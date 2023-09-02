«Спартак» не забил во втором туре РПЛ подряд – «Краснодару» и «Ахмату»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Краснодар Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» остался без забитого гола во втором матче подряд.

Команда тренера Гильермо Абаскаля проиграла «Краснодару» (0:2) в матче 7-го тура Мир РПЛ.

В предыдущем туре красно-белые не забили и сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).

Отметим, что между этими играми «Спартак» забил четыре мяча в ворота «Динамо» (4:1) в матче Фонбет Кубка России.

В последних трех встречах в рамках РПЛ «Спартак» отметился одним голом – в матче с «Зенитом» (1:3).

В общей сложности в семи играх текущего сезона команда испанского специалиста забила 12 голов и пропустила также 12.

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133 комментария

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Mihail0910
Зарема: Абаскаль своими действиями говорит, шах, Питерцы!

А ведь это было всего 3 недели назад...
+107
-4
+103
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Sebastian Debussy
Опять Зенит мерзавцы подключил админресурс! Заколдавал мяч, и не дал Великому Спартаку забить! Ну сколько это можно терпеть?! Надо сниматься с чемпионата!🤣🤣🤣
+88
-12
+76
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Титюля
Чёт команду, которая по составу превосходит Зенит, систематически возят мордой по газону.
+79
-3
+76
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unreality
Ответ Mihail0910
Зарема: Абаскаль своими действиями говорит, шах, Питерцы! А ведь это было всего 3 недели назад...
Ну бывает. Зевнул потом ферзя, ладью и вот уже все плохо 😁
+52
0
+52
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Дмитрий Васин
Где лучшая атака чемпионата? Балтики и Оренбурги закончились?
+38
0
+38
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мутятя
Как два пальца Абаскаль.)
+34
-3
+31
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Eugene88
Так, а куда делись веруны в рыжего?! Они весной пропали, потом проснулись на 2 недели с начала чемпионата и снова сбежали!! Объявляем розыск!
+26
-1
+25
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Ivan Ivanych
Ответ Титюля
Чёт команду, которая по составу превосходит Зенит, систематически возят мордой по газону.
Не возят, а просто имеют как хотят
+25
-3
+22
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ Victor Pavlovuch
Я всегда был на стороне тренера, но глядя на работу Абаскаля сейчас вижу в нем кумира Спартачей Тодеско , который когда Спартак начал падать в крутом пике плакался везде и просился к маме, и делал все , чтобы его уволили,! Вот и А. сейчас делает все , чтобы его уволили! Понятно , что у него очень слабые игроки , но создаётся впечатление , что он выбирает из худших не лучших, а самых худших!
Очень слабые игроки??? Поржал
+11
0
+11
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Karpins
Абаскаль боится не выставлять в составе «сильнейших» и в очередной раз - поражение полностью его
+10
0
+10
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Alex
Команды из ФНЛ на старте кончились и вот результат
+12
-2
+10
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jqzn88xn6n
Они уже чемпионы
+12
-2
+10
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Adjusted
Предлагаю следующие варианты:
- поле было зелёного цвета, поэтому команду соперника в зелёной форме на нём было не видно.
- судья не дал красную карточку Черникову в первые 15 минут игры, поэтому Спартак как бы играл в меньшинстве.
- Это все заговор против Спартака
- Краснодарском солнце заряжало энергией команду соперника.
- Нам пришлось ехать на матч на поезде, кстати что это?!
+10
-2
+8
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Данко Лазович
Пора сниматься с чемпионата.
+11
-4
+7
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Абаскаль опять физрук? Пните когда он будет опять Рыжим Гением
+7
-1
+6
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Anton Vasilev
Ответ Eugene88
Так, а куда делись веруны в рыжего?! Они весной пропали, потом проснулись на 2 недели с начала чемпионата и снова сбежали!! Объявляем розыск!
еще было встатие после матча с д-мо, дня на три
ыхыхыхых
+5
0
+5
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ericssons
Ждём по классике комментарий Заремы и Мостового и идём спать.
+7
-2
+5
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wlad wasew
Чемпионы по игре.
"С таким составом Спартак страшен" Чудо коммент. Как же они надеялись.
+5
0
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rarog
Чемпионский Спартак трёх туров РПЛ 2023-2024, где они теперь?
+4
0
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Назар Игорь
Не очень понимаю возмущëнные комментарии болельщиков Спартака. Разве происходит что-то неожиданное? Такое развитие событий было предсказуемо с первого дня появления в Спартаке этого с позволения сказать "специалиста".
+4
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+4
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Фут.Боль
Команду надломила жёлтая Кордобе на 20 минуте матча?
+5
-1
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rarog
Стоп, но ведь ещё недавно это была лучшая атака в лиге?
+3
0
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Андрей Петров
Ответ Sebastian Debussy
Опять Зенит мерзавцы подключил админресурс! Заколдавал мяч, и не дал Великому Спартаку забить! Ну сколько это можно терпеть?! Надо сниматься с чемпионата!🤣🤣🤣
надо было не заявляться))
+3
0
+3
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Johnie
Опять все стало резко плохо у Спартака, а гонору было после Динамо
+3
0
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Manchot
Второй тур пропускают меньше 3 голов!
Больше позитива в заголовках!
+3
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