ЦСКА и «Брентфорду» интересен защитник «Сан-Паулу» Велингтон. Англичане готовят предложение

ЦСКА интересуется футболистом бразильского «Сан-Паулу».

Внимание армейцев привлек 22-летний левый защитник Велингтон, сообщает Globo. Интерес к игроку также проявляет « ».

Английский клуб уже связался с агентом Велингтона, чтобы узнать трансферную стоимость игрока, и готовит официальное предложение для «Сан-Паулу».

В текущем сезоне Велингтон провел 18 матчей за « » и забил 2 гола. Подробную статистику защитника можно найти здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку