«Спартак» не забил во втором туре РПЛ подряд – «Краснодару» и «Ахмату»
«Спартак» остался без забитого гола во втором матче подряд.
Команда тренера Гильермо Абаскаля проиграла «Краснодару» (0:2) в матче 7-го тура Мир РПЛ.
В предыдущем туре красно-белые не забили и сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).
Отметим, что между этими играми «Спартак» забил четыре мяча в ворота «Динамо» (4:1) в матче Фонбет Кубка России.
В последних трех встречах в рамках РПЛ «Спартак» отметился одним голом – в матче с «Зенитом» (1:3).
В общей сложности в семи играх текущего сезона команда испанского специалиста забила 12 голов и пропустила также 12.
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А ведь это было всего 3 недели назад...
- поле было зелёного цвета, поэтому команду соперника в зелёной форме на нём было не видно.
- судья не дал красную карточку Черникову в первые 15 минут игры, поэтому Спартак как бы играл в меньшинстве.
- Это все заговор против Спартака
- Краснодарском солнце заряжало энергией команду соперника.
- Нам пришлось ехать на матч на поезде, кстати что это?!
ыхыхыхых
"С таким составом Спартак страшен" Чудо коммент. Как же они надеялись.
Больше позитива в заголовках!