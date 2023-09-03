Анчелотти догнал Зидана по победам во главе «Реала» – по 172. Лишь у Муньоса больше – 357

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига рейтинги Зинедин Зидан Мигель Муньос Футбол

Только один тренер выиграл с «Реалом» больше матчей, чем Карло Анчелотти.

2 сентября мадридцы одолели «Хетафе» (2:1) в 4-м туре Ла Лиги. Это 172-я победа итальянского специалиста за время работы с командой.

Анчелотти догнал Зинедина Зидана и делит с ним второе место. Рекорд по выигранным матчам принадлежит Мигелю Муньосу – 357.

При Анчелотти «Реал» выиграл 111 матчей в Ла Лиге, 36 – в Лиге чемпионов, 17 – в Кубке Испании, 4 – на клубном чемпионате мира, 2 игры за Суперкубок Европы, 2 матча за Суперкубок Испании.

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42 комментария

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blаncо
Причём Анчелоти на это потребовалось 240 матчей, в то время как Зидану - 263.
+65
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vaniaEee
Великий тренер
И не просит особо усилений по 10 человек
+43
-8
+35
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rigobersong
Ответ blаncо
Причём Анчелоти на это потребовалось 240 матчей, в то время как Зидану - 263.
Самое забавное, что в первый заход Карло даже лучше был по проценту побед, но Перес его уволил:))
+42
-18
+24
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alireal
Ответ Mikel Dominator Arteta
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Это не факт, а твоё предпочтение
+10
-1
+9
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kbakha
Ответ MrWillSee
Что за такой Муньос?)
Сантьяго, из Ньюкасла
+6
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Дмитрий Сидоров
Ответ Mikel Dominator Arteta
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И в разы безработнее
+8
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Игорь Новиков
Ответ Алексей Игоревич
Зидан гениален, столько раз успел победить!
Теперь вопрос, может ли он это где-то, помимо Реала показать. Очень интересно.
+14
-9
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Fazy10
учитель и ученик ,честно сказать даже удивлён , вроде Карло не так много реал тренировал а уже второй
+4
0
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Алексей Игоревич
Зидан гениален, столько раз успел победить!
+7
-4
+3
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Dikki Shelton
Был хорошим футболистом, стал великим тренером. 👍
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Александр Опёнышев
Ответ Нефанатик
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Охренеть ты сравнил, сколько там лет тренерской деятельности Зидана? 4 года? Это смешно
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Владимир Владимирович
Два великих тренера, а Анчелотти вообще топчик, его Милан никогда не забуду.
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Шагри
Ответ rigobersong
Самое забавное, что в первый заход Карло даже лучше был по проценту побед, но Перес его уволил:))
Так тогда и состав сильнее был. Почти все игроки на пике были.
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Нефанатик
Ответ Barcelonec1986
Папа Карлыч могуч , как тренер, ушел Бенз, хорватскому отцу пасса работой уже 38, а он попросил только троих 20 летних пацанов и 33 летнего Хоселу,и продолжает доказывать свою тренерскую проф пригодность в его то возрасте...Уважение и восхищение, жду чтобы Беллингем заиграл у Карло ещё круче
Объективно игры нет! Из-за грубой ошибки вратаря вышли вперед. Команда просто не знает что делать на поле даже с такими передняками. Идей не было ни в прошлом сезоне, ни в этом. В этом он еще больше кукухой поехал со своими 4-4-2
+3
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alireal
Ответ Нефанатик
Да нет никакого хаотичного стиля, да и понятие «хаотичный стиль» не логично. Анчелотти мотиватор, но как тренер с идеями он слаб. Поэтому при нем не раскрылся ни один молодой игрок. Винисиус первого сезона скорее плод воспитания Зидана, который заново учил его играть футбол. Зидан ушел - Винисиус выдал лучший свой сезон и прошлый сезон провалил, пусть его персофаны и считают прошлый сезон успешным. Кто то скажет про Камавингу, но он пришел в команду уже готовым игроком, а эксперименты с игрой на левом фланге защиты тоже не идея Карло, он лишь повторил за Дешамом.
Какой бред... Почему Вини раскрылся именно после ухода зидана? И штамповать голевые действия начал именно после его ухода? А то что он творил при зидане я вообще промолчу, просто у тебя память коротковата вот и позабыл видимо "шедевральную" игру Винисиуса как он носился безумно по полю без какого-либо прогресса. Плюс у Вальверде голы пошли именно при Карло.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Артём Поддубный
процент побед хороший, а игра унылая, не понимаю как у него получается.
потому что это Реал .он в финале лч 05 слился и ни чего не взял, а в 14 слился но взял десиму. там был Милан а с Реалом все чуть иначе,даже если тренер ни о чем.
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Бегис
Ответ Кино Музыка
Выиграет чемпионат и уйдет)
нужно было рисковать и звать Нагельсмана, а деда отпустить в Бразилию
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Геннадий Чеботарев
что с такой игрой можно выиграть?
Ла Лигу.
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wadwill13
Ответ kbakha
Сантьяго, из Ньюкасла
гений)) с языка снял
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Joni Arm
Ответ Нефанатик
Анчелотти за месяц сделал из Джуда игрока?🤣🤣🤣
Тренер меняет схему игры под 20- летнего игрока , этот же игрок забивает 4 победных гола в четырех играх . Факт ? Факт !
До этого этот же игрок забил 12 мячей 90+ играх . Факт ? Факт !
Логические выводы делать умеешь, или пока не научился ?
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Нефанатик
Ответ Joni Arm
Да да, совершенно не умеет работать с молодёжью Белингем 90 игр за Дортмунд- 12 голов ,4 игры за Реал -5 голов . Это всё заслуга Дед мороза который даже схему поменял под Джуда. Папа Карло тут не причём ,уволить нахрен!
Анчелотти за месяц сделал из Джуда игрока?🤣🤣🤣
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Maga Maga
Ответ Нефанатик
Объективно игры нет! Из-за грубой ошибки вратаря вышли вперед. Команда просто не знает что делать на поле даже с такими передняками. Идей не было ни в прошлом сезоне, ни в этом. В этом он еще больше кукухой поехал со своими 4-4-2
это стиль игры Реала, они всегда так играют, выигрывают тоже за счёт непонятно чего, вопреки скорее, какое то везение. а так сколько смотрю футбол, Реал Мадрид отличается хаотичным стилем игры от остальных.
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Артём Поддубный
Ответ Геннадий Чеботарев
потому что это Реал .он в финале лч 05 слился и ни чего не взял, а в 14 слился но взял десиму. там был Милан а с Реалом все чуть иначе,даже если тренер ни о чем.
менталитет другой
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Угараю_с_вас
Ответ rigobersong
Самое забавное, что в первый заход Карло даже лучше был по проценту побед, но Перес его уволил:))
К счастью это решение себя полностью оправдало
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Инженер Управляющий
Папа Карло Великий.
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