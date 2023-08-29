«Тоттенхэм» – главный претендент на трансфер Бреннана Джонсона. «Ноттингем» хочет 50 млн фунтов за вингера
«Тоттенхэм» лидирует в борьбе за Бреннана Джонсона.
Лондонский клуб претендует на подписание вингера «Ноттингем Форест». Игрок также интересен «Брентфорду» – «пчелы» уже сделали три предложения о трансфере игрока, сумма последнего была близка к 40 миллионам фунтов. «Лесники» отказались продавать Джонсона за эту сумму и хотят получить около 50 миллионов фунтов.
«Тоттенхэм» ведет переговоры с «Ноттингемом» и, как ожидается, сделает официальное предложение на этой неделе. «Шпоры» считаются главными претендентами на трансфер игрока.
Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему футболисту также проявляет «Челси».
В прошлом сезоне АПЛ Джонсон провел 38 матчей и забил 8 голов. Подробную статистику игрока сборной Уэльса можно найти здесь.
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