«Брентфорд» арендовал форварда «Эвертона» Мопе на сезон
Нил Мопе вернулся в «Брентфорд».
27-летний форвард «Эвертона» перешел в «Брентфорд» в аренду на один сезон. В дальнейшем возможен выкуп футболиста.
Мопе уже выступал за «Брентфорд», проведя за клуб 95 матчей и забив 41 гол. В 2019-м французского нападающего продали в «Брайтон», где он провел три сезона, после чего перебраться в «Эвертон». В прошлом сезоне он забил 1 гол в 27 матчах АПЛ в составе «ирисок».
Подробную статистику игрока смотрите здесь.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
8 комментариев