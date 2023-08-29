«Тоттенхэм» – главный претендент на трансфер Бреннана Джонсона. «Ноттингем» хочет 50 млн фунтов за вингера

Теги премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Ноттингем Форест Брентфорд Бреннан Джонсон Футбол

«Тоттенхэм» лидирует в борьбе за Бреннана Джонсона.

Лондонский клуб претендует на подписание вингера «Ноттингем Форест». Игрок также интересен «Брентфорду» – «пчелы» уже сделали три предложения о трансфере игрока, сумма последнего была близка к 40 миллионам фунтов. «Лесники» отказались продавать Джонсона за эту сумму и хотят получить около 50 миллионов фунтов.

«Тоттенхэм» ведет переговоры с «Ноттингемом» и, как ожидается, сделает официальное предложение на этой неделе. «Шпоры» считаются главными претендентами на трансфер игрока. 

Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему футболисту также проявляет «Челси».

В прошлом сезоне АПЛ Джонсон провел 38 матчей и забил 8 голов. Подробную статистику игрока сборной Уэльса можно найти здесь.

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6 комментариев

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Fona
Ответ Astella Guccio
Вообще не понятен этот трансферный интерес. Кого он должен заменить в Тоттенхэм? Лучше Хейберга оставить.
В атаку, видимо. Если травмируется Мэддисон, или Кулушевски, то кому играть? Перишичу уже 34, Саломон слишком сырой, поэтому они и игроки замены. А вот под основу минимум кого-то нужно подписывать, тем более такого универсала, под руководством Анже может заиграть
+2
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+2
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Александр Чижов
И хлусевича прихватите
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Astella Guccio
Вообще не понятен этот трансферный интерес. Кого он должен заменить в Тоттенхэм? Лучше Хейберга оставить.
0
0
0
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Astella Guccio
Ответ Fona
В атаку, видимо. Если травмируется Мэддисон, или Кулушевски, то кому играть? Перишичу уже 34, Саломон слишком сырой, поэтому они и игроки замены. А вот под основу минимум кого-то нужно подписывать, тем более такого универсала, под руководством Анже может заиграть
Возможно, да , надо учитывать и возможность получить травму. Кто думал что Бетанкур получит такую серьезную травму.
0
0
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