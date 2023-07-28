Абаскаль о 2:1 с «Краснодаром»: «Зол, что «Спартак» пропустил в такой манере. Нервозной концовки можно было избежать»

Гильермо Абаскаль недоволен, что «Спартак» пропустил гол в концовке матча с «Краснодаром».

Красно-белые одержали победу со счетом 2:1 в 1-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.

– Была сложная и выматывающая поездка. Рад, что команда с первой минуты показала правильный настрой, сразу играли на трети соперника. Рад за , думаю, что этот гол придаст ему уверенности, он передал команде спокойствие.

После красной карточки владели мячом, но не хватало эффективности. Именно поэтому была нервозная концовка, которую можно было избежать и закрывать матч раньше.

Зол, что пропустили мяч именно в такой манере, но буду принимать соответствующие решения. Будет проведена работа, чтобы понять причины. После такой изматывающей поездки самое главное – три очка.

– Почему на поле не вышел ?

– У нас много матчей, это была возможность для ротации состава. Но в случае с Мозесом дело в другом. У игроков всегда есть возможность, доказал в прошлой игре, и сегодня он заслужил быть на поле.

Это только наш пятый матч с начала подготовки, включая товарищеские. Мы должны посмотреть и оценить всех игроков. Никому не гарантировано место в стартовом составе. Будем оценивать по заслугам.

– Почему Пруцев в концовке матча стал играть левого нападающего?

– Это футболист, который хорошо может использовать глубину, плюс он был свежим. Он хорош и с мячом, и без него. Хотели использовать его на этой позиции, потому что крайний защитник соперников часто оставлял эту зону, – сказал .