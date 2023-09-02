«Спартак» не забил во втором туре РПЛ подряд – «Краснодару» и «Ахмату»

«Спартак» остался без забитого гола во втором матче подряд.

Команда тренера проиграла « » (0:2) в матче 7-го тура Мир РПЛ.

В предыдущем туре красно-белые не забили и сыграли вничью с « » (0:0).

Отметим, что между этими играми «Спартак» забил четыре мяча в ворота «Динамо» (4:1) в матче Фонбет Кубка России.

В последних трех встречах в рамках « » отметился одним голом – в матче с «Зенитом» (1:3).

В общей сложности в семи играх текущего сезона команда испанского специалиста забила 12 голов и пропустила также 12.

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