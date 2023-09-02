«Краснодар» после паса Денисова и подката Селихова получил пенальти в игре со «Спартаком». Сперцян забил
Ошибка Даниила Денисова привела к голу в ворота «Спартака».
На 81-й минуте полузащитник красно-белых отдал неосторожный пас с фланга в свою штрафную площадь.
Голкипер Александр Селихов, не успевая к мячу, совершил подкат и сбил готового перехватить передачу форварда Александра Кокшарова.
Удар с одиннадцатиметровой отметки нанес хавбек Эдуард Сперцян. Селихов не сумел его отразить.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (2:0, второй тайм).
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Абаскаль не в силах , построить команду !
Ну , как можно было выпускать , в основе Джикию , Умярова , Денисова , Игнатова ?!
Это же игроки запаса !
А Денисова можно с ним в подарок отправить. Единственный же, кому всегда прощались косяки и он всегда на поле, остальные то на лавку садились, но этот вечно в составе. Было обычно один два косяка, а тут "хет-трик", просто от одного гола спаслись
Болельщик Спартака
Он закрыл обзор Селихову и не выдвинулся на соперника !