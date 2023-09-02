«Краснодар» после паса Денисова и подката Селихова получил пенальти в игре со «Спартаком». Сперцян забил

Ошибка Даниила Денисова привела к голу в ворота «Спартака».

На 81-й минуте полузащитник красно-белых отдал неосторожный пас с фланга в свою штрафную площадь.

Голкипер Александр Селихов, не успевая к мячу, совершил подкат и сбил готового перехватить передачу форварда Александра Кокшарова.

Удар с одиннадцатиметровой отметки нанес хавбек . не сумел его отразить.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (2:0, второй тайм).

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