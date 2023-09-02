«Ноттингем» победил «Челси» в АПЛ впервые с 1997 года
«Ноттингем Форест» впервые за 26 лет победил «Челси».
Команда тренера Стива Купера обыграла лондонцев (1:0) на выезде в матче 4-го тура АПЛ. Победный мяч забил Энтони Эланга.
Данная победа стала первой для «Ноттингема» над «Челси» в рамках Премьер-лиги с 11 января 1997 года.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Ноттингем».
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Когда есть деньги,но ты не умеешь их грамотно тратить
Тот же Челси-пропускает гол после ошибки в центре поля
Ноттингем намного дольше по времени был и английским, и европейским грандом