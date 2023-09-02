«Брентфорд» арендовал форварда «Эвертона» Мопе на сезон

Нил Мопе вернулся в «Брентфорд».

27-летний форвард « » перешел в « » в аренду на один сезон. В дальнейшем возможен выкуп футболиста.

уже выступал за «Брентфорд», проведя за клуб 95 матчей и забив 41 гол. В 2019-м французского нападающего продали в «Брайтон», где он провел три сезона, после чего перебраться в «Эвертон». В прошлом сезоне он забил 1 гол в 27 матчах в составе «ирисок».

Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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