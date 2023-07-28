Абаскаль о 2:1 с «Краснодаром»: «Зол, что «Спартак» пропустил в такой манере. Нервозной концовки можно было избежать»
Гильермо Абаскаль недоволен, что «Спартак» пропустил гол в концовке матча с «Краснодаром».
Красно-белые одержали победу со счетом 2:1 в 1-м туре группового этапа Фонбет Кубка России.
– Была сложная и выматывающая поездка. Рад, что команда с первой минуты показала правильный настрой, сразу играли на трети соперника. Рад за Романа Зобнина, думаю, что этот гол придаст ему уверенности, он передал команде спокойствие.
После красной карточки владели мячом, но не хватало эффективности. Именно поэтому была нервозная концовка, которую можно было избежать и закрывать матч раньше.
Зол, что пропустили мяч именно в такой манере, но буду принимать соответствующие решения. Будет проведена работа, чтобы понять причины. После такой изматывающей поездки самое главное – три очка.
– Почему на поле не вышел Виктор Мозес?
– У нас много матчей, это была возможность для ротации состава. Но в случае с Мозесом дело в другом. У игроков всегда есть возможность, Игнатов доказал в прошлой игре, и сегодня он заслужил быть на поле.
Это только наш пятый матч с начала подготовки, включая товарищеские. Мы должны посмотреть и оценить всех игроков. Никому не гарантировано место в стартовом составе. Будем оценивать по заслугам.
– Почему Пруцев в концовке матча стал играть левого нападающего?
– Это футболист, который хорошо может использовать глубину, плюс он был свежим. Он хорош и с мячом, и без него. Хотели использовать его на этой позиции, потому что крайний защитник соперников часто оставлял эту зону, – сказал Абаскаль.
А вот Классен совсем беда. За первую минуту на поле не смог пробить с трёх метров, за вторую схватил жёлтую.
Проблема только в том, что других крайних защитников на скамейке нет.