартаке
Осинькин на своём месте сейчас, как раз таки, строит очень симпатичный и смотрибельный футбол.
В Спартаке может потеряться, слишком большая ответственность, да и нафиг ему не нужны все эти циклы, скорее всего.)
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