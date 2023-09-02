«Ноттингем» победил «Челси» в АПЛ впервые с 1997 года

Теги Челси премьер-лига Англия Ноттингем Форест Стив Купер Футбол

«Ноттингем Форест» впервые за 26 лет победил «Челси».

Команда тренера Стива Купера обыграла лондонцев (1:0) на выезде в матче 4-го тура АПЛ. Победный мяч забил Энтони Эланга.

Данная победа стала первой для «Ноттингема» над «Челси» в рамках Премьер-лиги с 11 января 1997 года.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Ноттингем».

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27 комментариев

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SergioRamos92
Боули прям яркий пример
Когда есть деньги,но ты не умеешь их грамотно тратить
+26
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Obdob
Ответ DolJun
такой челси было грех не обыграть. удивлен что кто-то еще не переписал свои подобные рекорды
с новым учебным годом!
+17
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+14
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Барберис
Челси переживает великий период перестройки.
+11
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Рашпель793
Нужно ещё мукунк за оверпрайс набрать на пол-лярда, глядишь и будет победа до нового года 👍💪
+12
-2
+10
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llolishe
Челси-покупает двух опорников чтобы укрепить центр поля
Тот же Челси-пропускает гол после ошибки в центре поля
+10
-3
+7
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Overkiller
Боулинг творит историю.
+6
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ta-tosha
у Челси вообще то отрицательная история игр с Ноттингемом, как исторически, так и последних 10 играх например.
Ноттингем намного дольше по времени был и английским, и европейским грандом
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Николай Корягин
Ответ Денис Кёнигсберг
Надо уволить тренера поскорее
Там владельца поскорее надо уволить
+2
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Денис Кёнигсберг
Надо уволить тренера поскорее
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Акира_1
Игра Челси - отдельный вид пытки. Каждый матч почти заранее известен ход: соперник в плотной обороне, бессмысленное катание от синих, никакой идеи в атаке, ошибка в защите и последующая импотенция в атаке при попытке отыграться 90+ минут. Это просто больно смотреть.
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Александр Чижов
Кому не лень все имеют челси
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Gord Lane
Ответ llolishe
Сангаре топарь
Ну так и он и стоил дороже всех для клуба, 35 мульонов евро. А так посмотрим, посмотрим, я не против что бы он продолжал таким оставаться.
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llolishe
Ответ Gord Lane
Любопытно, но Форест тоже купил двух опорников Сангаре из ПСВ и Домингеса, который капитанил в Болонье. Но они сегодня не играли, за то играл наше ВСЁ Райан Йейтс, который сегодня выполнил больше всех отборов (3), выиграл больше всех единоборств (9)
Сангаре топарь
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Gord Lane
Ответ llolishe
Челси-покупает двух опорников чтобы укрепить центр поля Тот же Челси-пропускает гол после ошибки в центре поля
Любопытно, но Форест тоже купил двух опорников Сангаре из ПСВ и Домингеса, который капитанил в Болонье. Но они сегодня не играли, за то играл наше ВСЁ Райан Йейтс, который сегодня выполнил больше всех отборов (3), выиграл больше всех единоборств (9)
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Dm Kznts
хотелось бы профессора выслушать ))
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QWertY
Воспитанники МЮ и Сити помогли обыграть Челси. Молодцы, Эланга и Палмер
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Бухгалтер2021
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теперь снова 26 не смогут обыграть
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окечуква
Это не тогда ли было, когда Пирс и играл и тренировал? Там еще Ван Хойдонк зажигал, а НФ по итогу вылетели, кажется, как раз с концами из АПЛ. У Челси классная команда подбиралась в тот период, эра Гуллита.
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Максим Попов-Максим
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
надо Абрамовича менять, видимо несправляется,пусть арабы покупают челси, Абрамович старый стает
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Jazzzz
Восхождение легендарного Форреста началось💪🏼
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Артур Артур
Верните Поттера
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Зизуха
И о прогнозе погоды на Стемфорд Бридж: "В Чемпионшип ожидаются осадки, ветер переменный" и т.д.
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