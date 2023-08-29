ЦСКА и «Брентфорду» интересен защитник «Сан-Паулу» Велингтон. Англичане готовят предложение
ЦСКА интересуется футболистом бразильского «Сан-Паулу».
Внимание армейцев привлек 22-летний левый защитник Велингтон, сообщает Globo. Интерес к игроку также проявляет «Брентфорд».
Английский клуб уже связался с агентом Велингтона, чтобы узнать трансферную стоимость игрока, и готовит официальное предложение для «Сан-Паулу».
В текущем сезоне Велингтон провел 18 матчей за «Сан-Паулу» и забил 2 гола. Подробную статистику защитника можно найти здесь.
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Ждём-с что будет дальше, жить интереснее стало, когда стало больше конкретики