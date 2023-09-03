Только один тренер выиграл с «Реалом» больше матчей, чем Карло Анчелотти.

2 сентября мадридцы одолели «Хетафе» (2:1) в 4-м туре . Это 172-я победа итальянского специалиста за время работы с командой.

Анчелотти догнал и делит с ним второе место. Рекорд по выигранным матчам принадлежит Мигелю Муньосу – 357.

При Анчелотти « » выиграл 111 матчей в Ла Лиге, 36 – в Лиге чемпионов, 17 – в Кубке Испании, 4 – на клубном чемпионате мира, 2 игры за Суперкубок Европы, 2 матча за Суперкубок Испании.

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