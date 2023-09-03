Анчелотти догнал Зидана по победам во главе «Реала» – по 172. Лишь у Муньоса больше – 357
Только один тренер выиграл с «Реалом» больше матчей, чем Карло Анчелотти.
2 сентября мадридцы одолели «Хетафе» (2:1) в 4-м туре Ла Лиги. Это 172-я победа итальянского специалиста за время работы с командой.
Анчелотти догнал Зинедина Зидана и делит с ним второе место. Рекорд по выигранным матчам принадлежит Мигелю Муньосу – 357.
При Анчелотти «Реал» выиграл 111 матчей в Ла Лиге, 36 – в Лиге чемпионов, 17 – в Кубке Испании, 4 – на клубном чемпионате мира, 2 игры за Суперкубок Европы, 2 матча за Суперкубок Испании.
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И не просит особо усилений по 10 человек
До этого этот же игрок забил 12 мячей 90+ играх . Факт ? Факт !
Логические выводы делать умеешь, или пока не научился ?