Карло Анчелотти: «У «Реала» очень конкурентоспособный состав – я доволен. Есть ресурсы соперничать с кем угодно»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти вновь выразил уверенность в качестве состава «Реала».

Об этом главный тренер мадридского клуба заявил в преддверии матча Ла Лиги против «Хетафе».

«Я очень доволен составом. Он очень конкурентоспособен.

Да, у нас были трудности, но с таким составом мы можем сделать необходимые замены. У нас есть ресурсы, чтобы соперничать с кем угодно», – сказал Карло Анчелотти.

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27 комментариев

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НИЧЕГО СМЕШНОГО
Анчелотти про себя: что я несу черт возьми
+38
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Egor Aleksandrovich
популизм какой-то от папы
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shark308
Без комментариев
+18
-2
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Stanislav Cherchesov
Правого защитника нет, нападающий только Хоселу, который вряд ли годиться в топы. По Кепе тоже непонятно как себя покажет.
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Homelender_666
Ответ Egor Aleksandrovich
популизм какой-то от папы
Он передаёт слова Переса. Многие издания писали, что Карло постоянно просил нападающего и получал отказ. Он точно не доволен составом. Перес пробивает дно. Казалось, что копит на Мбаппе, но и его не подписали 🤷‍♂️
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kenan 777
можно было хоть арендовать кого то из напов
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Egor Aleksandrovich
Ответ Homelender_666
Он передаёт слова Переса. Многие издания писали, что Карло постоянно просил нападающего и получал отказ. Он точно не доволен составом. Перес пробивает дно. Казалось, что копит на Мбаппе, но и его не подписали 🤷‍♂️
мда уж, несерьезный подход для такого крупного клуба. жаль
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songbilong
Ответ Gestor_36
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чья бы корова мычала...
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Артём Поддубный
не надоело каждый день повторять одно и тоже, Анчелотти? все мы знаем что этот состав только для Ла Лиги. В Европе с такой атакой делать нечего).
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Акыл Сатыбалдиев
После проигрыша на Этихаде 0:4, подумал, что Перес тогда всерьез задумается над усилением состава, вроде избавились от Азара, ушёл Бензема, но оказалось что Фло этим составом остался доволен
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Andrey Yaroslavtsev
Вот и посмотрим на тренерскую работу Анчелотти.
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Direct free kick
Ответ GuruFutbola
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Он просто медленно сошёл с ума после вакцинации. Увы и ах
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Великий Алонсо
Нападающего нет, а так нормально все ))00)))
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