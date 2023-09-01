Карло Анчелотти: «У «Реала» очень конкурентоспособный состав – я доволен. Есть ресурсы соперничать с кем угодно»

Карло Анчелотти вновь выразил уверенность в качестве состава «Реала».

Об этом главный тренер мадридского клуба заявил в преддверии матча против «Хетафе».

«Я очень доволен составом. Он очень конкурентоспособен.

Да, у нас были трудности, но с таким составом мы можем сделать необходимые замены. У нас есть ресурсы, чтобы соперничать с кем угодно», – сказал .

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку