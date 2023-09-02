«Брентфорд» арендовал форварда «Эвертона» Мопе на сезон

Теги Эвертон премьер-лига Англия трансферы Брентфорд Нил Мопе Футбол

Нил Мопе вернулся в «Брентфорд».

27-летний форвард «Эвертона» перешел в «Брентфорд» в аренду на один сезон. В дальнейшем возможен выкуп футболиста.

Мопе уже выступал за «Брентфорд», проведя за клуб 95 матчей и забив 41 гол. В 2019-м французского нападающего продали в «Брайтон», где он провел три сезона, после чего перебраться в «Эвертон». В прошлом сезоне он забил 1 гол в 27 матчах АПЛ в составе «ирисок».

Подробную статистику игрока смотрите здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
username
Ответ Никита Мурин
Смотрел несколько матчей с участием Мопе.. Он даже Эвертон не тянет, а Бренфорд сейчас посерьезнее будет. Ну, посмотрим.
вернулся домой, можно сказать, раньше Мопе, Мбеумо, Бенрахма наводили шорох в шипе
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Мурин
Смотрел несколько матчей с участием Мопе.. Он даже Эвертон не тянет, а Бренфорд сейчас посерьезнее будет. Ну, посмотрим.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman_ello
Зря. Сбитый лётчик
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ман сити фейк
Ответ La Corsa
Маккалистер?
На хускорде по рейтингу 11 игрок Ливерпуля. Ниже Джо Гомес, Эндо, Эллиот и Трент
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
кроссовер Айверсона
Ответ Roman_ello
Зря. Сбитый лётчик
а смысл им тратить деньги на нападающего, когда скоро закончится дисквал у Тоуни. Взяли в аренду игрока который был уже в структуре клуба.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий