Карло Анчелотти: «У «Реала» очень конкурентоспособный состав – я доволен. Есть ресурсы соперничать с кем угодно»
Карло Анчелотти вновь выразил уверенность в качестве состава «Реала».
Об этом главный тренер мадридского клуба заявил в преддверии матча Ла Лиги против «Хетафе».
«Я очень доволен составом. Он очень конкурентоспособен.
Да, у нас были трудности, но с таким составом мы можем сделать необходимые замены. У нас есть ресурсы, чтобы соперничать с кем угодно», – сказал Карло Анчелотти.
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