«Ноттингем» победил «Челси» в АПЛ впервые с 1997 года

«Ноттингем Форест» впервые за 26 лет победил «Челси».

Команда тренера обыграла лондонцев (1:0) на выезде в матче 4-го тура . Победный мяч забил Энтони Эланга.

Данная победа стала первой для « » над « » в рамках Премьер-лиги с 11 января 1997 года.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Ноттингем».

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