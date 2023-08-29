ЦСКА и «Брентфорду» интересен защитник «Сан-Паулу» Велингтон. Англичане готовят предложение

Теги ЦСКА высшая лига Бразилия премьер-лига Россия премьер-лига Англия Сан-Паулу возможные трансферы Брентфорд Велингтон Футбол

ЦСКА интересуется футболистом бразильского «Сан-Паулу».

Внимание армейцев привлек 22-летний левый защитник Велингтон, сообщает Globo. Интерес к игроку также проявляет «Брентфорд». 

Английский клуб уже связался с агентом Велингтона, чтобы узнать трансферную стоимость игрока, и готовит официальное предложение для «Сан-Паулу». 

В текущем сезоне Велингтон провел 18 матчей за «Сан-Паулу» и забил 2 гола. Подробную статистику защитника можно найти здесь

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23 комментария

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Артемий Кузнецовский
Не перейдёт. Не может Веллингтон играть в одной команде с Акинфеевым)
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Сергей Волков
Ответ за ЦСКА и УРАЛ
ЦСКА как зенит, одни бразильцы в основе будут
У нас Мойзес и Роша только бразильцы. В основе в основном наши русские игроки
+8
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+7
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thesuperdrum
Активность армейцев мне нравится. Но не хочется, чтобы в клуб ехали новые фуксы и гайчи
+6
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Кирилл
Ответ Олег Носов
Я думаю он скорее в Англию поедет чем в Россию.
У Келвена тоже было предложение от Бенфики на руках, но он выбрал ЦСКА )
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Олег Носов
Я думаю он скорее в Англию поедет чем в Россию.
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OneLad
с АПЛ тягаться не реально. Как-то непривычно много новостей об возможный трансферах и интересах ЦСКА. В клубе осознали проблему линий
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Сергей Волков
Ответ за ЦСКА и УРАЛ
Ну дак я и говоою БУДУТ одни бразильцы
да с чего ты это взял? Там покупают всего несколько игроков из Бразилии. Да и не факт, что в основе будут все они.
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за ЦСКА и УРАЛ
Ответ Сергей Волков
У нас Мойзес и Роша только бразильцы. В основе в основном наши русские игроки
Ну дак я и говоою БУДУТ одни бразильцы
+1
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stpn1503
Ответ Кирилл
У Келвена тоже было предложение от Бенфики на руках, но он выбрал ЦСКА )
Шарит
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Кирилл Эсаулов
Ответ OneLad
не слышал. Но, согласен, логика есть
В прошлом году такая же картина была, когда под конец ТО игроки и агенты сговорчивее, те кто хотят переходить т.к уже выбора меньше + чёт подозрительно активность ЦСКА совпадает с тем, как мы получили денег за Медину, Хорхе и Баху.
Ждём-с что будет дальше, жить интереснее стало, когда стало больше конкретики
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OneLad
Ответ Кирилл Эсаулов
Вы все как с другой планеты))) сразу же сказали, что трансферы стоит ждать к концу. ТО в Европе. Когда по деньгам можно уже тягаться будет.
не слышал. Но, согласен, логика есть
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Кирилл Эсаулов
Ответ OneLad
с АПЛ тягаться не реально. Как-то непривычно много новостей об возможный трансферах и интересах ЦСКА. В клубе осознали проблему линий
Вы все как с другой планеты))) сразу же сказали, что трансферы стоит ждать к концу. ТО в Европе. Когда по деньгам можно уже тягаться будет.
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Сергей Волков
Ответ OneLad
с АПЛ тягаться не реально. Как-то непривычно много новостей об возможный трансферах и интересах ЦСКА. В клубе осознали проблему линий
да у нас всегда в ЦСКА под конец трансферного окна начинают активизироваться. Так что не знаю почему все удивляются этому.
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thesuperdrum
Ответ Shuller18
Фукс норм игрок, просто хрусталь оказался. Гайч да, редкий промах
Игрок норм, но смысл в нем, если не играл вообще, считай
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thesuperdrum
Ответ Спартак Гордость России
Зачем переходить на понижение в ЦСКА ?
Он же не в Спартак переходит
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Shuller18
Ответ thesuperdrum
Активность армейцев мне нравится. Но не хочется, чтобы в клуб ехали новые фуксы и гайчи
Фукс норм игрок, просто хрусталь оказался. Гайч да, редкий промах
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Answer020490
Веллингтон всегда интересен англичанам, так исторически сложилось
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Islam Gasanov
Странно почему левый защ если уже едет на эту позицию Капишаба. Логично было бы уже цз взять,а то там Набабкин не тянет
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sakeer play
Выбор очевиден.
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Фёдор Кузнецов
По моесу тут ссылка не на того Веллингтона, либо уж очень странное желание у ЦСКА и Брентфорда
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Crosser
Защитники нам нужны…
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