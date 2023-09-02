«Краснодар» после паса Денисова и подката Селихова получил пенальти в игре со «Спартаком». Сперцян забил

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Александр Селихов Эдуард Сперцян Даниил Денисов Александр Кокшаров Футбол

Ошибка Даниила Денисова привела к голу в ворота «Спартака».

На 81-й минуте полузащитник красно-белых отдал неосторожный пас с фланга в свою штрафную площадь.

Голкипер Александр Селихов, не успевая к мячу, совершил подкат и сбил готового перехватить передачу форварда Александра Кокшарова.

Удар с одиннадцатиметровой отметки нанес хавбек Эдуард Сперцян. Селихов не сумел его отразить.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (2:0, второй тайм). 

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48 комментариев

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Антон Съедин
Какое же дно Денисов
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Дмитрий Беляев
Ответ Антон Съедин
Какое же дно Денисов
а абаскаль с низу постучал!!!
+24
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Виктор Кульков
когда он уберёт это Денисова умярова
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S.S.S.R.
Денисов это второй рассказов
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Олег Олег
У Спартака нет команды !
Абаскаль не в силах , построить команду !
Ну , как можно было выпускать , в основе Джикию , Умярова , Денисова , Игнатова ?!
Это же игроки запаса !
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Updated
Если Абаскаль вдруг будет уходить из Спартака, пусть не забудет Денисова с собой прихватить.
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6tspey7tb5
Что за объяснения своей игре дал Денисов Абаскалью в первом тайме, что тот его оставил на поле.
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Император Плутона
Ответ Толя Мошников
это гол Селихова, был обязан подсказать
смешно)
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Данко Лазович
Ответ Ale87
Там и без него сливать умеют 😁
нельзя без нашего участия. Заговор посыпется.
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Sergio1964
Какое же дно Абаскаль!
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DVS1
Надеюсь рыжего снимут за тот перерыв, и надеюсь это будет завтра-послезавтра. Команда с марта никакая с маленькими всплесками
А Денисова можно с ним в подарок отправить. Единственный же, кому всегда прощались косяки и он всегда на поле, остальные то на лавку садились, но этот вечно в составе. Было обычно один два косяка, а тут "хет-трик", просто от одного гола спаслись
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Древний спартач
Ответ Толя Мошников
это гол Селихова, был обязан подсказать
У Денисова выбор был огромный , если даже не смотришь где вратарь - аут , угловой и на 35 ряд на трибуны . Тупость защитников Спартака просто поражает !
+3
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ericssons
Ответ Chuha-Motibg
Почему Спартаку так не везет с правым защитником? Сначала терпели рассказова, теперь палка денисов.
Может его надо просто купить? Вместо того, чтобы брать по 3 игрока на каждую позицию в атаке и обороне. Спартаком управляют странные менеджеры.
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Данко Лазович
Мы из Питера его специально заслали для слива Спартака))
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Учитель математики
Краснодар красавцы!!!
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Sheremi91
Ответ Учитель математики
Краснодар красавцы!!!
Поздравляю вы молодцы , все по делу!
Болельщик Спартака
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Алексей Шохов
весь спартак клоуны
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Suckmyrocket
Ответ Антон Съедин
Какое же дно Денисов
Казалось, что после первого тайма он не выйдет.
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Олег Олег
Первый гол на совести Джикии!
Он закрыл обзор Селихову и не выдвинулся на соперника !
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Данко Лазович
Ответ Василий Голованев
кто это мы?
Империя Зла. Муахахах.
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Вадим Черентаев
Ответ Александр Коларов
Бабич вышел.. ничего не изменилось. С такими защитниками они с Уралом за 8ку рубиться будут
не, мы слышали, что борются за чемпионство
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Антон Съедин
Ответ Suckmyrocket
Казалось, что после первого тайма он не выйдет.
Все решения Абаскаля - необъяснимо, но факт
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Chuha-Motibg
Почему Спартаку так не везет с правым защитником? Сначала терпели рассказова, теперь палка денисов.
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sergei_madyshev@mail.ru
Денисов дверь и дно
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Данко Лазович
Ответ Новый Орлеан
Вы сначала из-под Брюгге вылезьте. А то смехотворная какая-то империя получается.
ты про какую-то древнюю Империю зла. Мы в Европах не играем нынче. Обновляй хоть как-то свои данные.
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